Malgré la morosité, nous sommes acheteurs pour la semaine prochaine. 3 choses sur le radar

Ce fut une nouvelle semaine négative à Wall Street, les trois principales moyennes affichant de fortes pertes malgré un rebond vendredi. Le S&P 500 et le Nasdaq, à forte composante technologique, ont chuté respectivement de 2,3 % et 2,9 % cette semaine, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,5 %. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles les investisseurs vendent des actions. Jim Cramer en a identifié six dans l’émission « Mad Money » de jeudi : Des taux d’intérêt élevés : cela signifie de meilleurs rendements sans risque sur le marché obligataire et une valeur actuelle plus faible pour les actions. Faiblesse macroéconomique : cela inclut des inquiétudes concernant la santé des consommateurs. Peur de renoncer aux gains : les gestionnaires de fonds sont susceptibles de verrouiller leurs gains en vendant les titres les plus performants depuis le début de l’année à l’approche du quatrième trimestre. Réserve fédérale : La banque centrale a signalé cette semaine qu’elle prévoyait de maintenir ses taux élevés plus longtemps pour lutter contre l’inflation. Climat politique : une confrontation entre la Chambre des représentants contrôlée par les Républicains et le Sénat dirigé par les Démocrates sur les dépenses pourrait conduire à une fermeture du gouvernement. Grèves : Les grèves de l’UAW contre les trois grands constructeurs automobiles américains ne menacent pas seulement le secteur automobile mais tout l’écosystème qui le soutient. La bonne nouvelle : il n’y a pas grand-chose de vraiment nouveau dans tout cela. Les taux ont été élevés toute l’année, mais cela n’a pas empêché les valeurs technologiques de grimper à la hausse. Des soucis de récession ? Aussi vieux chapeau. La Fed n’a pas vraiment changé de ton. L’impasse à Washington est la norme. Nous suivons de près la grève du syndicat United Auto Workers. Vendredi, le syndicat a déclaré qu’il étendait les grèves à 38 sites de pièces détachées et de distribution dans 20 États, ciblant General Motors (GM) et Stellantis (STLA), et qu’il n’initierait pas de nouvelles grèves au Club holding Ford Motor (F) car il est sérieux quant à la conclusion d’un accord. Nous pensons toutefois que l’impact de ces grèves sera limité et que l’intelligence artificielle peut aider ces entreprises à compenser des salaires plus élevés et à améliorer leur productivité. Nous considérons que les gestionnaires de fonds réservent des bénéfices comme un cadeau aux investisseurs individuels, qui peuvent acheter des sociétés de haute qualité à des prix inférieurs. Comme Jim l’a souligné lors de notre réunion mensuelle de jeudi, nous devons être prêts à faire face à l’éclatement des actions que nous obtenons historiquement lorsque la Fed gagne sa lutte contre l’inflation. « Nous devons acheter, pas vendre, car de nombreuses entreprises se portent bien malgré la Fed et il est de notre devoir de les trouver avant la fin du cycle afin de ne pas rater la hausse qui se produit presque toujours », a déclaré Cramer. En effet, vendredi soir, nous avons acheté 50 actions de Stanley Black & Decker (SWK). Le Charitable Trust de Jim Cramer détient désormais 625 actions de SWK, ce qui augmente sa pondération dans le portefeuille de 1,72 % à 1,87 %. Au programme la semaine prochaine : plusieurs mises à jour macroéconomiques importantes et quelques événements clés pour les entreprises. Communiqués économiques : Le rapport sur les ventes de maisons neuves d’août arrive mardi et le rapport sur les ventes de maisons en attente jeudi. Ces deux éléments sont importants, car l’abordabilité reste soumise à une immense pression, les taux hypothécaires étant à leurs plus hauts niveaux depuis plus de deux décennies et les prix affichés restant fermes. La rigidité des prix de l’immobilier est également un élément de surveillance clé pour la Fed alors qu’elle décide de l’évolution future des taux d’intérêt. Cependant, le rapport le plus important est le rapport sur les dépenses et les revenus personnels, publié vendredi et qui inclut la mesure d’inflation préférée de la Fed, l’indice de base des prix PCE. Nous recherchons tout signe indiquant que l’inflation continue de se modérer. La Fed a décidé que les taux resteraient plus élevés plus longtemps, mais nous savons que ce sont les données qui dicteront en fin de compte les actions de la banque centrale – comme il se doit. Gains : Le nom du club Costco (COST) sera publié mardi après la cloche de clôture. Peu de surprises sont attendues puisque Costco divulgue mensuellement ses données de ventes. Cependant, nous nous concentrerons sur ce que la direction a à dire sur la composition des ventes, les tendances du trafic et la dynamique des coûts des intrants. Tous ces points de données nous aident à mieux éclairer notre vision de la santé du consommateur et de la priorisation des dépenses. Le grand événement de Meta : Key holding Meta Platforms (META) tiendra sa conférence annuelle Connect la semaine prochaine, les 27 et 28 septembre. L’événement virtuel se concentrera sur l’intelligence artificielle et les réalités virtuelles/mixtes/augmentées. Les membres peuvent assister à l’événement. Les analystes de Citi ont ouvert vendredi une « surveillance positive du catalyseur de 90 jours » sur les actions Meta. L’appel vise à capturer à la fois l’événement Connect et les bénéfices à venir fin octobre, car les analystes ont déclaré que les récentes mises à jour de suivi montrent que Meta prend une part du marché plus large de la publicité en ligne. Voici le récapitulatif complet de toutes les données nationales importantes de la semaine à venir. Lundi 25 septembre Avant la cloche : THOR Industries (THO) Mardi 26 septembre 10 h HE : Ventes de maisons neuves Avant la cloche : Cintas Corp (CTAS), Ferguson (FERG), TD SYNNEX (SNX), United Natural Foods (UNFI ) Après la cloche : Costco (COST), MillerKnoll (MLKN) Mercredi 27 septembre 20 h 30 HE : Biens durables Avant la cloche : Paychex (PAYX) Après la cloche : Micron Tech (MU), Concentrix Corp (CNXC), HB Fuller (FUL), Worthington (WOR) Jeudi 27 septembre 8 h 30 HE : Premières inscriptions au chômage 8 h 30 HE : Indice du produit intérieur brut 10 h HE : Ventes de maisons en attente Avant la cloche : Accenture (CAN), CarMax (KMX), Jabil (JBL) Après la cloche : Nike (NKE), BlackBerry (BB), Vail Resorts (MTN) Vendredi 29 septembre 8 h 30 HE : Dépenses de consommation personnelle Avant la cloche : Carnival (CCL) (Voir ici pour une liste complète des actions que Jim Cramer’s Charitable Trust est longue.) Des membres et partisans de l’United Auto Workers (UAW) sur une ligne de piquetage devant le complexe d’assemblage de Stellantis NV Toledo à Toldeo, Ohio, États-Unis, le vendredi 22 septembre 2023. Emily Elconin | Bloomberg | Getty Images