WASHINGTON (AP) – Il y a beaucoup de bruit mais aucune source de confusion alors que le président Donald Trump évoque la façon dont les élections se sont déroulées et promet de les subvertir encore.

Cette vérité va de soi: Joe Biden est en passe de devenir président le 20 janvier. La machine gouvernementale et démocratique avance inexorablement vers cette fin malgré les tentatives de Trump de saper la volonté des électeurs.

Trump a exigé mercredi un «RETOUR» du résultat dans une collection de tweets affirmant qu’il n’aurait pu perdre l’élection que si elle avait été «CORRIGÉE». Il a tenté de soutenir son cas en disant que les parieurs le soir des élections étaient fortement favorables à sa réélection, «les soi-disant« bookmakers »», comme si le pari d’un joueur importait. Ce n’est pas le cas.

Les Américains qui ne souhaitent pas se laisser entraîner dans le vif du sujet des tentatives de Trump pour saper les élections peuvent s’inspirer de l’un des nombreux juges qui ont rejeté les plaintes de son équipe ou de ses alliés selon lesquelles le vote ou le dépouillement était corrompu.

«Ce navire a navigué», a déclaré la juge de district américaine Linda Parker en rejetant un procès contestant la victoire de Biden au Michigan cette semaine.

Non seulement le navire a navigué, mais il a atteint le port sûr et jeté l’ancre.

La victoire de Biden a été essentiellement bloquée mardi par la soi-disant date limite fixée par la loi fédérale pour permettre aux États de terminer leurs certifications et de résoudre les différends juridiques. C’est une police d’assurance pour se prémunir contre le Congrès qui tente de manipuler les votes électoraux qui seront exprimés la semaine prochaine et envoyés au Capitole pour le décompte du 6 janvier.

Ces étapes – la date limite, la convocation du Collège électoral dans les capitales des États, le décompte du Congrès début janvier – sont des rituels qui sont régulièrement ignorés par le grand public. Ils sont devenus moins ignorables lorsque Trump a commencé à explorer toutes les voies pour rester au pouvoir.

Mais l’élection est terminée et dure depuis des semaines. Voici pourquoi:

—Biden a remporté une majorité décisive des votes électoraux dans les États qui ont certifié leurs résultats.

– Le démocrate est sur le point de terminer avec encore plus de votes électoraux, 306, un total de Trump a appelé un glissement de terrain quand il a remporté le même résultat en 2016.

«Aucune fraude systémique ni même d’erreur consécutive n’a été établie lors d’une élection que les observateurs et les tribunaux de l’État ont maintes fois jugée qu’elle s’est déroulée équitablement. De plus, les élections se sont déroulées avec une efficacité saisissante étant donné qu’elles se sont déroulées au milieu d’une pandémie mortelle.

– Les tentatives de Trump pour inciter les responsables républicains de Géorgie et du Michigan à renverser la victoire de Biden dans ces États n’ont abouti à rien.

– Les arguments juridiques de Trump en faveur de l’annulation du résultat ont été déchiquetés par les juges à travers le pays, y compris par certains qu’il a nommés et espérait donc se ranger de son côté.

Trump a remodelé une grande partie du banc fédéral avec ses propres candidats au cours de son mandat et a placé trois juges à la Cour suprême. Rien de tout cela ne l’a aidé à inverser sa défaite face à Biden.

Au total, la campagne de Trump ou ses alliés ont vu plus de 35 de leurs procès échouer. Trump en a remporté un, concernant les délais de preuve d’identité pour certains bulletins de vote par correspondance et par correspondance en Pennsylvanie, et cela n’a pas changé le résultat.

Cette semaine, la Cour suprême a annulé une offre visant à annuler la certification par la Pennsylvanie de la victoire de Biden. Trump dit maintenant que sa campagne rejoindra une affaire devant la Cour suprême dirigée par le procureur général du Texas, qui fonde l’affaire sur des allégations fausses et non étayées qui ont été discréditées par d’autres tribunaux.

«Même si Trump crie au scandale après que Biden ait nommé son Cabinet et d’autres hauts fonctionnaires, l’administration Trump travaille avec la nouvelle administration Biden sur la transition. Les législateurs républicains s’adaptent au transfert de pouvoir tout en refusant pour la plupart de reconnaître la victoire de Biden à haute voix.