Malgré la sécheresse, les moustiques sont toujours préoccupants cet été – Shaw Local

Alors que la sécheresse a retardé le début de la saison des moustiques dans les banlieues, les experts avertissent les habitants de ne pas baisser la garde.

Alana Bartolai, coordinatrice du programme de services écologiques du département de la santé du comté de Lake, a déclaré que les recherches montrent que les années de sécheresse ont un pourcentage plus élevé de moustiques porteurs du virus du Nil occidental.

Une des raisons pourrait être que les températures plus chaudes accélèrent le développement des moustiques et les taux de piqûres, a déclaré Bartolai. Un autre concerne la diminution des sources d’eau, qui oblige les oiseaux à se rapprocher et aide à propager le virus avant qu’il ne soit transmis aux moustiques.

Les experts des banlieues conseillent aux propriétaires d’éliminer l’eau stagnante où les moustiques préfèrent pondre leurs œufs. Même sans pluie récente, les objets fabriqués par l’homme – des bains d’oiseaux aux jardinières vides – peuvent retenir l’eau et devenir des berceaux d’eau pour les moustiques.

Anne Marrin, directrice des opérations du département de la santé du comté de McHenry, a déclaré que même les déchets peuvent parfois fournir aux insectes ce dont ils ont besoin pour se reproduire.

« Les vieux pneus sont importants car une fois que l’eau y pénètre, elle y reste », a déclaré Marrin.

Et l’humidité ne doit pas nécessairement provenir de la pluie. La condensation de l’air peut s’accrocher aux déchets et aux débris et créer de petites flaques d’eau stagnante, a déclaré Marrin.

Au-delà de l’élimination de l’eau stagnante, voici d’autres conseils des services de santé de banlieue.

• Évitez les activités extérieures prolongées le matin et au crépuscule lorsque les moustiques sont les plus actifs.

• Les adultes doivent appliquer un insectifuge contenant 20 % ou plus de DEET lorsqu’ils sont à l’extérieur. Les enfants doivent être pulvérisés avec des répulsifs au DEET moins concentrés ou des substituts tels que des répulsifs à base d’eucalyptus citronné ou de picaridine.

• Couvrir la peau nue avec un tissu de couleur claire. Pourquoi de couleur claire ? Marrin a déclaré que cela permettait aux gens de voir quand un moustique essayait de les piquer.

• Inspectez les moustiquaires des fenêtres et des portes pour déceler les déchirures qui permettraient aux moustiques d’entrer dans votre maison. Réparez toutes les ouvertures.

• Signalez les observations d’oiseaux morts aux responsables du service de santé local afin qu’ils puissent être testés pour le virus du Nil occidental.

https://www.dailyherald.com/news/20230624/despite-drought-mosquitoes-are-still-a-concern-this-summer