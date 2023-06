Malgré le battage médiatique, l’intelligence artificielle reste inférieure au cerveau humain

Avec de nouvelles prédictions alarmantes faites chaque semaine, il est important d’explorer les limites de l’IA. Le cerveau humain fournit le meilleur point de référence

L’infoscape mondial est actuellement en effervescence avec des prédictions alarmistes sur les dangers posés par l’intelligence artificielle (IA). Des entrepreneurs milliardaires et leurs mercenaires, qui avaient autrefois jailli de l’IA émergente « technopie », sont soudainement devenus apocalyptiques. Comme le récit du jour va, une IA sensible peut finalement se retourner contre ses créateurs.

Mais y a-t-il des mérites à cette affirmation, en dehors des indices fictifs de la Terminateur la franchise?

Une façon de répondre à cette question serait de comparer l’IA à un analogue déjà disponible et sensible, à savoir – le cerveau humain. L’IA a été conçue non seulement pour imiter l’esprit humain, mais aussi pour le surpasser dans certains aspects. En plus de présenter un changement de paradigme, l’utilité de l’IA n’est pas entièrement révolutionnaire. Il s’agit plutôt d’une continuation des innovations passées et présentes – des roues, des manivelles et des moulins à vent pour surmonter nos limites limbiques ; arcs, flèches et missiles pour contrer les menaces à distance ; et Internet pour résoudre les contraintes spatio-temporelles dans les communications (mondiales).

Selon un article notable des Foglets, «il est postulé que le cerveau humain fonctionne à 1 exaFLOP, ce qui équivaut à un milliard de calculs par seconde ». Attention, ce n’est qu’un postulation – une estimation probablement définie par des métriques informatiques. Au moment de la rédaction de cet article, Frontier, le supercalculateur le plus rapide au monde, fonctionnerait à une vitesse de 1,102 exaFLOP. La différence entre le cerveau et le supercalculateur réside cependant dans la nature et la fonction : l’un pense tandis que l’autre analyse les données.

En savoir plus L' »extinction » de l’IA devrait être la même priorité que la guerre nucléaire – experts

Nous avons inventé des superordinateurs pour faire des calculs, mais nos scientifiques restent déconcertés par les prouesses de traitement neuronal des calculatrices humaines. Shakuntala Devi, qui a grandi dans un environnement de cirque, en est un excellent exemple. Nos modèles sophistiqués assistés par machine ne peuvent toujours pas comprendre pleinement le fonctionnement du cerveau, au-delà du fait qu’il y a une augmentation atypique du flux sanguin vers des lobes cérébraux particuliers lorsque des tâches informatiques sont effectuées. Le reste est un plan d’études éparses, de suppositions et de données qui doivent encore être réconciliées en un tout compréhensible.

Il y a trop d’inconnues concernant le cerveau humain. C’est peut-être la raison pour laquelle la communauté scientifique divise avec désinvolture ses principales fonctions en huit ou 12 catégories principales. La place de la sensibilité dans ces catégories reste une question ouverte. Peut-être est-ce le résultat d’interactions cumulatives entre tous. Ou peut-être que les humains ont une âme sensible qui les fait innover d’une manière inaccessible aux autres espèces ? Peut-être que, contrairement aux appareils et algorithmes d’intelligence artificielle, le cerveau est à la fois logiciel et matériel ? Trop d’incertitude demeure.

Si les neurosciences sont un domaine incomplet criblé d’une myriade de questions et de lacunes, qu’en est-il de son sous-ensemble plus simple – l’intelligence artificielle ? Une technologie embryonnaire inventée par l’homme peut-elle soudainement prendre vie et menacer l’humanité ? Si nous ne pouvons pas comprendre pleinement le fonctionnement du cerveau humain ou même définir la sensibilité, pourquoi coupons-nous et collons-nous des intrigues de films de science-fiction sur notre réalité ?

Il y a une chance hypothétique que l’intelligence artificielle constitue une menace réelle dans un spectre étroit. De mauvaises conceptions logicielles, des processus de développement précipités et des mises à jour incohérentes des algorithmes, entre autres, peuvent conduire à divers scénarios de catastrophe. Ceux-ci impliquent des incidents dans des usines chimiques ou nucléaires, sur le marché boursier ou avec des véhicules autonomes expérimentaux. Mais la perspective d’une IA inquiétante et sensible est une proposition tout à fait imaginaire.

En savoir plus L’IA « pourrait mal tourner » selon l’inventeur de ChatGPT

La mode actuelle de l’alarmisme de l’IA peut en fait être enracinée dans quelque chose de plus vénal et terre-à-terre. Car ce ne sont peut-être pas les machines qui finiront par se révolter contre leurs maîtres, mais plutôt les centaines de millions de travailleurs – peut-être des milliards – qui seront déplacés par l’IA avant la fin de cette décennie. Ce sujet mérite à lui seul un commentaire dédié, et le cerveau humain fournit une vérification de la réalité des supposées menaces existentielles posées par l’IA.

