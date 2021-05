Malgré l’approbation de la FDA, certaines écoles n’imposeront pas les vaccinations Covid

Les 50 États ont au moins quelques mandats de vaccination pour les enfants qui fréquentent les écoles publiques et même ceux qui fréquentent les écoles privées et les garderies. Dans tous les cas, il existe des exemptions médicales et, dans certains cas, des exemptions religieuses ou philosophiques.

Depuis que les élèves sont de retour en classe, «nous constatons de nombreux besoins en matière de santé mentale», a-t-elle déclaré. Leur priorité est de garder ces élèves à l’école et il y a une réelle crainte qu’une exigence en chasse certains, a-t-elle ajouté.

Le district scolaire public de New Canaan, dans le Connecticut, a également récemment organisé une clinique de vaccination pour les étudiants de plus de 16 ans et est sur le point d’en offrir une autre pour les 12 ans et plus, maintenant que la Food and Drug Administration a approuvé des vaccins pour les jeunes adolescents, selon à Bryan Luizzi, surintendant des écoles publiques de New Canaan.

«Se faire vacciner est une stratégie d’atténuation extrêmement efficace, et je suis optimiste que la grande majorité des étudiants et du personnel éligibles seront vaccinés d’ici l’automne», a-t-il déclaré. Pourtant, « je ne prévois pas d’exiger des étudiants qu’ils se font vacciner avant le début de la nouvelle année », a ajouté Luizzi.

Les surintendants d’autres régions du pays disent également que les écoliers seront encouragés plutôt que tenus de se faire vacciner contre le Covid-19 – mais pour des raisons différentes.