Malgré la pénurie d’enseignants, certains nouveaux diplômés sont toujours confrontés à des obstacles pour entrer dans les salles de classe

Les enseignants potentiels disent que les retards de certificat “mettent un frein” à leur carrière

Chelsey Brassard et Taylor Harnden, qui ont toutes deux demandé leur certificat d’enseignement à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, affirment que les retards ont été financièrement et émotionnellement difficiles, les empêchant d’aller en classe alors qu’ils pourraient enseigner.