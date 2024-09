Malgré le drame familial, la mère de Tim Walz dit qu’elle croit que son fils sera vice-président

Darlene Walz, la mère du gouverneur du Minnesota Tim Walz, continue de soutenir la candidature de son fils à la vice-présidence, même si d’autres membres de la famille sont divisés, a-t-elle déclaré à NBC News lors d’une brève conversation téléphonique jeudi.

Darlene Walz a clairement indiqué qu’elle en avait assez de l’examen public de sa famille et qu’elle pensait que son fils « allait être à la Maison Blanche ».

Les divisions familiales sur le rôle de Walz en tant que candidat démocrate à la vice-présidence sont devenues publiques la semaine dernière après qu’une publication sur Facebook et plusieurs commentaires ultérieurs de son frère aîné, Jeff, ont été amplifiés par multiple médias.

« Je ne lui ai pas parlé depuis huit ans. Je suis à 100 % opposé à toute son idéologie. Ma famille n’a pas été prévenue qu’il avait été sélectionné et qu’on lui avait refusé la sécurité les jours suivants », a écrit Walz père dans un commentaire sur Facebookajoutant plus tard qu’il avait envisagé de soutenir publiquement l’ancien président Donald Trump.

Selon documents publicsJeff Walz a fait un don de 20 $ à la campagne Trump en 2016.

Les divisions se sont encore amplifiées mercredi, lorsqu’un photo de plusieurs personnes portant des t-shirts sur lesquels était écrit « Nebraska Walz’s for Trump » ont commencé à circuler sur X.

Une source proche de Walz a déclaré à NBC News que les personnes représentées sur la photo désormais virale sont des cousins ​​éloignés.

Les responsables de la campagne Harris-Walz ont déclaré à NBC News qu’ils ne reconnaissaient pas les visages sur la photo, ajoutant que leurs équipes de recherche n’étaient pas en mesure de les identifier tous.

La campagne n’a pas répondu aux demandes de renseignements de NBC News concernant la question de savoir si le gouverneur lui-même reconnaît spécifiquement quelqu’un sur la photo.

Trump n’a pas tardé à s’emparer de la photo, le vanter sur sa plateforme de médias sociaux en guise de soutien de la part de la famille Walz.

Mais les responsables de la campagne Harris-Walz ont adopté une approche plus légère, considérant qu’il est peu probable que cela change grand-chose dans la course et rejetant l’idée d’une profonde division familiale.

« C’est amusant et drôle, et nous n’avons pas l’impression que ce soit une attaque particulièrement difficile pour nous », a déclaré un responsable.

Le gouverneur Walz a intégré des aspects de sa division familiale dans son discours électoral, appelant souvent à plus d’unité non seulement en politique, mais aussi à table.

« Certains d’entre nous qui ont les cheveux blancs sont assez vieux pour se souvenir de l’époque où l’on pouvait aller à Thanksgiving, regarder un match des Steelers avec ses proches et ne pas se plaindre de la politique pendant tout le temps. Sans se mettre dans le cou les uns des autres », a déclaré Walz en août lors d’un événement de campagne à Rochester, en Pennsylvanie.

« C’est une situation familière pour beaucoup d’électeurs, en particulier dans les régions rurales d’Amérique, dans les États clés du Midwest », a déclaré un responsable de campagne, paraphrasant la position de Walz : « Nous pouvons être en désaccord sur la politique et passer un bon moment ensemble. Presque toutes les familles ont connu une relation difficile ou brisée après Trump. »

Bien que Walz n’ait pas l’intention de se concentrer sur sa famille, il ne cherche pas nécessairement à s’en éloigner, a déclaré la source.

« Il est déjà passé sur Fox News par le passé, il a plaisanté en disant qu’il allait y aller et tendre la main à sa famille élargie. C’est sa vie », a ajouté le responsable. « Il vient d’une région très républicaine du Nebraska. Nous allons probablement perdre beaucoup de cousins ​​là-bas. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com