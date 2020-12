Brandon Bernard a été exécuté par injection létale jeudi au pénitencier américain de Terre Haute, dans l’Indiana, malgré une vague d’appels de dernière minute de ses avocats. Il a été déclaré mort à 21h27

Bernard, 40 ans, a été reconnu coupable en 2000 de deux chefs d’accusation de meurtre et d’autres infractions pour son rôle dans l’enlèvement, le vol et le meurtre d’un couple en 1999 à Killeen, au Texas. Son exécution était prévue en octobre, quelques mois seulement après que l’administration Trump a mis fin à une interruption de 17 ans sur les exécutions fédérales.

« Ce soir, ceux d’entre nous qui aiment Brandon Bernard – et nous sommes nombreux – sont pleins de colère et de profonde tristesse face aux actions du gouvernement fédéral en se suicidant », a déclaré Robert Owen, l’un des avocats de Bernard, dans un communiqué préparé. «La vie de Brandon comptait. Pour nous, son équipe juridique; à ses deux belles et talentueuses filles; à sa mère, son frère et sa sœur; et aux innombrables personnes à travers le pays qui ont appris à le connaître et à connaître son histoire ces dernières semaines. «

Bernard et quatre autres jeunes hommes ont commis le détournement de voiture et le vol qui ont conduit à la mort de Todd et Stacie Bagley, qui étaient à Killeen à l’époque pour voir des amis et visiter une église.

Selon des documents judiciaires, trois des jeunes hommes ont forcé les Bagleys à entrer dans le coffre de leur voiture sous la menace d’une arme après s’être approchés de Todd Bagley pour demander à être conduits jusqu’à la maison de leur oncle. Les jeunes hommes ont pris leurs objets de valeur et ont fait le tour de la ville dans la voiture des Bagley, retirant de l’argent des guichets automatiques avec les cartes de débit de Todd Bagley.

Ensuite, ils ont conduit le véhicule dans une zone reculée de la base militaire de Fort Hood où Christopher Vialva a tiré sur les deux victimes dans la tête. Bernard a aspergé la voiture de liquide à briquet et mis le feu au véhicule, selon des documents judiciaires.

‘Je l’ai littéralement perdu’:Kim Kardashian réagit à l’exécution prévue de Brandon Bernard, détaille le dernier appel téléphonique

Bernard n’était pas un architecte du plan de vol, selon des documents judiciaires. Il avait 18 ans à l’époque.

Une première autopsie a révélé que Todd Bagley avait été tué par une blessure par balle, mais la cause du décès de Stacie Bagley a été répertoriée comme l’inhalation de fumée. Au procès, Vialva et Bernard ont tous deux été condamnés à mort. Vialva a été exécuté par injection létale le 24 septembre.

Dans les jours qui ont précédé l’exécution de Bernard, ses avocats ont déposé une vague d’appels et de demandes de sursis à exécution.

Ses avocats ont fait valoir que l’équipe de poursuite dans le procès initial de Bernard avait retenu un témoin expert qui attestait de la position basse de Bernard dans la hiérarchie d’un gang local auquel appartenaient les cinq jeunes hommes. Cette information n’a été révélée qu’en 2018, selon ses avocats.

Owen a déclaré à l’IndyStar du réseau USA TODAY que cela aurait eu un impact démesuré sur le verdict du jury car cela contredisait d’autres témoignages décrivant le gang comme n’ayant pas de véritable leadership.

Plus tôt cette semaine, un juge fédéral de l’Indiana n’était pas d’accord.

Op-ed: J’ai contribué à mettre Brandon Bernard dans le couloir de la mort fédéral. Je pense maintenant qu’il devrait vivre.

Dans son ordonnance de mardi refusant de suspendre l’exécution de Bernard, le juge James Sweeney du tribunal de district américain du district sud de l’Indiana a écrit que la contribution du témoin expert n’était pas suffisamment convaincante pour contester la condamnation à mort des jurés.

Les avocats de Bernard ont fait appel de cette décision devant la Cour d’appel américaine du 7e circuit le même jour. Ils ont également soumis des papiers à la Cour suprême des États-Unis cette semaine demandant que les juges arrêtent l’exécution de Bernard. Les deux tribunaux ont rejeté les demandes jeudi.

La semaine dernière, ils ont présenté leur cas au bureau du procureur de la grâce du ministère de la Justice et ont demandé au président Donald Trump de commuer la peine de Bernard en prison à vie.

Bernard est le neuvième prisonnier fédéral à être exécuté cette année. Au moment de sa mort, une pétition en ligne demandant à Trump de retirer Bernard du couloir de la mort avait accumulé plus de 559000 signatures.

Contribuer: The Associated Press

Suivez Johnny Magdaleno sur Twitter @IndyStarJohnny.