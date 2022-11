Malgré la perte du match pour le titre, Prairie Ridge embrasse les réalisations de 2022 – Shaw Local

CHAMPAGNE – L’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp, a appelé le temps mort avec 4:44 restants dans le match de championnat d’État de classe 6A de samedi afin que l’un de ses joueurs préférés dans les 26 ans d’histoire du programme puisse recevoir une dernière ovation.

Le quart-arrière Tyler Vasey, qui a été harcelé et frappé toute la journée par East St. Louis, s’est approché et a étreint Schremp sur la ligne de touche est du Memorial Stadium de l’Illinois pendant que la foule rendait hommage.

La saison de course record de l’IHSA de Vasey, poussée à 3 883 verges, a été un facteur majeur pour que les Wolves atteignent la finale d’État pour la cinquième fois de l’histoire de l’école.

“J’ai vu sa nature compétitive cette année, c’est ce qui nous a amenés ici”, a déclaré Schremp. “Si nous n’avons pas Tyler comme quart-arrière, nous ne sommes même pas proches. Une partie de la raison, à la fin, je voulais que Tyler s’éloigne là-bas. Il méritait ça. Il méritait cette salve d’applaudissements. Aucune de ces personnes dans les gradins n’aurait été ici et n’aurait apprécié tout ce qu’elle a apprécié.

Prairie Ridge n’a pas fait le poids face à East St. Louis, perdant 57-7, ce qui est la plus grosse défaite de l’histoire de l’école.

Mais ce qui importait le plus, c’était que les loups soient là. Schremp a déclaré qu’ils avaient maximisé leur potentiel aussi bien que n’importe quelle équipe de Prairie Ridge.

“(Ce moment) était spécial”, a déclaré Vasey. “Coach Schremp et moi sommes très proches.”

Vasey a couru 25 fois pour 107 verges et un touché, pour couronner le premier entraînement du match, à ajouter à son record IHSA. Il avait une longue course de 32 verges, mais pour la plupart n’avait nulle part où courir contre les talentueux Flyers, qui avaient une fiche de 12-2 et étaient chargés de joueurs de la division I de la NCAA.

Prairie Ridge (12-2) n’avait pas eu d’adversaire produisant une horloge en marche depuis 2003, une défaite de la semaine 5 contre McHenry (48-7). Cela a à peine enlevé la course des Wolves.

“Je n’y pense pas de cette façon”, a déclaré Schremp. «Pour ces gars-là, gagner la deuxième place dans l’État est incroyable. Je n’aurais jamais cru que ces gars de l’été seraient allés aussi loin. Peu m’importe le score.

«Nous sommes sortis, nous avons travaillé dur, nous avons fait de notre mieux et ils formaient une meilleure équipe. Vous ne pouvez rien faire. Cette équipe est d’un niveau différent du nôtre. Qu’est ce que tu vas faire? Le tirage au sort était presque comique si vous voyiez la différence de taille. Vous ne pouvez pas correspondre à cela. Je ne pense pas que cette équipe perde face à trop d’autres équipes de l’Illinois. Livre pour livre, c’est la meilleure assemblée d’athlètes du football de l’Illinois. Nous avons fait de notre mieux.

De gauche à droite, Ben Eschman de Prairie Ridge, Nathan Greetham, Tyler Vasey et l’entraîneur Chris Schremp hissent le trophée de la deuxième place après avoir affronté East St. Louis dans le championnat d’État de classe 6A samedi à Champaign. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

Schremp s’est émerveillé de voir où se trouvait son équipe cet été et où elle s’est retrouvée. Il a dit qu’il n’avait aucune idée l’été dernier que les Wolves joueraient pour un titre d’État.

“Nous avons fait notre travail chaque semaine et cela s’est reflété dans le succès que nous avons eu”, a déclaré le demi défensif Dom Creatore. “Aujourd’hui, nous sommes juste devenus hors normes.”

La ligne offensive d’East St. Louis compte quatre seniors qui pesaient 300 livres. L’offensive des Flyers a pu faire ce qu’elle voulait pour remporter le championnat.

La ligne offensive de Prairie Ridge composée de John Flawlaw, Ethan Goudschaal, Henrik Nystrom, Angel Rodriguez et Zach Helland, ainsi que les bouts serrés Landon Miller et Braedon Hatter, ont ouvert la voie à l’incroyable saison de Vasey.

Les Wolves ont partagé le titre de la Fox Valley Conference avec Huntley et Jacobs, puis ont fait le match pour le titre 6A pour la quatrième fois en six ans.

“Nous avons simplement fait ce que les entraîneurs nous ont dit, nous nous sommes présentés à chaque entraînement et nous nous sommes concentrés sur ce jour-là”, a déclaré Fallaw. “Pas hâte, juste une semaine à la fois.”

Et que pense Flaw des compliments de son entraîneur sur les Wolves pour avoir tiré le meilleur parti de ce qu’ils avaient ?

“C’est difficile d’y penser maintenant après ça”, a déclaré Flaww. “Mais oui, c’est cool d’en faire partie.”

Schremp tentera d’oublier le score et de se souvenir de la course magique de Prairie Ridge et de souvenirs comme regarder les enfants du coordinateur offensif Joe Terhaar et du coordinateur défensif Andy Petersen jouer avec des joueurs dans l’hôtel de l’équipe.

Et il revenait sans cesse à la capacité de Vasey et à son caractère.

“C’était l’une des choses qui étaient difficiles dans ce match”, a déclaré Schremp, sa voix se brisant alors qu’il étreignait son quart-arrière une fois de plus. « C’est la dernière fois que tu entraînes un gars comme ça. Vous n’avez pas trop de Tyler Vaseys, qui est un bon athlète, mais aussi l’un des meilleurs enfants que j’ai jamais entraînés.