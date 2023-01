Malgré les 2 buts d’Alex Ovechkin, les Capitals tombent face au tour du chapeau des Sabres et de Tage Thompson

WASHINGTON — Alex Ovechkin était vraiment bien.

Mais Tage Thompson était meilleur.

Un objectif de mieux, pour être exact.

Dans un affrontement entre deux des meilleurs marqueurs de la LNH cette saison, Thompson a marqué trois fois mardi, y compris le vainqueur de la prolongation, contre la paire de buts d’Ovechkin alors que les Sabres ont patiné avec une victoire émouvante de 5-4 lors d’une soirée qui a commencé avec Thompson et ses coéquipiers entrant dans Capital One Arena portant des t-shirts portant l’inscription “Love for 3”.

Le message était une démonstration de soutien à la sécurité des Buffalo Bills Damar Hamlin, qui reste dans un état critique après avoir subi un arrêt cardiaque seulement 24 heures plus tôt lors d’un match de la NFL, et a peut-être également servi de source d’inspiration pour les Sabres, qui ont gagné pour le septième temps en huit matchs.

“Je veux juste dire que nos pensées, nos cœurs et nos prières vont à Damar et sa famille, toute l’organisation des Bills”, a déclaré le directeur général des Sabres, Kevyn Adams, la seule personne de l’organisation à s’adresser aux journalistes après le match. “Vous savez ce qui s’est passé (lundi) soir est quelque chose qui rend le jeu lui-même et n’importe quel sport secondaire. Ce fut donc une dure journée pour nous tous. En tant que communauté, nous nous soucions.

Adams a également remercié les Capitals d’avoir reconnu Hamlin sur l’écran vidéo géant avant la mise au jeu d’ouverture.

Le #Casquettes a tenu un moment de soutien à Damar Hamlin avant le match de ce soir contre les Sabres de Buffalo. pic.twitter.com/2CaRu9wJj7 — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) 4 janvier 2023

Le tour du chapeau de Thompson était son troisième cette saison et il a donné 30 buts au centre de 6 pieds 6 pouces et 220 livres cette saison. Thompson a également enregistré une première passe décisive.

Ovechkin, qui mène lui-même toute une campagne, s’est dit impressionné par le joueur de 25 ans.

« Il est grand, fort », a déclaré le capitaine des Caps. “Bon lanceur de rondelle, bon coup.”

Sonny Milano et Nic Dowd ont également marqué pour les Caps, qui ont surmonté un déficit de 3-1 en deuxième période, mais n’ont pas pu se débrouiller seuls en prolongation. Après avoir tué 1:44 de quatre contre trois pour commencer la séance supplémentaire, Lars Eller a tenté de renverser la rondelle derrière le filet de Washington. Alex Tuch, cependant, a intercepté la passe d’Eller et l’a rapidement transmise à un Thompson qui attendait devant le filet. Darcy Kuemper (24 arrêts) n’a eu aucune chance.

“Tuch a bien lu en gardant le bâton en position”, a déclaré l’entraîneur Peter Laviolette. “Les choses se gâtent en deux secondes et cela s’est retrouvé sur le bâton de Thompson à 6 pieds à l’extérieur du pli, ce qui n’est pas un look que vous voulez avoir.”

Washington est tombé à 1-0-2 lors de ses trois derniers matchs, mais a une fiche de 14-3-3 lors des 20 précédents, datant de la mi-novembre.

« Nous avons retourné la rondelle de différentes façons à certains moments et cela nous a coûté », a déclaré TJ Oshie, qui est revenu d’une absence de six matchs en raison d’une blessure au haut du corps. «Parfois, les gars s’y accrochent trop longtemps. Parfois, les gars ne sont tout simplement pas soutenus et ne font pas le jeu qui devait être fait.

“Alors”, a ajouté Oshie, “après le roulement que nous avons fait, les victoires de ces gars se sont accumulées, un match comme celui-là nous semblait super inhabituel. Nous allons le saisir rapidement.

Les Sabres sont arrivés à DC vêtus de leurs t-shirts personnalisés – les Sabres et les Bills partagent non seulement la même ville, mais également le même groupe de propriété – et Thompson et sa société ont perdu peu de temps à affirmer le contrôle.

