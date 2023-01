Malgré la rhétorique, le conflit armé gréco-turc est perçu comme lointain

ATHÈNES, Grèce (AP) – Même selon les normes des relations souvent tendues entre la Turquie et la Grèce, ce fut une escalade remarquable. S’adressant à des jeunes d’une ville de la mer Noire, le président turc a directement menacé le voisin occidental de son pays : à moins que les Grecs ne « restent calmes », a-t-il déclaré, les nouveaux missiles balistiques turcs frapperaient leur capitale.

Le commentaire de Recep Tayyip Erdogan sur un week-end de décembre par ailleurs banal faisait suite à des menaces et des avertissements répétés ces derniers mois : les violations présumées des traités internationaux par la Grèce pourraient remettre en question la souveraineté de nombreuses îles grecques habitées. Les troupes turques, a averti Erdogan à plusieurs reprises, pourraient descendre sur la Grèce “soudainement une nuit”.

La rhétorique frappante a conduit à s’interroger sur les raisons qui la sous-tendent et sur la question de savoir si elle pourrait être le prélude à des développements plus alarmants, y compris un conflit armé potentiel entre la Turquie et la Grèce, tous deux membres de l’OTAN.

Les deux pays sont confrontés à des élections nationales dans la première moitié de 2023, ce qui est susceptible d’intensifier encore la rhétorique, et la guerre de la Russie en Ukraine a démontré qu’une invasion d’un petit pays européen par une grande puissance voisine n’est plus impensable.

Mais les analystes des deux côtés de la mer Égée sont prudents, notant une escalade des bavardages verbaux, mais évaluant toujours un conflit militaire entre les voisins la Grèce et la Turquie comme peu probable.

Adversaires traditionnels, les pays ne sont pas étrangers aux tensions. Des combats aériens simulés par des avions de chasse au-dessus de la mer Égée ont lieu depuis des décennies alors que les deux parties sont en désaccord sur les limites de l’espace aérien national de la Grèce.

Ils sont en désaccord sur une grande variété d’autres questions, notamment l’île ethniquement divisée de Chypre, les frontières maritimes dans la mer Méditerranée et les revendications territoriales dans la mer Égée, par laquelle passe leur frontière commune. En 2021, des navires de guerre turcs et grecs se sont suivis et se sont brièvement heurtés lors d’un différend houleux sur les droits d’exploration de réserves énergétiques offshore potentielles.

La Grèce et la Turquie ont frôlé la guerre trois fois au cours du dernier demi-siècle. Le plus récent a eu lieu en janvier 1996, lorsqu’une intervention américaine de dernière minute a évité un conflit armé autour d’une obscure paire d’îlots inhabités nommés Imia en grec et Kardak en turc.

Peu de gens dans l’un ou l’autre pays en avaient entendu parler auparavant. Mais les tensions ont conduit à une accumulation militaire dramatique dans la mer Égée et à un accident d’hélicoptère de la marine grecque qui a tué trois officiers.

Même à l’approche de cette crise, la rhétorique, en particulier de la Turquie, n’était pas aussi belliqueuse qu’elle l’est maintenant.

« C’est du jamais vu. Cela ne s’est jamais produit auparavant », a déclaré Constantinos Filis, professeur de relations internationales qui dirige l’Institut des affaires mondiales à l’American College of Greece. « Nous parlons de près de 2 mois et demi où nous avons des déclarations presque quotidiennes de la Turquie contre la Grèce. Cela ne s’est jamais produit auparavant dans la durée, et je ne me souviens certainement pas qu’il y ait eu des menaces aussi directes.

Les facteurs qui alimentent l’escalade sont complexes. Parallèlement à l’approche des élections, ils incluent des tensions dans les relations de la Turquie avec les États-Unis et son exclusion d’un programme d’achat d’avions de chasse, entre autres, selon les analystes.

