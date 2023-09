Malgré l’annonce du tableau de bord, les Orioles ne sont toujours pas signés à Camden Yards au-delà de la fin de l’année – Twin Cities

Ce ne serait pas la première fois que quelque chose dit dans la chaleur de la nuit s’avérait moindre qu’il ne le paraissait dans la lumière froide du matin.

celui du jeudi soir annonce électrique sur le tableau d’affichage qu’il y avait un accord pour que les Orioles continuent de jouer dans les Camden Yards, propriété de l’État, pendant au moins «LES 30 PROCHAINES ANNÉES», a été largement interprété comme signifiant qu’un nouveau bail avait été signé. Les acclamations qui en ont résulté ont été rapidement suivies par tout le monde, du maire de Baltimore, Brandon Scott, aux Ravens félicitant les O pour leur nouveau « bail » de 30 ans.

Mais le lendemain matin, alors que les fans secouaient encore les confettis de leurs cheveux après que l’équipe ait décroché sa division, les responsables de l’équipe et l’administration du gouverneur Wes Moore ont clarifié : l’accord n’était pas un nouveau bail très attendu remplaçant ou prolongeant celui qui expire le 31 décembre, mais plutôt un « protocole d’accord » entre les locataires O et leur propriétaire d’État qui n’était pas juridiquement contraignant.

Un tel protocole d’accord n’est pas un bail, de la même manière qu’une bague de promesse n’est pas une bague de fiançailles, encore moins une alliance.

« Nous savons tous ce qu’est un protocole d’accord : rien », a déclaré Rob Barron, un fan d’Ellicott City à Camden Yards pour le match de vendredi. « Je suis déçu. J’ai toujours espoir. Mais allons-y [the lease] signé. »

L’annonce était-elle prématurée, un vœu pieux, des relations publiques avisées ou autre chose ? Qui sait?

« C’est un peu trompeur », a déclaré Amy Becker, professeure à l’Université Loyola du Maryland, spécialisée dans les communications politiques.

Mais elle et d’autres ont déclaré que cette annonce sortie de nulle part, au milieu de la marche passionnante d’une équipe vers son destin de livre de contes, pourrait être stratégique bien que risquée.

« C’est intelligent du point de vue des relations publiques. Les gens pensent que c’est chose faite », a déclaré Becker. « C’est une bonne décision pour Wes Moore, ils l’ont montré à l’écran… s’il garde le baseball et les Orioles à Baltimore. »

Mais les responsables de l’État et de l’équipe ont reconnu vendredi lors d’un briefing sur l’accord que même si l’objectif est de conclure un accord d’ici le 31 décembre, il est possible qu’ils puissent prolonger le bail tout en peaufinant ces détails diaboliques du bail.

« Si cela n’est pas fait, il y aura davantage d’explications à faire », a déclaré Becker. « S’il n’est pas signé, cela conduit à une véritable crise. »

De vastes discussions sur un nouveau bail, qui ont débuté en 2018, se sont déroulées en grande partie à huis clos, et l’approche de la date d’expiration rend de nombreuses personnes, en particulier au sein du gouvernement de l’État, de plus en plus impatientes. L’enjeu est de 600 millions de dollars de financement public, qui ne seraient versés à l’équipe que pour des améliorations approximatives avec un bail signé.

Vendredi, les responsables de l’État contactés par le Baltimore Sun se sont montrés largement circonspects, sauf lorsqu’il s’agissait d’ajouter leurs propres « Go O » au refrain.

Le trésorier de l’État, Dereck Davis, l’un des trois membres du conseil des travaux publics qui devraient approuver un nouveau bail, a déclaré vendredi dans un communiqué qu’il devait encore revoir l’accord dans son intégralité.

En juillet, Davis s’est dit préoccupé par la manque de progrès et de transparence dans le processus et qu’il ne voulait pas être obligé de voter un contrat à la dernière minute. Il a ensuite rencontré Angelos et Moore, se disant alors « prudemment optimiste ». Vendredi, il a émis une note similaire.

