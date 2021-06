Malgré la mise à niveau de Maracana, le Brésilien Tite doute que le terrain final de la Copa America s’améliore

La CONMEBOL a déclaré samedi qu’elle modernisait le terrain du stade Maracana pour la finale de la Copa America au milieu des critiques d’autres terrains de jeu du tournoi.

Le décideur aura lieu le 10 juillet. Il y a quelques semaines, après que le Brésil soit devenu l’hôte de dernière minute de la Copa America, les organisateurs ont programmé sept matches pour le stade Nilton Santos de Rio de Janeiro précisément parce que le terrain du Maracana voisin était usé.

Mais les critiques n’ont fait que croître depuis le début du tournoi. L’Arena Pantanal de Cuiaba, qui accueillera un autre match de la phase de groupes, a également été ciblé pour des zones irrégulières et des zones de naufrage sur le terrain.

L’entraîneur brésilien Tite a récemment rejoint Neymar, Lionel Messi et d’autres qui ont attaqué l’organisation pour le mauvais terrain du Nilton Santos, qui a été utilisé pour l’athlétisme aux Jeux olympiques de 2016 et est régulièrement utilisé par le club local Botafogo, jouant actuellement dans le deuxième du pays. division.

Après la victoire 2-1 de jeudi contre la Colombie, Tite a déclaré que le terrain de l’arène était « inacceptable ». La CONMEBOL lui a infligé une amende de 5 000 $ le lendemain pour avoir critiqué l’organisation du tournoi, qui a été transféré au Brésil après que la Colombie et l’Argentine se soient retirées de l’organisation en raison à la pandémie de COVID-19.

Samedi, Tite a de nouveau soulevé des doutes sur le terrain Maracana pour le décideur.

« Si je parle du mauvais pitch [of the Nilton Santos] Je serai condamné à une amende », a déclaré Tite lors d’une conférence de presse avant le match du groupe B de dimanche contre l’Équateur à Goiania.

« Cela se reproduira. Le Maracana ne sera pas bon avant la finale. Le temps est trop court [to improve]. Vous pouvez l’écrire. »

Quelques heures après la conférence de presse de Tite, la CONMEBOL a publié une vidéo montrant les améliorations qu’elle apporte sur la moitié du terrain du Maracana. L’agronome Maristela Kuhn a déclaré que l’objectif de l’organisme CONEMBOL était « de bons résultats en très peu de jours ».

« C’est formidable parce que le terrain ne sera utilisé que pour une seule [Copa America] correspondre. Et tout ce service reste pour les clubs [playing at the Maracana], » elle a dit.

Après la victoire 4-0 du Brésil contre le Pérou le 17 juin, Neymar s’est rendu sur Instagram et a déclaré : « Célébrer le but d’hier sur le ‘beau’ terrain d’Engenhao. »

« S’il vous plaît, corrigez le terrain », a-t-il ajouté.

Le gardien péruvien Pedro Gallese a accepté.

« Le terrain était dans des conditions terribles. Vous ne pouviez pas tirer de but. Le ballon coule », a-t-il déclaré. Trois jours plus tôt, Messi avait déclaré « le terrain n’a pas beaucoup aidé » après le match nul 1-1 de l’Argentine contre le Chili en le même stade.

Son entraîneur, Lionel Scaloni, s’est montré encore plus sévère : « C’est un terrain pour un autre sport, pas pour jouer au football. »

Aucune amélioration majeure n’a été apportée depuis. Les médias brésiliens ont rapporté samedi que la fédération de football du pays tentait de convaincre la CONMEBOL de déplacer son match des quarts de finale à l’Arena Pantanal – le Sélection s’est déjà hissé en tête du groupe B, avec un match en main.

L’édition 2019 de la Copa America, qui s’est également déroulée au Brésil, a également été marquée par des problèmes de terrain, notamment à l’Arena do Gremio de Porto Alegre.