Malgré le « petit peu de supériorité » de l’Inde, chaque match des navires SAFF C est une « guerre à combattre »: Chhetri

Homme : Le capitaine de Talismanic, Sunil Chhetri, a déclaré samedi que malgré « un peu de supériorité » dont l’Inde jouit sur les pays d’Asie du Sud, tous les adversaires des championnats SAFF en cours seront coriaces et son équipe jouera chaque match comme une « guerre à combattre » . L’Inde, qui a remporté le tournoi régional de football à sept reprises sur les 12 éditions, ouvre lundi sa campagne contre le Bangladesh. Le tournoi à cinq équipes a débuté vendredi avec le Népal et le Bangladesh battant respectivement les Maldives et le Sri Lanka par des marges identiques de 1-0.

« Tous les matchs seront difficiles. Malgré un peu de supériorité que nous avons beaucoup, chaque match sera comme une guerre à mener. Nous devons nous battre jusqu’à la dernière minute. Nous ne pouvons pas jouer à 90 pour cent », a déclaré Chhetri lors d’une conférence de presse virtuelle. Le capitaine a toutefois reconnu que son équipe n’avait pas été à son meilleur lors des deux matches amicaux internationaux contre le Népal à Katmandou le mois dernier. Ils ont fait match nul et ont gagné l’autre. .

« Si nous parlons des deux matches contre le Népal, nous avons des domaines à améliorer et l’entraîneur-chef nous l’a dit à ce sujet. Nous aurions pu faire mieux. « Le Bangladesh a changé d’entraîneur (après les éliminatoires de la Coupe du monde) mais c’est une équipe très difficile. Lors des deux matches que nous avons joués contre le Bangladesh au cours des trois ou quatre derniers mois, cela a été très difficile. Toutes les équipes de la région se sont améliorées. « Donc, nous voulons jouer un match à la fois. Pour le moment, nous ne pensons qu’au match du Bangladesh, nous ne pensons pas à la finale. du troisième tour des éliminatoires de la Coupe d’Asie de l’AFC 2023 en février de l’année prochaine.

« Nous ne pouvions pas avoir un camp approprié en raison des circonstances. L’AFC et la SAFF ont été obligés d’organiser des tournois en dehors de la fenêtre de la FIFA (en raison de la pandémie) et nous avons dû nous entendre avec les clubs de l’ISL pour libérer les joueurs en dehors de la fenêtre de la FIFA car ils veulent aussi bien faire. «Nous avons dit que notre équipe nationale abandonnerait novembre et que les clubs de l’ISL libéreraient des joueurs en septembre et octobre. Nous sommes reconnaissants aux clubs ISL (pour avoir libéré les joueurs pour les championnats SAFF). » Stimac a déclaré que c’était un avantage pour l’équipe d’avoir des joueurs du Bengaluru FC et de l’ATK Mohun Bagan qui avaient récemment joué ici pendant la Coupe AFC.

« Après avoir disputé la Coupe AFC, les joueurs du BFC et de l’ATK MB ont également eu leur pré-saison, c’est donc un avantage alors que la plupart des autres équipes de l’ISL n’ont pas encore de pré-saison. Donc, nous devons décider combien de minutes nous devons accorder aux joueurs pendant les 90 minutes. « Mais nous sommes dans la position favorite pour gagner le tournoi et nous allons nous justifier. » Stimac a également évoqué le danger que les joueurs se blessent lors de l’entraînement sur les terrains artificiels de Malé, tandis que Chhetri a déclaré que les terrains ne « circulaient pas librement ».

« Nous sommes ici quatre jours avant le premier match. Les terrains d’entraînement sont différents ici – terrains artificiels et naturels. Des blessures peuvent survenir en changeant ces emplacements, nous devons être prudents. Nous sommes sur une île et devons venir à Malé en hors-bord et cela a rendu les choses encore plus difficiles. Bengaluru FC, dans sa position naturelle où il ne jouait pas dans le passé. Il est revenu à son meilleur niveau. » « C’est ce que nous voulons voir d’Udanta, frapper directement à pleine vitesse, exécuter des occasions et créer des occasions. Chaque joueur aura des chances ici. « Nous devons nous organiser de manière disciplinée et revenir rapidement après avoir perdu le ballon. » Stimac a déclaré que les matchs de qualification pour la Coupe du monde 2022 contre Oman et les champions d’Asie du Qatar étaient les meilleurs matchs après avoir pris la tête de l’équipe au milieu de 2019. « Au cours des deux dernières années, nous essayons d’arriver au point où nous devons commencer à ne penser qu’à nous-mêmes, pas à changer notre jeu par rapport à notre adversaire. » .

