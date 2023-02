Malgré l’absence de titulaires, Huntley ne verra pas de course compétitive pour le conseil du village – Shaw Local

La moitié du conseil du village de Huntley sera nouvelle après les élections d’avril.

Le dépôt des candidats au conseil d’administration de Huntley Village s’est terminé le mois dernier avec trois candidats déposant pour trois sièges disponibles et les trois titulaires cette année ont choisi de ne pas se présenter.

Les administrateurs sortants qui ont choisi de ne pas se présenter à nouveau comprenaient Niko Kanakaris, Harry Leopold et Curt Kittel.

Ceux qui ont déposé un dossier comprenaient l’ancien administrateur John Piwko, qui a siégé au conseil pendant 14 ans avant de perdre la dernière élection en 2019; Vito Benigno, un retraité qui a été directeur exécutif de la Jesse White Foundation ; et Ric Zydorowicz, qui est l’actuel vice-président de la Huntley’s Plan Commission et travaille comme directeur de succursale bancaire.

Dans un e-mail, Kittel a confirmé qu’il ne se présenterait plus, mais n’a pas donné plus de détails.

Léopold, qui a plus de 80 ans, et Kanakaris, qui a servi pendant 16 ans, ont tous deux déclaré qu’ils avaient d’autres choses sur lesquelles ils espéraient se concentrer et partageaient le sentiment qu’ils avaient servi assez longtemps.

Piwko a déclaré qu’en général, il aime la direction que le nouveau conseil d’administration a prise au cours des deux dernières années.

Il soutient le développement en cours, mais a reconnu qu’il avait joué un rôle dans une grande partie de la trajectoire actuelle de la ville depuis qu’il a siégé au conseil d’administration.

Dans l’ensemble, le niveau de développement à Huntley a été positif, a-t-il dit, mais cela devrait être fait dans le but d’améliorer la qualité de vie. Piwko a déclaré qu’à l’avenir, le village devra donner la priorité à l’implantation de logements résidentiels pour refléter le volume d’affaires entrant.

Une chose sur laquelle Piwko a dit avoir changé d’avis depuis que faire partie du conseil d’administration faisait partie de la direction autour de l’échangeur de l’Interstate 90. À l’époque, les résidents réclamaient un type de lieu de divertissement dans la région, mais il était contre à l’époque.

Il a changé d’avis là-dessus, a-t-il dit.

“Les choses changent et je peux voir la stratégie”, a-t-il déclaré.

Zydorowicz a déclaré qu’il avait hâte de siéger au conseil du village et s’est présenté pour participer à la construction de l’avenir du village. De plus, en tant que personne ayant une formation bancaire, la responsabilité fiscale est une priorité clé pour lui.

“Vous avez besoin de communautés fortes pour que les gens puissent prospérer en général”, a-t-il déclaré. “C’est ce que je veux dire.”

En tant que membre de la Commission du plan, Zydorowicz a déjà eu son mot à dire dans les développements récents dans tout le village. Il a déclaré qu’il était d’accord avec Piwko sur la nécessité du résidentiel, mais a déclaré qu’il était tout aussi important de faire appel à des entreprises pour aider à alléger le fardeau fiscal des résidents.

“Dans l’Illinois, nous sommes taxés à l’extrême”, a-t-il déclaré. “Nous devons alléger ce fardeau.”

La semaine dernière, Benigno, comme Piwko, a déclaré qu’il aimait la direction dans laquelle le village se dirigeait et espère la maintenir. Il a dit que la croissance est inévitable, mais qu’elle peut être positive ou négative.

“Je veux continuer dans une direction positive, qui est basée sur ce qui est le mieux pour la communauté”, a-t-il déclaré.