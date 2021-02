BATON ROUGE, La. (AP) – Saccagé sur les réseaux sociaux et censuré par les républicains de Louisiane, le sénateur américain Bill Cassidy s’est décrit mercredi comme «en paix» avec son vote pour condamner l’ancien président Donald Trump lors de son procès de destitution et a rejeté le GOP brûlant contrecoup qu’il a reçu.

Le principal sénateur républicain de Louisiane a déclaré qu’il ne croyait pas que les critiques représentaient les sentiments de nombreux électeurs de son parti. Il a déclaré que la censure qu’il avait reçue de la direction du Parti républicain de l’État représentait «un petit groupe de personnes», et non le «Parti républicain au sens large».

«Je suis tellement en paix avec ce vote. Je dis cela en sachant que je suis critiqué, mais j’ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution », a déclaré Cassidy lors d’une conférence téléphonique avec des journalistes sur une variété de sujets.

Cassidy s’est joint à six autres républicains du Sénat pour voter avec les démocrates le 13 février pour condamner Trump d’avoir incité à l’émeute du 6 janvier au Capitole américain dans un procès de destitution qui a vu l’ancien président acquitté. L’autre sénateur américain de la Louisiane, le républicain John Kennedy, a voté contre la condamnation.

«J’ai reçu des commentaires de personnes républicaines qui s’opposent au vote», a déclaré Cassidy. «J’ai reçu un grand nombre de personnes qui sont d’accord avec moi ou, si elles ne sont pas d’accord avec moi, respectent le genre de processus de réflexion qui a suivi.

Il a ajouté: « Il y a une diversité d’opinions parmi les républicains de Louisiane, même s’il n’y en a pas parmi un très petit groupe de personnes. »

Bien que le vote du Sénat 57-43 ait été inférieur à la majorité des deux tiers nécessaire pour déclarer Trump coupable, les sept votes du GOP contre Trump représentaient le plus grand nombre de législateurs à avoir jamais voté pour déclarer un président de leur propre parti coupable lors d’une procédure de destitution.

Certains républicains qui ont voté pour l’acquittement de Trump ont déclaré qu’ils ne croyaient pas que les démocrates prouvaient leur argument selon lequel l’ancien président était directement responsable d’avoir incité des centaines de personnes à prendre d’assaut le bâtiment du Capitole dans une émeute qui a fait cinq morts. D’autres républicains ont déclaré qu’ils ne croyaient tout simplement pas que le Congrès avait compétence sur un président qui n’était plus en fonction.

L’histoire continue

Cassidy a essayé de changer la conversation depuis la fin du procès de destitution, envoyant des déclarations quotidiennes sur une variété de sujets et parlant d’autres questions, telles que les auditions de confirmation des nominations au cabinet du président Joe Biden et le rétablissement du temps glacial.

Mais les partisans de Trump ne veulent pas passer à autre chose et ils ont critiqué Cassidy sur la radio et les sites Web conservateurs. Ils ont appelé les républicains à interdire Cassidy de leurs événements, et plusieurs groupes républicains locaux ont rejoint le comité exécutif du GOP de l’État pour condamner le vote de Cassidy pour condamner Trump.

Cassidy, un médecin, a massivement remporté sa réélection en novembre pour un deuxième mandat, avec le soutien de Trump. Interrogé sur la question de savoir si son vote pour condamner Trump pourrait nuire à ses chances de réélection en 2026, Cassidy a répondu: «Il reste six ans, mais c’est sans importance. J’ai prêté serment de soutenir et de défendre la Constitution. «

___

Suivez Melinda Deslatte sur Twitter à http://twitter.com/melindadeslatte.