Malgré la menace d’interdiction de TikTok, les influenceurs affluent vers une nouvelle application de sa société mère – WSVN 7News | Miami Nouvelles, Météo, Sports

(CNN) – Dans les jours qui ont suivi le PDG de TikTok a été grillé par le Congrès pour la première fois, de nombreux utilisateurs de TikTok ont ​​​​commencé à publier sur une plate-forme alternative appelée Lemon8, parfois avec un langage étrangement similaire.

Plusieurs créateurs ont décrit l’application comme étant « si Pinterest et Instagram avaient un bébé, avec l’algorithme de TikTok ». Certains l’ont comparé à TikTok vers 2020 et ont encouragé d’autres influenceurs à rejoindre l’application avant qu’elle ne se développe. Ils ont également demandé aux abonnés de partager leurs noms d’utilisateur Lemon8 dans les commentaires.

Il s’est avéré que l’application n’était pas simplement une alternative aléatoire à TikTok. Lemon8 est une plate-forme de médias sociaux lancée aux États-Unis plus tôt cette année par la société mère chinoise de TikTok, ByteDance, dans le cadre des efforts fédéraux et étatiques pour interdire ou restreindre TikTok dans le pays pour des raisons de sécurité nationale.

Les similitudes dans les vidéos comparant le nouveau service à Instagram et Pinterest, qui ont été publiées par des créateurs anglophones et hispanophones, ont soulevé des questions quant à savoir si les gens étaient payés pour promouvoir la nouvelle application sur TikTok. Mais malgré cette spéculation – et l’examen minutieux de TikTok et ByteDance – un nombre croissant d’utilisateurs et d’influenceurs américains vantent maintenant avec impatience Lemon8, avec son accent sur les photos et le contenu hautement organisé, informatif ou « aspirationnel ».

« Nous devons parler de la nouvelle application sœur de TikTok », a déclaré un créateur dans l’une de ces vidéos.

« J’ai vu beaucoup de grands créateurs de contenu que j’aime dessus et en font la promotion sur leurs histoires Instagram, alors j’ai pensé, ‘d’accord, il est temps pour moi de sauter dans ce train en marche' », a déclaré Melanie Cruz, qui l’a lancée. créer du contenu en tant que vlogger YouTube au lycée vers 2018. « J’aime le fait que ce soit quelque chose de simple, ce n’est rien de trop dans votre visage … ce n’est pas écrasant. »

Lemon8 a été téléchargé un peu plus d’un million de fois aux États-Unis depuis qu’il est devenu disponible sur les magasins d’applications américains en février, et comptait environ un demi-million d’utilisateurs américains actifs par jour le mois dernier, selon la plateforme de renseignement Apptopia.

La première traction de Lemon8 fait allusion au défi que les législateurs pourraient être confrontés pour maîtriser TikTok et d’autres plateformes de médias sociaux. Il contient également quelques indices de la propre ascension de TikTok, qui a été aurait alimenté en partie par ByteDance qui dépense beaucoup pour annoncer le service sur les plateformes rivales Facebook et Snapchat. Cette fois, cependant, le meilleur endroit pour promouvoir le prochain TikTok pourrait être sur TikTok lui-même.

Le New York Times signalé le mois dernier, ByteDance avait commencé les premiers efforts de marketing pour Lemon8, notamment en travaillant avec des influenceurs. Maintenant, certains créateurs présentés sur le flux « pour vous » de Lemon8 semblent divulguer leur travail avec l’entreprise en utilisant le hashtag #Lemon8Partner dans leurs légendes.

Une source de la société ByteDance a déclaré que Lemon8 en était encore à ses débuts et testait comment travailler avec les créateurs. Ils ont déclaré que ByteDance n’avait lancé aucun effort de marketing formel pour Lemon8, mais dans certains cas, il avait conclu des accords pour payer les créateurs afin qu’ils publient sur la plate-forme. Cependant, ils ont démenti les rumeurs selon lesquelles ByteDance aurait payé des créateurs pour promouvoir la nouvelle application sur TikTok.

ByteDance a également récemment répertorié les emplois ouverts pour les rôles de partenariats avec les créateurs de Lemon8, selon les publications consultées par CNN. « Lemon8 est une plate-forme de médias sociaux engagée à créer une communauté diversifiée et inclusive où les gens peuvent découvrir chaque jour de nouveaux contenus et créateurs », indiquent les offres d’emploi.

Un retour aux photos

L’accent mis sur la photo de Lemon8 marque un changement radical par rapport à la plupart des principales applications sociales qui, à l’instar de TikTok, se sont concentrées sur des vidéos courtes à défilement sans fin ces dernières années.