« En tant que fan de longue date des Orioles, je suis heureux de voir qu’un accord a été conclu qui, espérons-le, profitera à Baltimore et à l’État du Maryland pour les décennies à venir », a déclaré Davis dans un communiqué. « Ma priorité sera toujours d’obtenir la meilleure offre pour l’État et nos contribuables.

« Les Orioles de Baltimore sont une source de fierté pour notre État depuis 1901, et maintenant qu’ils restent sur place, il est temps d’encourager notre équipe et de se diriger vers les séries éliminatoires. »

Un autre membre des Travaux publics, le contrôleur Brooke Lierman, qui se décrit lui-même comme un « fan de longue date des Orioles », a salué « l’accord de principe ».

«J’ai hâte d’examiner l’accord final et de faire preuve de diligence raisonnable avant le vote sur le bail final lors d’une prochaine réunion du Conseil des travaux publics», a-t-elle déclaré.

Moore est le troisième membre du conseil d’administration.

Au cours des négociations, Angelos aurait demandé plusieurs adoucisseurs et souhaitait que le contrat de location comprenne le développement autour du complexe du stade afin de déclencher une « seconde Renaissance » de Baltimore.

Le président du Sénat, Bill Ferguson, a déclaré que même si le réaménagement de Baltimore devrait être une priorité, un bail devrait d’abord être signé. Il serait prématuré pour l’État de planifier des investissements aussi ambitieux, a-t-il déclaré en août, « alors que nous n’avons pas de partenaire qui s’engage à être là pour les 20 à 30 prochaines années ».

L’accord incluant désormais explicitement les droits de développement pour les parcelles et les bâtiments autour du stade, Ferguson a refusé de commenter vendredi.

Son homologue à la Chambre des délégués, la présidente Adrienne Jones, a exprimé son engagement à « faire en sorte que les Orioles continuent de jouer à Camden Yards pendant des décennies à venir.

« De nombreuses autres étapes doivent être franchies dans le processus », a-t-elle déclaré, « avant que le législateur ait l’occasion de se prononcer ».

Le protocole d’accord appelle également l’État à contribuer 3,3 millions de dollars par an pendant la durée du bail pour un fonds approximatif de sécurité et de réparation. Cela représente environ 100 millions de dollars sur 30 ans. Le mémorandum indiquait qu’un tel fonds serait soumis à l’approbation législative de l’État.

Face à l’incertitude qui a tourmenté les négociations de bail, l’annonce du tableau d’affichage de jeudi est arrivée comme une surprise mais un invité bienvenu dans un match déjà joyeux.

Peut-être que le moment était tout simplement trop irrésistible pour que John Angelos, président-directeur général de Moore et des Orioles, le laisse passer. Avec une foule prête et engagée devant eux, les deux hommes ont été montrés sur l’écran au-dessus de l’annonce, se délectant de la suite du propriétaire et se joignant aux applaudissements de la foule, même s’ils se félicitaient eux-mêmes.

« Lorsque les étoiles s’alignent, il faut en quelque sorte s’appuyer sur cette magie », a déclaré Matt McDermott, un professionnel du marketing basé à Baltimore. « Cela ne se reproduira pas toujours. »

McDermott, président de la société de publicité Humble & Wallop, une nouvelle marque de son ancien nom Harvey Agency, a publiquement critiqué les messages de la famille Angelos sur les négociations et d’autres événements du passé. Mais à cette occasion, a-t-il déclaré, « c’était un timing parfait ».

À moins, a-t-il souligné, que si les O et l’État reviennent sur ce qu’ils ont promis jusqu’à présent, comme l’enfermement de l’équipe pour au moins 30 ans ou le réaménagement de la zone autour du stade de baseball.

« Gouverneur. Moore et Angelos ont beaucoup à perdre si cela se produit », a déclaré McDermott, dont l’agence compte des clients tels que Schmidt Baking Co. et l’Université George Washington.

Mais, du moins d’un point de vue marketing, son conseil est de profiter de la vue pour le moment.