Merveilles du cerveau humain

La ressource nm.org fournit l’extrait suivant sur notre organe pensant et ses capacités de traitement : Un fragment de tissu cérébral de la taille d’un grain de sable contient 100 000 neurones et 1 milliard de synapses. Le cerveau peut générer environ 23 watts de puissance, soit suffisamment pour alimenter une ampoule. Les informations voyagent jusqu’à une vitesse impressionnante de 268 miles par heure, tandis que sa capacité de stockage est considérée comme pratiquement illimitée. La recherche suggère que le cerveau humain se compose d’environ 86 milliards de neurones. Chaque neurone forme des connexions avec d’autres neurones, ce qui pourrait ajouter jusqu’à 1 quadrillion (1 000 billions) de connexions.

Pas étonnant que le Psalmiste se réjouisse du fait qu’il était « terriblement et merveilleusement fait » dans « le ventre de sa mère ». À n’importe une seconde, le cerveau coordonne une variété déconcertante de fonctions en lui-même et dans le corps humain afin de maintenir une harmonie organique. Il compense également rapidement tout écart par rapport à la norme dans le corps en cas de perturbation, c’est-à-dire que le déplacement de l’équilibre d’une jambe à l’autre est altéré ou qu’il active l’hémostase lors d’un saignement. Le corps humain est donc le système adaptatif complexe ultime (SAC).

Alors que les fonctions CAS du corps sont trop vastes et techniques pour être énumérées ici, il existe quelques exemples mondains sur la façon dont le cerveau s’arrange pour protéger son hôte. Lorsque vous avez un « douleur dans le cou » dans un contexte social vexatoire, c’est votre cerveau qui envoie une instruction via votre corps pour rechercher la sortie la plus proche, évitant ainsi une condition plus grave. Lorsque vous souffrez d’une torpeur intellectuelle ou d’une dépression qui font boule de neige, c’est peut-être la façon dont le cerveau vous avertit d’éviter les fausses nouvelles et les imbéciles qui les colportent.

Test de trafic : cerveau humain contre IA

Alors que le cerveau génère 23 watts de puissance, le supercalculateur Frontier consomme 21 mégawatts (MW). Un mégawatt équivaut à un million de watts. Le seul facteur énergétique est une des raisons pour lesquelles les scientifiques parient sur l’informatique biologique comme la prochaine grande frontière technologique. Jusque-là, nous devons supporter du matériel et des logiciels qui ne peuvent toujours pas correspondre au cerveau humain dans des situations relativement simples.

En savoir plus Le géant de la technologie pourrait remplacer les travailleurs par l’IA – Bloomberg

J’utilise souvent l’exemple de trafic suivant pour démontrer les capacités contrastées du cerveau humain et de l’IA. Deux voitures s’approchent d’un point d’étranglement étroit dans des directions opposées. Il y a de fortes pluies et du vent dehors. La voiture A roule deux fois plus vite que la voiture B, mais la distance jusqu’au point d’étranglement est deux fois plus longue pour la première. Les deux conducteurs se rendent compte que, dans des conditions normales, la voiture B devrait accélérer pour sortir de la bande étroite. Cependant, il y a une grande flaque d’eau devant la voiture B, faisant allusion à un nid-de-poule risqué en dessous. Les deux conducteurs réalisent instinctivement qu’il est alors préférable que la voiture A quitte le point d’étranglement en premier et libère ainsi de l’espace dans la voie adjacente pour que la voiture B évite la flaque d’eau. C’est ce qu’on appelle la connaissance de la situation. Le cerveau négocie des complexités comme celles-ci sans casser la sueur proverbiale – seconde après seconde !

Maintenant, remplacer les chauffeurs par des systèmes de conduite autonome et imaginer la quantité d’énergie et l’ampleur de l’infrastructure technologique nécessaires pour effectuer une tâche similaire ? Les voitures auraient besoin d’une navigation GPS et de mises à jour météorologiques, d’une connectivité satellite et 5G et d’une multitude de capteurs. La navigation par satellite peut tomber en panne pendant une tempête. Alors que devraient faire ces véhicules « intelligents » ? Rester sur place et arrêter le trafic ? Ou chercher un trottoir qui devient rapidement boueux ? Nos sens tactiles humains sauraient quand accélérer pour sortir d’une situation glissante, mais les voitures autonomes auraient besoin d’un éventail impressionnant de matériel et d’algorithmes pour y faire face.

Maintenant, imaginez un milliard de voitures exploitées par des systèmes de conduite autonomes. Comment seront générées l’énergie et la puissance de calcul de cette infrastructure ? Une étoile de la mort proverbiale suffirait-elle, même si c’était pour notre bénéfice collectif ?

Peut-être est-ce l’énigme qui empêche les alarmistes de l’IA de dormir la nuit ? La technopie de l’IA qu’ils envisagent ne peut pas supporter une population mondiale d’un milliard, sans parler des huit milliards que nous avons actuellement.

En fait, selon le célèbre techno-prophète Yuval Noah Harari, le « La grande question politique et économique du 21e siècle sera de savoir pourquoi avons-nous besoin d’humains, ou du moins pourquoi avons-nous besoin d’autant d’humains ».

Maintenant, si cela ne vous envoie pas un frisson existentiel dans le dos, je ne sais pas ce qui le fera.