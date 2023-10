Malgré l’emprisonnement des critiques et des dissidents, Cuba conserve son siège au Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Cuba a été réélu mardi au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies malgré les critiques de plusieurs groupes de défense et militants concernant l’emprisonnement par le gouvernement insulaire de plus d’un millier de manifestants et dissidents pacifiques.

En particulier, la Russie, qui a été expulsée du Conseil l’année dernière après son invasion de l’Ukraine, n’a pas pu regagner son siège.

Cuba a obtenu 146 voix, et la Russie seulement 83. Les membres du conseil sont élus par les 193 pays de l’ONU à la majorité simple de 97 voix pour un mandat de trois ans. Les candidats sont sélectionnés par région.

Le gouvernement cubain a rapidement célébré la victoire diplomatique sur les réseaux sociaux.

« La réélection de Cuba au Conseil des droits de l’homme est une reconnaissance par la communauté internationale de l’œuvre humaniste de la Révolution », a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères, Bruno Rodríguez, sur X. « Nous continuerons sur notre chemin vers la construction d’une société plus juste pour tous. tous. »

L’élection de Cuba et d’autres pays autoritaires comme la Chine ajoute au débat sur l’équité du Conseil et son pouvoir réel de demander des comptes aux auteurs de violations des droits de l’homme.

Nikki Hailey, candidate républicaine à la présidentielle et ancienne ambassadrice des États-Unis à l’ONU, Nikki Hailey, est intervenue après le vote, qualifiant le conseil de « farce ».

« La Chine et Cuba comptent parmi les pires pays qui bafouent les droits de l’homme au monde, et aujourd’hui, ils ont été réélus au sein d’une entité censée protéger les droits de l’homme », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Je l’ai déjà dit et je le répète : le Conseil des droits de l’homme de l’ONU est une imposture et une organisation qui n’est pas digne de son nom. »

Avant le vote, un rapport conjoint de UN Watch, de la Human Rights Foundation et du Centre Raoul Wallenberg pour les droits de l’homme, trois organisations non gouvernementales qui promeuvent les droits de l’homme dans le monde, a souligné que les gouvernements autoritaires ont utilisé leur siège au conseil pour protéger les agresseurs. et n’ont pas réussi à défendre les victimes.

Le rapport considère Cuba, la Russie, la Chine, le Burundi et le Koweït comme « non qualifiés » pour faire partie du conseil. Les deux derniers pays ont également remporté leur siège mardi.

« Cuba est un État communiste autoritaire, antidémocratique et à parti unique. [that] continue de réprimer toute dissidence, d’interdire les médias indépendants et de restreindre sévèrement les libertés civiles fondamentales », indique le rapport. « Cuba commet de graves violations des droits humains, notamment des homicides illégaux ou arbitraires… la torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants infligés aux dissidents politiques, aux détenus et aux prisonniers par les forces de sécurité ; des conditions de détention difficiles et mettant la vie en danger ; arrestations et détentions arbitraires.

Les exilés et militants cubains ont appelé la communauté internationale à rejeter la candidature du pays.

« Nommer Raul Castro et son fantoche Miguel Díaz-Canel à siéger au sein de l’organisme mondial des droits de l’homme équivaudrait à placer Jack l’Éventreur au sein du comité chargé de mettre fin à la violence au couteau à Londres », a déclaré John Suarez, directeur exécutif du Centre pour un Cuba libre.

« Si Cuba est réélu au Conseil des droits de l’homme, ce sera avec le soutien d’États complices », a déclaré sur X la militante cubaine Carolina Barrero. « Nous, Cubains, organisations et militants des droits de l’homme, condamnons la réélection d’une dictature sanglante qui s’est effondrée. notre pays dans la misère et l’oppression.

En tant que membre actuel du Conseil des droits de l’homme, Cuba s’est opposée aux résolutions en faveur des victimes des droits de l’homme en Iran, en Syrie, en Biélorussie, au Burundi, au Nicaragua et au Venezuela, indique le rapport conjoint, et n’a pas soutenu les résolutions visant à soutenir les victimes en Ukraine.