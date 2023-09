Malgré la défaite, Kenny Dillingham de l’Arizona State pourrait apprendre de Mike Gundy de l’Oklahoma State

TEMPE, Arizona — Près de deux décennies se sont écoulées depuis que Mike Gundy a été nommé entraîneur-chef de l’Oklahoma State, où il avait déjà établi des records de réussite scolaire en tant que quart-arrière de pointe. Le jour de son embauche, le joueur de 37 ans a qualifié la promotion de coordinateur offensif de « travail pour les Yankees de New York », ajoutant qu’il était tellement excité qu’il ne pouvait pas le supporter.

Cette histoire semble familière ici, dans le désert.

Kenny Dillingham n’a pas joué à Arizona State – une blessure au genou a interrompu sa carrière de footballeur au lycée – mais il est diplômé de l’école Pac-12. Il y a fait ses débuts comme entraîneur en tant qu’assistant offensif. Et comme Gundy, lorsqu’il a été embauché en novembre dernier comme entraîneur-chef des Sun Devils, Dillingham a clairement indiqué qu’il se lançait dans l’emploi de ses rêves.

Une photo avant et après a été mise en évidence samedi soir au Mountain America Stadium. Au cours des 19 dernières années, Gundy est devenu synonyme de son alma mater, menant les Cowboys à 17 matchs consécutifs de bowling. Dillingham essaie de construire quelque chose de similaire avec les Sun Devils.

Ce dernier a eu la chance de remporter sa première victoire majeure samedi, prenant une avance de cinq points en seconde période, mais Oklahoma State a arrêté les Sun Devils sur une décision douteuse de quatrième essai à la fin de la seconde période et est reparti avec un 27-15. gagner. Alors que l’Arizona State passera au Big 12 la saison prochaine, son prochain match contre les Cowboys aura des implications de conférence.

Gundy, 56 ans, et Dillingham, 33 ans, s’étaient entretenus sur le terrain avant le coup d’envoi de samedi, la température étant toujours suffocante de 104 degrés. Parmi les 10 entraîneurs principaux de Power 5 à la tête de leur alma maters, aucun n’est en place depuis plus longtemps que Gundy. Si quelqu’un sait à quoi ressemble cette expérience, c’est bien lui.

« Si ces gars me demandent conseil, je leur dis quelles sont mes valeurs fondamentales, c’est-à-dire que vous êtes ici pour une raison », a déclaré Gundy. « C’est ce en quoi vous croyez. Faites ce en quoi vous croyez. »



Kenny Dillingham en est à sa première année à essayer de redresser l’État de l’Arizona. «Cela prend un peu de temps», dit Mike Gundy. «Ma première année a été moche. C’était moche.» (Christian Petersen/Getty Images)

Gundy avait suivi la carrière de Dillingham, mais en raison de la jeunesse de Dillingham, il ne savait pas grand-chose de lui. Il comprenait cependant ce que Dillingham vivait dans l’État de l’Arizona parce qu’il avait vécu la même chose à Stillwater.

« Il a parlé de la façon dont sa première année, il avait un record de défaites », a déclaré Dillingham. «Ensuite, il a remporté sept matchs, deux de ses saisons les moins gagnantes de sa carrière, pendant deux saisons. Et puis ça a cliqué en 4e année avec sa culture.

« Cela prend un peu de temps », a déclaré Gundy, mentionnant sa première saison au cours de laquelle il a commencé 3-0 mais a terminé 4-7. «Ma première année a été moche. C’était moche. J’ai dû changer beaucoup de joueurs et essayer de comprendre qui nous étions. Je n’étais pas bon dans ce que je faisais en tant qu’entraîneur-chef. Et c’était le bordel. (Mais) ensuite, vous commencez à comprendre un peu.

