Malgré la forme d’Enner Valencia, les buts sont toujours une préoccupation pour l’Équateur

L’Équateur a connu un début impressionnant dans sa campagne de Coupe du Monde de la FIFA 2022 après une victoire et un match nul contre le Qatar et les Pays-Bas, respectivement. Les Sud-Américains abordent leur dernier match de la phase de groupes contre le Sénégal mardi en pleine confiance.

Les Équatoriens entreront dans ce match en ayant besoin d’au moins un point pour se qualifier pour les huitièmes de finale. C’est une équipe qui vise la victoire. C’était clair par leurs performances dominantes lors de leurs deux premiers matchs de groupe. Ils seront censés faire le travail contre une équipe sénégalaise coriace et bien entraînée.

L’Équateur a été la surprise du tournoi jusqu’à présent

L’entraîneur équatorien Gustavo Alfaro ne peut pas se tromper pour le moment. Il a ramené deux formations tactiques qu’il n’avait pas utilisées depuis longtemps, qui ont été extrêmement payantes. Dans le match contre la Hollande, il a utilisé la formation 3-4-3.

Avoir trois défenseurs centraux ne semblait pas être un bon pari au début à cause du premier but de Holland par Cody Gakpo. Au fur et à mesure que le match avançait, les Néerlandais n’ont pas pu obtenir d’attaques significatives tout au long du match. Leur seul but était leur seul tir cadré. Ils ne pouvaient pas non plus gérer les arrières latéraux agissant comme ailiers. Ángelo Preciado et Pervis Estupiñán font un excellent tournoi.

Ensuite, il y a les exploits de buteur d’Enner Valencia, un attaquant avec une histoire incroyable. Le capitaine de l’équipe mène l’équipe avec trois buts. Il est si efficace pour perturber les défenses adverses en entrant et sortant de l’aile et des zones centrales. L’homme de Fenerbahçe se retrouve au bon endroit au bon moment pour se trouver des buts, comme en témoigne son but contre les Pays-Bas.

Les esprits sont élevés en Équateur avec les fans et les médias. Il y a une préoccupation persistante et elle concerne Valence. Dans les deux matchs, le joueur de 33 ans a dû être remplacé pour des blessures apparentes. Contre les Pays-Bas vendredi, il a dû être étiré en fin de match.

Autres sources possibles d’objectifs

Valence a été si bonne pour La Tri que les médias équatoriens craignent que leurs chances de faire une course profonde ne soient compromises si Valence se blesse à long terme. Tous les signes indiquent que Valence est apte pour le Sénégal, mais les médias se demandent comment un remplaçant potentiel pourra se débrouiller à sa place en cas de blessure.

Alfaro a lancé l’attaquant de Cruz Azul, Michael Estrada, dans les deux matchs. Il devrait repartir mardi face au Sénégal. Il a été le meilleur buteur de l’Équateur lors des qualifications pour la Coupe du monde. Le problème, c’est qu’il est sans but pour l’équipe nationale depuis février contre le Pérou. Bien qu’il n’ait pas encore marqué au Qatar, Estrada joue bien en faisant le sale boulot de récupérer des balles et d’étirer les défenses.

Kevin Rodríguez est un jeune attaquant qui est également une option si Valence n’est pas en pleine forme. Alfaro fait beaucoup confiance au joueur de 22 ans qui joue pour Imbabura en deuxième division équatorienne. Il est venu en tant que remplaçant dans les deux matchs jusqu’à présent.

L’attaquant n’était sur le radar de personne avant novembre. Puis il a été appelé pour le match de préparation de la Coupe du monde contre l’Irak. Il a fait ses débuts, puis a fait partie de l’équipe de la Coupe du monde. L’Équateur l’a bien repéré et ses neuf buts en Serie B équatorienne ont dû être suffisamment convaincants pour l’appeler.

Rodríguez est maintenant clairement troisième dans la hiérarchie des attaquants d’Alfaro. Valence et Estrada étant les deux premiers. C’est un grand attaquant dégingandé qui a de bonnes capacités techniques. L’attaquant peut marquer de la tête et des pieds, tout comme Valence. Il est également similaire à Valence en ce sens qu’il est très physique et défiera n’importe quel ballon contesté. Sa volonté d’aller profondément au milieu de terrain et de récupérer des balles et de commencer des transitions vers l’attaque, illustre pourquoi il est déjà un favori d’Alfaro.

Il a montré des signes prometteurs avec le peu de temps qu’il a joué. Les médias équatoriens ont trouvé sa convocation controversée car il y avait le sentiment que l’équipe avait besoin d’attaquants de secours plus expérimentés.

Gustavo Alfaro a fait passer son message que si un joueur est assez bon, alors il est assez vieux. Cela explique son appel choc de Kevin Rodríguez, mais c’est aussi la raison pour laquelle toute l’équipe est jeune, énergique et offensive. Alfaro a donné une chance à la jeunesse et cela porte ses fruits La Tri dans les deux ans depuis qu’il a été en charge.