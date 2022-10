La reine Margrethe du Danemark reste plus populaire que jamais, malgré la récente controverse qui a suivi sa décision de dépouiller quatre de ses petits-enfants des titres royaux.

Un récent sondage révèle que 50,6% des Danois soutiennent sa décision alors que seulement 23,3% ne sont pas d’accord.

C’est peut-être la décision de la reine danoise d’aller dans une direction qui n’est pas rare dans le monde moderne.

La rédactrice en chef royale Bashiera Parker écrit: “Je soupçonne que cela a plus à voir avec Margrethe, la reine souvent, plus racontable et parfois excentrique avec une sale habitude.”

La reine Margrethe du Danemark a fait la une des journaux lorsqu’elle a pris la décision choquante de déshabiller quatre de ses petits-enfants de leurs titres royaux dans le but d’amincir la monarchie.

La décision a provoqué des tensions au sein de la famille avant que la reine ne finisse par rencontré avec le prince Joachim. Mais dès le début, les royalistes ont soutenu le monarque populaire – le plus long règne d’Europe après la mort de la reine Elizabeth II. Elle est entrée dans l’histoire en tant que première femme royale danoise à régner lorsqu’elle est montée sur le trône en 1972.

C’est “naturel, raisonnable et nécessaire”, a dit l’historien Sebastian Olden-Jorgensen, tandis qu’un sondage réalisé par Voxmeter a révélé que 50,6% des Danois soutenaient sa décision tandis que seulement 23,3% étaient en désaccord.

C’est peut-être la décision de la reine danoise d’aller dans une direction qui n’est pas rare dans le monde moderne qui la maintient en règle avec ses sujets.

Royaliste moi-même, cependant, je soupçonne que cela a plus à voir avec Margrethe, la reine souvent, plus racontable et parfois excentrique avec une habitude sale.

Reine Margrethe II. Photo : Tom Buist/Mirrorpix/Getty Images Reine Margrethe II. Photo : Peter Bischoff/Getty Images Reine Margrethe II. Photo :Julian Parker/Presse britannique via Getty Images

La reine Margrethe a une sale habitude pas si secrète qui la préoccupe depuis qu’elle règne : elle fume à la chaîne (elle allume une cigarette après l’autre).

Patron de l’Association pulmonaire danoise – c’est vrai – Sa Majesté fume Cigarettes de Carélie. Ils sont à pleine puissance – plus forts que les directives que l’Union européenne autorisera. Les non-filtres Karelia n’étant plus en vente au Danemark, comme le rapporte la télévision danoise, ils sont importés au Danemark depuis la Grèce, en particulier pour la reine.

Bien entendu, le fait que la reine fume a suscité de nombreuses critiques bien avant que l’Association pulmonaire n’ait récemment à adresse le rôle de patronne de la reine.

À partir du milieu des années 70 – à peu près au moment de l’avènement de la reine – les décès de femmes danoises ont commencé à augmenter.

Dans un 2001 article publié par ABC News, ils rapportent que le professeur Hugo Kesteloot de l’Université Katholieke de Louvain, en Belgique, a déclaré : “Ce qui s’est passé au Danemark, c’est qu’au début des années 70, la reine Margrethe II du Danemark est montée sur le trône du Danemark, et elle est très populaire au Danemark , et elle est aussi une grande fumeuse.”

Ses conclusions, liées au fait que plus de femmes fument au Danemark que dans tout autre pays d’Europe (2022 Statistiques rappellent que le Danemark, ainsi que la Suède, sont les deux seuls États membres où la proportion de fumeurs quotidiens est plus élevée chez les femmes que chez les hommes), a été publiée à l’époque dans The Lancet.

“Nous aimons notre reine Margrethe” En plus de fumer, la reine Margrethe aurait également aimé se moquer des hot-dogs occasionnels et faire du shopping chez Lidl – un supermarché local. Une fois, elle a été photographiée quittant l’épicier, sirotant du jus de pomme et fumant tout en tenant un hot-dog. Un tweet disait à l’époque : « La reine danoise : La seule reine au monde qui sort tout droit de chez Lidl en buvant un jus de pomme, en mangeant une saucisse tout en fumant en même temps. Ouais, on adore notre reine Margrethe. (La source: Étoile quotidienne)

Mais la reine semblerait indifférente aux critiques, sans phase et peu disposée à laisser son statut royal l’empêcher de prendre une bouffée. La reine a depuis réagi au contrecoup au fil des ans et a déclaré lors d’une conférence de presse des critiques de Kesteloot, en particulier, cigarette à la main: “Je fume partout où il y a un cendrier.”