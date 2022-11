Malgré le mécontentement, les électeurs de mi-mandat n’ont pas expulsé les titulaires

En Alaska, la sénatrice Lisa Murkowski, une républicaine centriste à la recherche d’un quatrième mandat complet à Washington, et sa rivale républicaine soutenue par Trump, Kelly Tshibaka, se dirigent vers une finale de choix dans le cadre du nouveau système électoral de l’État. En Géorgie, M. Warnock, le démocrate sortant, et son adversaire républicain, Herschel Walker, se dirigent vers un second tour en décembre.

Des analystes électoraux non partisans ont déclaré que l’absence de pertes parmi les titulaires démocrates semblait témoigner de candidats solides qui ont mené des campagnes solides et ont montré qu’ils prenaient au sérieux les courses houleuses. Parmi eux, le sénateur Michael Bennet du Colorado, qui a promu son travail sur des projets de loi visant à accroître le financement des infrastructures, à promouvoir la fabrication nationale de semi-conducteurs et à réduire la pauvreté infantile.

Dans l’État de Washington, la sénatrice Patty Murray, qui a remporté un sixième mandat, a fait face à un défi républicain de taille mais a remporté la victoire en claironnant la législation sur le climat, en réduisant les coûts des médicaments sur ordonnance et en protégeant le droit à l’avortement.

La représentante Angie Craig du Minnesota a battu son challenger républicain, Tyler Kistner, dans l’une des courses à la Chambre les plus proches du pays en centrant sa campagne sur le droit à l’avortement et en promouvant les approbations des responsables de l’application des lois. En Virginie, la représentante Abigail Spanberger, une démocrate centriste, s’est concentrée sur l’avortement et son travail sur les infrastructures et la lutte contre la violence armée et a remporté sa course.