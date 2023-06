Malgré la pluie, la Colombie-Britannique reste dans une situation « délicate » alors que les incendies de forêt se poursuivent dans toute la province

Les pluies récentes ont atténué mais n’ont pas changé la dynamique globale de la saison des incendies de forêt en Colombie-Britannique alors que des pompiers étrangers commencent à arriver pour aider les équipes locales.

Cliff Chapman, directeur des opérations provinciales du British Columbia Wildfire Service, a déclaré que les équipages avaient accueilli les pluies récentes dans la moitié sud de la province, y compris l’île de Vancouver. Mais la province a besoin de ce que Chapman a appelé des «pluies soutenues» tout au long du mois de juin en juillet et août, et non des «gouttes et gouttes» avec quelques averses localisées ces derniers jours.

«Nous n’avons pas vraiment vu de précipitations soutenues dans cette province depuis que nous avons éliminé la neige», a déclaré Chapman en rappelant au public la sécheresse de l’automne 2022 et les températures record de mai et juin 2023. «Nous sommes dans une situation délicate .”

La Colombie-Britannique a besoin de sept à 10 jours de pluie, a-t-il ajouté.

« Ce n’est tout simplement pas dans les prévisions en ce moment », a-t-il déclaré.

On s’attend à ce que davantage de pluie tombe aujourd’hui, mais elle sera dispersée et suffisante pour faire la différence. Les prévisions prévoient une fourchette comprise entre 5 et 20 millimètres de pluie, a-t-il ajouté.

«Cela aidera, mais cela ne suffira pas à faire tomber ce danger alors que nous entrons en juillet et août, qui s’installent généralement comme nos mois les plus chauds, les plus secs et les plus chauds, où nous voyons des crêtes de haute pression s’asseoir sur la province pendant parfois des semaines.

Paradoxalement, la pluie comporte aussi des risques. « Malheureusement, la pluie s’accompagne également d’orages (avec des éclairs) », a-t-il déclaré.

Chapman a fait ces commentaires lors d’une réunion d’information avec des hauts responsables – le ministre des urgences Bowinn Ma et le ministre des Forêts Bruce Ralston, ainsi que d’autres représentants d’autres ministères concernés, y compris les transports.

La mise à jour a révélé que 86 incendies de forêt brûlaient actuellement en Colombie-Britannique, dont 13 découverts au cours des dernières 24 heures.

« Depuis le 1er avril 2023, 433 incendies de forêt ont brûlé un total de 762 000 hectares », a déclaré Ralston. « La moyenne sur 20 ans pour cette période de l’année est de 306 feux de forêt et 18 000 hectares. »

Il a ajouté que plus de 1 300 équipes travaillent dans toute la province, la plupart des efforts de lutte contre les incendies se déroulant dans le nord-est de la province. BC Wildfire Service est passé à fonctionner toute l’année, après avoir embauché plus de 100 nouveaux employés permanents tout en recrutant 330 autres équipes, a ajouté Ralston.

Mais il a également émis cet avertissement.

« Même avec des investissements et des programmes à grande échelle, nous avons eu une saison des incendies difficile à ce jour et nous pourrions bien avoir un été difficile », a-t-il déclaré.

Chapman a déclaré que la Colombie-Britannique dispose de suffisamment de ressources pour gérer les incendies actuels et futurs. Mais la Colombie-Britannique a déjà soumis de manière proactive des demandes de soutien à d’autres juridictions pour que les équipages locaux en action depuis la mi-avril se reposent et se rétablissent.

« Nous pourrions voir du personnel venir des États-Unis », a-t-il déclaré. Il a ajouté plus tard que la Colombie-Britannique avait demandé une équipe de gestion des incidents composée d’une vingtaine d’équipages des États-Unis.

« C’est ce qui arrive ce week-end et nous soumettons des demandes pour les deux prochaines semaines », a-t-il déclaré, ajoutant que la Colombie-Britannique peut annuler ces demandes à tout moment. Jusqu’à 100 pompiers pourraient également arriver des États-Unis à une date ultérieure, a-t-il déclaré.

« Nous avons également eu des conversations sur la possibilité d’examiner les ressources de lutte contre les incendies d’autres agences comme le Mexique, les États-Unis (et) l’Union européenne », a-t-il déclaré.

Ralston a souligné que l’argent ne sera pas un problème. Les dépenses pour les incendies de forêt sont statutaires, ce qui signifie que l’argent sera disponible en cas de besoin sans avoir à passer par le processus du cabinet, a-t-il déclaré.

Quant au montant réel que la Colombie-Britannique pourrait finir par dépenser, Chapman a déclaré qu’il était difficile de prévoir, ajoutant qu’un point de référence potentiel était les saisons de feux de forêt de 2017, 2018 et 2021, les trois pires saisons jamais enregistrées.

« Il s’agissait d’environ 500 millions de dollars en coûts de récupération d’intervention directe associés à ces saisons d’incendie et légèrement en hausse à partir de là selon laquelle de ces trois années », a-t-il déclaré.

Ma a également profité de l’occasion pour rappeler au public de se préparer à l’avance en élaborant un plan d’urgence, en s’inscrivant à diverses sources d’information et en suivant les instructions locales lorsqu’on lui demande d’évacuer. Selon Ma, un peu plus de 2 750 personnes dans le nord-est de la Colombie-Britannique ont été évacuées jusqu’à présent face aux incendies de forêt.