« Lorsque les étoiles s’alignent, prenez plaisir à les regarder et ne fouillez pas dans les ingrédients de chaque étoile pour le moment », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas le moment d’y réfléchir. »

TJ Smith, professionnel de la communication et animateur de talk-show sur WBAL Radio, compare cette annonce à celles qui sont courantes lors de la signature d’athlètes professionnels : il existe un accord de principe, mais des détails comme peut-être un examen physique restent à régler.

«Il reste encore un peu d’encre à sécher», a-t-il caractérisé.

Le fait qu’il s’agisse d’une annonce bipartite, plutôt que d’une déclaration unilatérale et peut-être prématurée, lui donne l’assurance qu’« ils sont sur la même longueur d’onde », a-t-il déclaré.

Moore a rejoint Smith dans son émission vendredi à 11 heures, alors qu’un point de presse sur l’accord entre des responsables de son administration et des Orioles était en cours au cours duquel ils ont précisé qu’aucun bail n’avait été signé.

Au cours de la conversation radiophonique, Moore lui-même n’a pas utilisé le terme « bail ».

« C’était une nuit magique, c’est un moment magique », a déclaré Moore à Smith. « Le même soir où nous gagnons 100 matchs, où nous remportons l’AL East, nous annonçons également que les Orioles n’iront nulle part. C’est l’équipe de Baltimore et c’est l’équipe du Maryland.

Moore a déclaré que le Maryland économiserait « des millions de dollars chaque année » parce que l’exploitation et l’entretien du stade incomberaient aux Orioles plutôt qu’à l’État.

« Les transactions sont complexes », a-t-il déclaré. « Nous avons eu beaucoup d’allers-retours entre notre équipe et entre l’équipe des Orioles, mais je vous dis que je ne pourrais pas être plus heureux de cette conclusion parce que je pense que le choc énergétique que cela va apporter et comment cela va lancer le plan directeur, ça va être vraiment excitant – sans compter que nous allons en tirer un tas de séries mondiales.

Alors que le maire Scott a vanté jeudi soir le bail qui s’est avéré ne pas être un bail, vendredi, il a déclaré dans un communiqué qu’il soutenait les progrès réalisés « pour nous rapprocher d’un accord pleinement exécuté qui maintient les Orioles à Baltimore pour le les 30 prochaines années. »

L’idée selon laquelle un bail a été signé, scellé et livré peut s’avérer inébranlable à ce stade. Même le Downtown Partnership a publié vendredi après-midi un fil de discussion sur X, anciennement Twitter, sur les avantages que la prolongation du bail de 30 ans des Orioles apporterait à la ville et à l’État.

Les fans qui y prêtent attention se disent déçus que l’annonce ne soit pas le dernier mot sur le bail, mais tentent de rester optimistes quant à une garantie de 30 ans. Après tout, c’est un endroit qui a vu ses bien-aimés Colts de la NFL s’échapper en pleine nuit et qui veut empêcher les Orioles de s’égarer de la même manière.

« J’étais vraiment excité », a déclaré Nate ScheifeIe de Mount Washington, qui était présent au match de jeudi soir dans des sièges où il pouvait voir Angelos et Moore dans la loge des propriétaires derrière lui. « Tout le monde applaudit, nous avons un bail de 30 ans. »

Il s’est réveillé le lendemain pour apprendre, pas tout à fait.

« C’est un accord », a-t-il déclaré. «C’est une poignée de main, et peut-être qu’ils vont signer un contrat de deux ans. Pas génial. »

Chris Banas, un fan de New Castle, Delaware, présent au match de vendredi, est à la fois plein d’espoir et méfiant.

«J’ai l’optimisme qu’ils vont le signer, qu’ils resteront et que nous n’irons nulle part », a-t-il déclaré. « Mais en même temps, j’ai toujours ce petit peu de méfiance. »

Les journalistes du Baltimore Sun, Sam Janesch, Hannah Gaskill, Nathan Ruiz, Lorraine Mirabella, Jeff Barker et Emily Opilo, ont contribué à cet article.

()