Les États-Unis ont retiré la Turquie d’un programme de production d’avions de combat F-35 en 2019 après qu’Ankara a acheté un système de défense antimissile S-400 de fabrication russe, qui, selon Washington, constituait une menace pour les avions de chasse furtifs. Ankara a depuis demandé de nouveaux jets et kits F-16 pour moderniser sa flotte existante, mais cet achat nécessiterait l’approbation du Congrès américain.

La Grèce a fait pression sur Washington pour empêcher son voisin plus grand et plus puissant d’acheter des F-16 tout en poursuivant son propre programme d’approvisionnement et de modernisation militaire, qui comprend de nouveaux avions de combat et de nouveaux navires de guerre en cours de construction.

S’exprimant dans la ville de Samsun, dans le nord de la Turquie, au début du mois, Erdogan a déclaré que la Turquie avait commencé à fabriquer ses propres missiles balistiques à courte portée, ce qui, a-t-il dit, “effrayait les Grecs”.

“(Les Grecs) disent” cela peut frapper Athènes “, a déclaré Erdogan. “Bien sur. Si vous ne restez pas calme, si vous essayez d’acheter des choses aux États-Unis et ailleurs (pour armer) les îles, un pays comme la Turquie… doit faire quelque chose.

“Je pense que la déclaration (de missile) d’Erdogan est sa façon de dire à la Grèce qu’en réalité il n’y a pas d’équilibre (militaire), que la Turquie est toujours supérieure et que la Grèce doit donc agir avec beaucoup de prudence”, a déclaré Ozgur Unluhisarcikli, directeur du bureau d’Ankara du German Marshall Fund. m’a dit. “Néanmoins, si vous le prenez au mot, c’est une menace et cela ne devrait pas avoir sa place dans les relations turco-grecques.”

Unluhisarcikli a déclaré qu’en plus de rappeler à la Grèce les capacités militaires de la Turquie, Erdogan espère également que ses paroles dures l’aideront lors des élections présidentielles et parlementaires actuellement prévues en juin.

Au pouvoir depuis 2003, Erdogan brigue un troisième mandat en tant que président dans un contexte de crise économique et d’inflation galopante qui a érodé les revenus et mis même les nécessités de base hors de portée pour beaucoup.

Unluhisarcikli pense que menacer la Grèce ne fera pas beaucoup de différence dans les courses. “Les élections passées et les sondages suggèrent que la rhétorique nationale aide un peu au début, mais l’impact est de courte durée”, a-t-il déclaré. “Son impact n’est même pas comparable à la situation économique.”

Filis a convenu que les élections turques étaient parmi les raisons de l’escalade verbale d’Erdogan. Mais, a-t-il noté, c’était la première fois que la Grèce apparaissait si en évidence dans le discours public à l’approche d’un vote national.

Ankara s’est récemment concentré sur la militarisation des îles grecques de l’est de la mer Égée, affirmant que les traités internationaux interdisent la présence de forces armées. La Grèce rétorque qu’elle adhère aux traités et qu’elle doit défendre les îles contre une attaque potentielle de la Turquie, qui maintient une force militaire importante sur sa côte voisine.

La Turquie “construit une histoire, un récit, afin qu’elle puisse (potentiellement) attribuer son propre acte d’agression contre la Grèce à la légitime défense”, a déclaré Filis, une tactique qui “a de nombreuses similitudes avec ce que la Russie a fait et fait en Ukraine. ”

Pourtant, les chances d’un conflit ouvert – ou d’un accident ou d’un incident militaire déclenchant une escalade imprévue – restent minces, ont convenu les deux analystes. Un conflit armé est “encore une probabilité très, très faible”, a déclaré Unluhisarcikli, notant que des accidents passés, tels que des collisions entre navires de la marine ou des accidents d’avions lors de patrouilles insulaires, n’avaient pas conduit la Turquie et la Grèce à la guerre.

Un incident ou un conflit militaire “est un scénario qui n’a pas beaucoup de probabilité”, a déclaré Filis. “Mais le climat que les dirigeants turcs cultivent pourrait rendre quelque chose comme ça plus facile.”

____

Fraser a rapporté d’Ankara, Turquie

Elena Becatoros et Suzan Fraser, Associated Press