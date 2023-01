Malgré l’appel de Trump, les “Taliban 20” bloquent la candidature de Kevin McCarthy à la présidence de la Chambre des États-Unis

Le candidat à la présidence de la Chambre des États-Unis, Kevin McCarthy, n’a pas réussi à convaincre ses collègues républicains de le soutenir.

Malgré plusieurs tours de scrutin, la Chambre reste dans l’impasse.

Les appels de Donald Trump n’ont pas réussi à faire bouger l’aiguille.

La Chambre des représentants des États-Unis, profondément déchirée, a été plongée dans la crise pour une deuxième journée consécutive mercredi, alors que de nouveaux tours de scrutin n’ont pas réussi à produire un vainqueur dans la course à l’orateur.

Les extrémistes conservateurs ont bloqué le choix de l’establishment Kevin McCarthy dans une impasse humiliante qui a paralysé la chambre basse du Congrès depuis qu’elle s’est retournée pour réduire le contrôle républicain après la nouvelle année.

Une vingtaine de républicains ont refusé à McCarthy une majorité lors de trois votes prolongés mercredi – forçant un autre ajournement d’une nuit avec peu à montrer pour le drame – après que les rebelles eurent passé mardi à bloquer le chemin du membre du Congrès californien vers le marteau.

Les luttes intestines républicaines, décrites par le président démocrate Joe Biden comme “embarrassantes pour le pays”, ont fait de la course à la présidence de 2023 la première en un siècle à nécessiter plusieurs tours de scrutin.

LIRE | Trump exhorte les républicains à soutenir McCarthy alors que la Chambre des États-Unis est dans l’impasse

L’impasse a laissé la chambre incapable de prêter serment aux membres, de remplir les comités, d’adopter des règles pour légiférer ou de négocier un chemin à travers la paralysie.

La Chambre s’est ajournée jusqu’à 12h00 jeudi après le sixième scrutin indécis, laissant aux républicains quelques heures précieuses pour se regrouper et se mettre d’accord sur une nouvelle stratégie avant de repartir dans la mêlée.

McCarthy – qui a levé des millions de dollars pour élire des législateurs de droite – a ramené son parti à une majorité de 222 voix contre 212 à la mi-mandat de l’année dernière après quatre ans dans le désert.

L’ancien entrepreneur de 57 ans a longtemps convoité l’opportunité de remplacer la démocrate Nancy Pelosi, une sorte d’icône de la politique américaine qui a tenu le marteau au dernier Congrès.

Mais la candidature de McCarthy à la présidence a ouvert une faille troublante au sein des républicains de la Chambre, les centristes faisant référence à la faction d’extrême droite menant l’accusation contre lui sous le nom de “Taliban 20”.

L’impasse a déclenché des négociations effrénées en coulisses alors que les alliés de McCarthy cherchaient à conclure un accord avec ses détracteurs conservateurs qui pourrait également gagner l’approbation des modérés.

LIRE | Le républicain McCarthy perd son premier vote pour le président de la Chambre des États-Unis, d’autres scrutins sont attendus

Les médias américains ont rapporté que les parties rivales étaient en pourparlers sur la création d’un “groupe de négociation” pour aplanir leurs divergences, composé de quatre alliés de McCarthy et de quatre représentants des républicains renégats.

Pendant ce temps, McCarthy a déclaré aux journalistes du Congrès qu’il prévoyait de rester dans la course et avait parlé à son plus grand soutien VIP, Donald Trump, qui soutenait toujours sa candidature.

Bulletin Quotidien Bonjour, S.A. Rejoignez le million de lecteurs de News24 qui se sont inscrits pour recevoir les meilleures histoires incontournables du jour dans leur boîte de réception. Rejoignez-les et recevez des nouvelles premium, tous les jours de la semaine à 6 heures du matin. S’inscrire

L’ancien président a dûment appelé à la fin du blocus de McCarthy, avertissant les républicains renégats de ne pas “transformer un grand triomphe en une défaite géante et embarrassante”.

Les commentaires n’ont pas du tout déplacé l’aiguille sur le sol de la Chambre et ont été sèchement rejetés par l’alliée normalement fidèle de Trump, Lauren Boebert, qui a déclaré que son “président préféré” avait les choses en arrière.

“Le président doit dire à Kevin McCarthy que, monsieur, vous n’avez pas les voix et qu’il est temps de vous retirer”, a-t-elle déclaré.

Aucune affaire de la Chambre ne peut avoir lieu sans un orateur, le président de la chambre qui est en deuxième ligne après la présidence, ce qui signifie que les législateurs élus doivent continuer à voter jusqu’à ce que quelqu’un obtienne la majorité.

Si McCarthy, qui a perdu tous les tours jusqu’à présent contre le chef de la minorité démocrate Hakeem Jeffries, décide finalement de se retirer, les deux partis commenceront probablement à chercher un candidat “d’unité” – un républicain de consensus prêt à travailler dans l’allée.

Les républicains consulteront d’abord leurs propres rangs, où deux loyalistes de McCarthy – le nouveau chef de la majorité à la Chambre Steve Scalise et Jim Jordan, un chouchou de la droite – semblent être les alternatives les plus viables.

La Chambre des représentants continuera d’essayer d’élire le prochain président après que McCarthy n’a pas réussi à obtenir plus de 218 voix sur six scrutins sur deux jours, la première fois en 100 ans que le président n’a pas été élu au premier tour. AFP PHOTO : Anna Moneymaker, Getty Images, AFP

Certains des détracteurs de McCarthy ont contesté des positions politiques spécifiques, mais beaucoup d’autres ont juste indiqué un large dégoût pour sa candidature.

“Chaque républicain au Congrès sait que Kevin ne croit en rien. Il n’a aucune idéologie”, a récemment écrit Matt Gaetz, membre du Congrès de Floride, à propos de McCarthy.

L’ancien propriétaire de l’épicerie fine a déjà cédé le magasin à ses adversaires conservateurs, acceptant des changements dans la façon dont la Chambre fait des affaires, pour cesser de s’opposer aux candidats d’extrême droite dans les primaires ouvertes et pour abaisser le seuil de soutien nécessaire pour évincer un orateur.

Mais aucun d’entre eux n’a montré de signes d’hésitation jusqu’à présent.

Boebert et Gaetz ont eu des entretiens avec McCarthy après un bref ajournement en début de soirée, mais Gaetz a déclaré aux journalistes par la suite que le conférencier potentiel était “un gars désespéré dont la part des voix est en baisse” tandis que Boebert a prédit “une opposition accrue venant sur le chemin de Kevin”.