La page d’accueil de Lemon8 est un flux « pour vous » où les utilisateurs peuvent faire défiler le contenu, similaire à TikTok, mais au lieu de vidéos, le flux est composé de deux colonnes d’images fixes. Lorsque vous cliquez sur une publication, il peut s’agir d’une seule photo ou d’un carrousel d’images. Il est également possible de publier des vidéos sur l’application, mais elles sont moins populaires.

L’application est fortement centrée sur le contenu beauté et style de vie – la page « pour vous » peut être classée en six catégories, dont la mode, la maison et les voyages. De nombreux messages comportent de longues légendes et les utilisateurs peuvent également modifier des images pour inclure des superpositions de texte. En plus des similitudes avec Instagram et Pinterest, Lemon8 est presque identique à l’application chinoise Xiaohongshu.

Pourtant, l’application manque de certaines fonctionnalités standard de la plate-forme sociale telles que la messagerie et la possibilité de taguer d’autres utilisateurs dans les publications.

Un récent défilement de la page « pour vous » de Lemon8 a montré des photos avant et après d’un traitement au botox, un plan d’alimentation d’une journée « sans restriction », des recommandations de livres, des conseils de tenue de mariage en cravate noire et « 10 achats récents de girly Amazon que je fais Pas de regret. »

« Il semble que les gens l’aiment ou la détestent », a déclaré Madison Bravenec, coach en santé et créatrice de contenu, à propos de l’accent mis par l’application sur l’esthétique. Mais elle a ajouté que la concentration ciblée de l’application sur certains types de contenu a facilité la recherche d’une communauté intéressée par le contenu de bien-être qu’elle aime créer, alors que les publications les plus populaires sur TikTok doivent souvent plaire à un public plus large.

Certains créateurs disent que Lemon8 comble un vide dans l’écosystème des médias sociaux qui a été laissé lorsqu’Instagram a décidé de donner la priorité au contenu vidéo court afin de mieux rivaliser avec TikTok, frustrant de nombreux créateurs qui ont rejoint l’application pour sa concentration initiale sur les photos.

« Nous ne sommes pas des vidéastes, nous ne sommes pas le genre de personnes qui aimeraient changer la façon dont nous créons du contenu et communiquons avec les autres simplement parce qu’une plate-forme donne la priorité à un livrable par rapport à l’autre », a déclaré Can Ahtam, un photographe professionnel qui a rejoint Instagram il y a plus de dix ans. « Donc, nous avons tous ressenti l’impact de la portée étant plus faible avec les photos que nous partageons [on Instagram].”

Ahtam a ajouté: « Si nous devions les comparer côte à côte en ce moment, Lemon8 aurait le dessus sur les photos partagées. »

La croissance peut-elle durer ?

La base d’utilisateurs de Lemon8 reste bien loin des 150 millions d’utilisateurs que TikTok dit avoir aux États-Unis.

Pourtant, dans des vidéos examinant Lemon8, certains créateurs se sont demandé si l’application pourrait finalement fonctionner comme un remplacement si TikTok devait être interdit aux États-Unis, en préservant l’algorithme de recommandation de contenu qui a contribué à faire de TikTok l’une des applications les plus populaires du pays et a lancé le carrières d’innombrables influenceurs.

Mais si TikTok devait tomber en panne, Lemon8 irait probablement avec, selon James Lewis, directeur du programme de technologies stratégiques au Center for Strategic and International Studies.

« Le souci est toujours le même, à savoir que ByteDance est une société chinoise soumise à la loi chinoise », a déclaré Lewis. « S’il recueille [users’ personal] informations, alors vous avez le même problème.

TikTok, pour sa part, a déclaré que son application ne présentait aucun risque pour les utilisateurs américains et que le gouvernement chinois n’avait jamais demandé de données sur les utilisateurs américains.

Les ramifications pratiques pour les créateurs d’une interdiction de TikTok (et, peut-être par extension, de Lemon8) – si elle était promulguée – seraient encore probablement dans des mois, sinon plus. Lewis a déclaré qu’il ne s’attend pas à ce qu’une législation nationale soit adoptée avant la fin de cette année, et qu’elle serait presque certainement confrontée à des défis juridiques qui pourraient retarder sa mise en œuvre si c’était le cas.

En lançant une nouvelle application même avec TikTok sous les projecteurs, « ByteDance n’a clairement pas l’impression d’être à risque », a déclaré Lewis. Et de nombreux créateurs se disent pas forcément inquiets non plus.

Même si TikTok et Lemon8 ont été interdits, Cruz a déclaré: « J’ai déjà une suite sur toutes les autres plateformes. »