Tuch a fait 1-0 au milieu de la première période, terminant une jolie passe de Thompson, qui a utilisé un spin-o-rama dans la fente pour secouer le défenseur des Caps Nick Jensen.

L’avance de Buffalo a cependant été de courte durée.

Lors du quart de travail suivant, Milano a été lancé sur une échappée par une passe de puce d’Anthony Mantha. Milano s’est éloigné du défenseur des Sabres Rasmus Dahlin et a battu le gardien Ukko-Pekka Luukkonen (28 arrêts) avec un revers au-dessus du gant pour égaliser le score à 1. Luukkonen est devenu le 167e gardien qu’Ovechkin a battu en 18 ans de carrière.

“C’est l’un de mes coups préférés”, a déclaré Milano, qui a marqué trois buts à ses six derniers matchs. “J’ai vu Dahlin derrière moi, alors j’ai dû le garder devant moi et c’est juste allé dans mon revers.”

Luukkonen a arrêté Ovechkin sur un tir sur réception du milieu du cercle quelques instants plus tard. Peu de temps après cet arrêt difficile avec un gant, les Sabres ont repris les devants. Avec Oshie dans la surface pour un bâton haut, Thompson a arraché un tir ponctuel du bureau d’Ovi pour donner aux Sabres une avance de 2-1.

Power play one-timer depuis le sommet du cercle à Washington ? Semble familier. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/AdLRWw9h8T — LNH (@NHL) 4 janvier 2023

Thompson a marqué son deuxième but de la soirée au début de la deuxième période, en tirant un de la fente sur une passe de Tuch pour donner aux Sabres une avance de 3-1.

Laviolette, sentant que les Caps avaient besoin d’un choc, a secoué les lignes avant.

“Parfois, cela réveille un peu les gars”, a déclaré Milano.

Le déménagement a fonctionné.

Le 27e but de la saison d’Ovechkin et le 807e de sa carrière est survenu tard en deuxième période et a réduit l’avance des Sabres à 3-2. Ovechkin a arraché une victoire au jeu par Evgeny Kuznetsov contre Luukkonen alors que Conor Sheary a soulevé le bâton de Dahlin hors du couloir de tir. Le but est survenu quelques instants après que le capitaine des Caps ait tiré le même coup du masque de Luukkonen.

“Bon travail de Shearsy pour bloquer le seul gars et n’avoir qu’à le mettre dedans”, a déclaré Ovechkin.

À peine 55 secondes après le début de la troisième période, le deuxième but de Dowd en deux matchs a égalisé les Caps à 3. Dowd est allé fort au filet et a réussi un rebond sur un tir serré de Milano.

Les Caps ont continué à presser et Luukkonen a continué à monter gros pendant une séquence qui comprenait des arrêts à bout portant sur Sheary et Milano.

Mais Luukkonen n’a pas répondu à Ovechkin sur son deuxième but. Sheary a volé la rondelle à Dahlin derrière le filet et a envoyé une passe centrale directement à Ovechkin dans l’enclave pour donner aux Caps leur première avance du match, 4-3.

Mais une nuit où aucun avantage ne se sentait en sécurité, celui-là ne l’était pas non plus. Quelques minutes seulement après le décompte d’Ovechkin, Tyson Jost s’est positionné entre trois Caps juste sur le pas de la porte et a redirigé une passe de Casey Mittelstadt à travers Kuemper pour l’égaliser à 4. C’est ainsi qu’il en est resté jusqu’au décompte du tour du chapeau de Thompson lors de la séance supplémentaire. .

“C’était un match incohérent pour nous”, a déclaré Oshie. « Ce n’est pas du tout une bonne première période avec Darce (Kuemper) qui nous maintient là-dedans. J’ai pensé à un bon deuxième, un troisième assez décent aussi.

“Notre tuerie a fait un excellent travail pour nous faire marquer un point”, a poursuivi Oshie, “et puis le jeu à la fin en prolongation, un peu comme l’autre soir (contre Ottawa), où ce n’était qu’une toute petite petite erreur et cela a fini par vous coûter cher, ce qui est généralement le cas en prolongation à trois contre trois.

(Photo d’Alex Ovechkin : Geoff Burke / USA Today)