La situation de Dillingham pourrait être plus difficile. Le programme de football faisant l’objet d’une enquête de la NCAA pour violations présumées du recrutement, l’université s’est auto-imposée une interdiction d’après-saison quelques jours avant l’ouverture de la saison. Comme Gundy lors de sa première saison, Dillingham tente toujours d’établir une culture et une identité. Personne ne sait combien de temps cela prendra, mais les Sun Devils (1-1) connaissent un début difficile. Après avoir battu le sud de l’Utah, 24-21, lors de la première semaine, ils ont été blanchis en seconde période samedi.

Un moment clé : mené 20-15 à six minutes de la fin, Dillingham a décidé de se lancer en quatrième et deuxième position sur la ligne des 33 verges de l’ASU à six minutes de la fin.

Les Sun Devils avaient déjà une fiche de 0-2 lors des quatrièmes conversions. Mais tous ceux qui ont regardé l’Oregon la saison dernière, où Dillingham travaillait comme coordinateur offensif sous la direction de Dan Lanning, savaient que Dillingham n’hésiterait pas dans de telles situations. Lors d’une victoire la saison dernière contre UCLA, l’agressivité a contribué à la victoire des Ducks. Lors d’une défaite contre son rival de l’État de l’Oregon, il a contribué à une défaite. Dans l’ensemble, les 32 tentatives de quatrième essai de l’Oregon ont mené le Pac-12.

Une chose que Dillingham n’avait pas anticipée : Oklahoma State s’était concentré là-dessus pendant toute l’intersaison. Les Cowboys s’étaient classés 75e au niveau national la saison dernière en défense au quatrième essai. En mettant l’accent sur l’analyse, Gundy savait que les équipes de tout le pays s’y lanceraient encore plus. Et il savait que les Cowboys devaient s’améliorer.

« Nous avons travaillé sur des quatrièmes essais plus que quiconque au pays au printemps et en août », a déclaré Gundy, avant de se corriger légèrement. « Je suppose que nous l’avons fait. »

Dillingham a déclaré que les équipes universitaires convertissent les situations de quatrième et premier dans 75 pour cent du temps. Au quatrième quart-temps, il avait l’impression que les Sun Devils avaient un plan solide. Mais dans ce cas, le quart-arrière de l’Arizona State, Jaden Rashada, a lancé une courte passe au porteur de ballon Cam Skattebo qui est tombée incomplète. Oklahoma State a pris possession et a marqué six jeux plus tard pour une avance de 27-15.

Arizona State a terminé 1 sur 5 au quatrième essai.

« C’est l’histoire du jeu », a déclaré Dillingham.

Dans un sens, l’entraîneur de l’Arizona State avait suivi les conseils de Gundy. Il a fait ce en quoi il croyait. Il est resté agressif. Cette fois, ça n’a pas marché. Peut-être que ce sera le cas la prochaine fois. Ou peut-être que Dillingham modifiera son approche. Un jeune entraîneur-chef n’a d’autre choix que d’apprendre au fur et à mesure, d’une semaine à l’autre.

Le jour de sa présentation à l’Oklahoma State en 2005, Gundy a assisté à une conférence de presse avec son fils Gunnar, âgé de 3 ans. Gundy portait un costume noir et une cravate orange. Assis sur les genoux de son père, Gunnar portait une chemise grise et orange. À quelle vitesse le temps passe-t-il : contre l’État de l’Arizona samedi, Gunnar, un étudiant de deuxième année en chemise rouge, est devenu quart-arrière. Il a complété 5 sur 7 pour 32 verges et un touché.

Cela nous amène à un dernier conseil que Gundy a donné à Dillingham sur le terrain. Après avoir accueilli Arizona State dans le Big 12, il a dit à l’entraîneur des Sun Devils, qui a un jeune fils nommé Kent, de se rappeler de prendre du temps pour ce qui est important.

« Assurez-vous d’assister aux événements de vos enfants », a déclaré Gundy, selon Dillingham. « C’est de ça qu’il s’agit. C’est l’équilibre dont vous avez besoin si vous voulez faire cela pendant longtemps.

Il le saurait.

