Malgré le succès de Biden sur les juges, les progressistes exigent un rythme plus rapide

WASHINGTON – Alors que les vacances d’été prolongées se profilent et que leur majorité est menacée lors des élections de novembre, les démocrates du Sénat étaient confrontés à la perspective de laisser des dizaines de postes vacants à la magistrature vacants par le président Biden cette année, et sous la pression des militants progressistes pour agir plus rapidement et agressivement pour les faire passer.

M. Biden et les démocrates ont installé des dizaines de choix du président sur le banc fédéral pour compenser l’empreinte conservatrice de l’ère Trump, un point positif pour l’administration Biden malgré les majorités serrées des démocrates au Congrès. Mais les groupes progressistes ont averti qu’à moins que les démocrates ne prennent des mesures plus agressives et n’accélèrent leur rythme, le parti pourrait perdre sa chance de remodeler les tribunaux.

Les progressistes ont appelé les démocrates à rester en session en août, alors qu’ils devaient avoir une suspension de quatre semaines, pour tenir des auditions sur les candidats, les préparant pour des votes au sol plus tard cet automne. Et ils ont poussé les démocrates à abandonner la pratique du « feuillet bleu » qui accorde effectivement aux sénateurs de l’État d’origine un droit de veto sur les candidats aux juges des tribunaux fédéraux de district dans leurs États, ce qui a limité la capacité de l’administration à obtenir la confirmation des candidats aux tribunaux de district dans les États représentés par Républicains.