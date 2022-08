Malgré l’échec de Laal Singh Chaddha, Aamir Khan se prépare-t-il à faire partie de deux films à gros budget ? Voici ce que nous savons

Aamir Khanla dernière version de Laal Singh Chaddha était un désastre total. Le film a lamentablement explosé au box-office. Le film réalisé par Advait Chandan était l’adaptation en hindi du film de Tom Hanks The Forrest Gump et on s’attendait à ce qu’il soit un succès au box-office. Grâce à la publicité négative et à la tendance Boycott Laal Singh Chaddha sur les réseaux sociaux, le film n’a pas pu faire des merveilles au box-office. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles l’échec de Laal Singh Chaddha a beaucoup affecté Aamir Khan. Mais voici quelques bonnes nouvelles.

Aamir Khan à l’affiche de 2 grands films ?

Si les derniers rapports sont à la hauteur, Aamir Khan ne laissera pas l’échec de Laal Singh Chaddha affecter sa carrière. Il aurait déjà deux gros films dans sa cagnotte. Tel que rapporté par boxofficeworldwide.com, Aamir Khan a ensuite un gros film qui va être un artiste de masse dans son minou. On s’attend à ce qu’il soit sur les lignes de Dhoom 3. Il va également produire ce film en plus d’y jouer. De plus, Aamir Khan peut jouer dans un film à gros budget qui n’est pas produit par lui. Il n’y a aucune confirmation officielle sur tout cela. Apparemment, Aamir Khan a actuellement pris une pause et ne retournera au travail qu’après environ un mois.

Le Moghul d’Aamir Khan mis de côté

Alors que les fans d’Aamir Khan soulèveraient un signe de soulagement de cette nouvelle, il y a aussi de mauvaises nouvelles. Les rapports indiquent que son méga-budget Mogul a été mis de côté indéfiniment. C’était un film biographique basé sur la vie du producteur de musique Gulshan Kumar. Auparavant, c’était Akshay Kumar qui allait jouer dans ce film. Nous attendons plus de mises à jour et d’annonces d’Aamir Khan sur ses prochains projets.