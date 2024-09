Malgré le froid et les averses, des milliers de personnes se sont mobilisées pour Rifflandia

Le festival de musique à Rock Bay se poursuit jusqu’à dimanche.

Rifflandia a débuté vendredi dans un temps capricieux, mais fidèle à ses habitudes, le festival de plusieurs jours est sorti triomphant.

L’événement au nouveau look s’est déroulé sans accroc hier, la première des trois nuits d’activité aux Matullia Lands à Rock Bay, près de Phillips Brewing sur Government Street.

C’était la première fois depuis des années que les organisateurs n’offraient pas de programmation au Royal Athletic Park, mais les foules se sont déplacées, dansant sous la pluie pendant le set principal du DJ-producteur canadien Rezz.

Lorsque le mauvais temps est arrivé vendredi après-midi, déversant de la pluie sur le centre-ville de Victoria, cela n’augurait rien de bon. Rifflandia cherchait à faire découvrir son nouveau site au public, et une pluie continue aurait empêché les visiteurs de se rendre à pied.

Mais la météo a été clémente dans l’ensemble et s’est avérée plutôt insignifiante. Non seulement il y avait beaucoup de couvertures – la scène en forme de dôme, de plus de 30 mètres de diamètre, a été d’une aide inestimable – mais à ce stade, le public de Rifflandia est connu pour être un groupe chaleureux.

Selon les organisateurs, 6 500 fans étaient présents, ce qui n’est pas loin du record de 8 000 fans qui avaient assisté à la soirée d’ouverture l’année dernière.

La nouvelle salle tous âges s’est déroulée sans accrocs. Un gazon aux couleurs vives a été posé devant la scène principale, ce qui a donné un peu de dynamisme au public, et l’espace semblait beaucoup plus spacieux que lors des éditions précédentes au Royal Athletic Park.

Le site a déjà été utilisé ces dernières années, et l’infrastructure était donc en place pour accueillir des milliers de festivaliers. Mais de nouveaux ajustements, comme le repositionnement de la scène principale et l’ajout d’un dôme pouvant accueillir 1 000 personnes, lui ont donné un aspect et une atmosphère presque entièrement nouveaux.

Rifflandia a désormais une empreinte urbaine et industrielle (avec les quartiers de Rock Bay et de Vic West visibles au loin), un environnement idéal pour un festival dont la soirée d’ouverture a mélangé harmonieusement musique électronique, hip-hop et rock.

Fondée en 2008, Rifflandia a beaucoup à offrir en termes de style, ce qui contribue à son attrait durable.

Le blues rocker Garrett T. Willie, les rockers indépendants Born Ruffians et Tokyo Police Club et le DJ de la fête Channel Tres figuraient parmi les artistes de la soirée d’ouverture, qui présentaient un échantillon représentatif de la musicalité. Il y avait également une scène comique bien fréquentée, peuplée de favoris locaux comme Mikey Dubs, Dylan Williams et Evan Mumford, entre autres.

Le rappeur Ja Rule, lauréat d’un Grammy Award, et le groupe pop des années 90 C+C Music Factory ont été les principaux attraits, mais c’est Rezz qui a trouvé le juste milieu entre l’attrait commercial et le théâtre d’avant-garde.

Son set était visuellement attrayant et exploitait chaque pixel disponible sur les écrans vidéo de la scène principale. Ja Rule et C+C Music Factory ont démarré lentement, mais ont pris de l’ampleur au fur et à mesure de leurs sets. Rezz a ouvert avec un coup de maître immédiat, confirmant sa réputation de groupe à suivre.

La soirée d’ouverture a prouvé que quatre scènes pouvaient fonctionner simultanément sans aucun déraillement. Les 16 représentations sur une durée de cinq heures ont permis de ne laisser que très peu de temps de silence, le type d’expérience sensorielle que Rifflandia est réputé pour offrir (24 représentations le samedi et 22 le dimanche).

Avec des options pour pratiquement tous les fans de musique, le tout présenté avec précision et clarté, le côté technique du festival a été une victoire. Une fois le soleil couché, Rifflandia a pris vie avec une gamme vertigineuse de lumières et de sons.

Les vendeurs étaient également nombreux, avec de tout, depuis les coupes de cheveux offertes par Victory Barber jusqu’aux photomatons et aux vêtements vintage disponibles.

Bien que la musique soit toujours la force motrice, Rifflandia a offert plus d’options de nourriture et de boissons (y compris de la bière sans alcool) que jamais auparavant.

Les files d’attente étaient minimes, y compris à l’entrée principale, ce qui est toujours un plus avec des milliers de personnes allant et venant tout au long de la soirée.

Le festival se poursuit aujourd’hui et demain aux Matullia Lands à Rock Bay, de 14h30 à minuit le samedi, et de 14h30 à 23h le dimanche.

TLC, Feist, The Beaches, Oliver Tree, Sophie Ellis-Bextor, Broken Social Scene, De La Soul, Maestro Fresh Wes et L7 figurent parmi les artistes programmés. Des articles supplémentaires seront publiés dans le Times Colonist de dimanche.

