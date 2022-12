Malgré le lobbying de Trump, la candidature de McCarthy à la présidence reste en péril à droite

Si M. McCarthy a un plan, il ne l’a pas partagé avec les membres de son équipe de direction, qu’il a coupé de ses délibérations sur la course à la présidence dans ce que certains considèrent comme une démonstration de paranoïa. Au lieu de cela, il a été aperçu ces derniers jours autour du Capitole et du siège du Comité national républicain à proximité avec Jeff Miller, un lobbyiste républicain qui compte parmi ses plus proches confidents.

Il n’était pas clair si M. McCarthy avait enrôlé M. Trump pour l’aider dans sa campagne, ou si M. Trump travaillait simplement seul. L’ancien président s’est entretenu avec Eli Crane, un nouveau membre du Congrès républicain de l’Arizona, et le représentant Ralph Norman, républicain de Caroline du Sud, entre autres. M. Crane et M. Norman faisaient partie d’un groupe de sept législateurs républicains actuels et entrants qui ont signé une lettre contenant une liste de concessions qu’ils exigent de leurs dirigeants lors du prochain Congrès, notamment en facilitant le vote forcé pour supprimer le haut-parleur – quelque chose que M. McCarthy a jusqu’à présent résisté.

M. Norman, qui s’est décrit comme un “non dur” contre M. McCarthy, a refusé de discuter de son appel avec M. Trump, le décrivant comme une “conversation privée”. Il a dit qu’il était encore indécis quant à qui il soutiendrait comme orateur. M. Crane n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Lorsque Nancy Pelosi en 2018 s’est retrouvée à environ une douzaine de voix de moins que ce dont elle aurait besoin pour obtenir le marteau de l’orateur, elle a discrètement éliminé les transfuges, concluant méthodiquement des accords pour obtenir exactement suffisamment de soutien pour l’emporter. Mme Pelosi, réputée pour sa capacité à tordre les bras et à amadouer, a remporté sept voix en acceptant de limiter son mandat, en a remporté huit autres en promettant de mettre en œuvre des règles visant à favoriser une législation plus bipartite et a conquis son seul challenger potentiel. en lui créant une présidence de sous-comité.

Pour M. McCarthy, il y a probablement moins de transactions à conclure.

Le républicain californien a déjà fait une série de promesses dans le but d’apaiser le flanc droit de son parti. Il s’est rendu à la frontière sud et a appelé Alejandro N. Mayorkas, le secrétaire à la sécurité intérieure, à démissionner ou à faire face à une éventuelle procédure de destitution. Il a promis à Mme Greene, qui a été dépouillée de ses affectations au comité pour avoir publié une série de publications violentes et complotistes sur les réseaux sociaux avant son élection, une place de choix au sein du comité de surveillance.

Il a menacé d’enquêter sur le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 au Capitole, promettant de tenir des audiences publiques pour examiner les problèmes de sécurité survenus. Il a rencontré discrètement des législateurs ultraconservateurs dans le but de les convaincre. Et le lundi soir, il publiquement encouragé ses membres à voter contre le projet de loi de dépenses boiteux pour financer le gouvernement.

Ces supplications sont tombées à plat pour certains des membres ultraconservateurs de sa conférence.

Dans un essai d’opinion, le représentant Andy Biggs de l’Arizona, qui se présente comme candidat protestataire dans la course aux orateurs, a noté que M. McCarthy avait déclaré avant les élections de mi-mandat qu’il ne voyait aucune raison de destituer des responsables de l’administration Biden. M. Biggs a rejeté la menace la plus récente de M. McCarthy contre le secrétaire à la sécurité intérieure.