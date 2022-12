Malgré la défaite en Coupe du monde face à l’Argentine, le capitaine français Hugo Lloris salue la bonne humeur de l’équipe

Le gardien et capitaine français Hugo Lloris a évoqué la chance des tirs au but après la défaite de son équipe face à l’Argentine lors d’une finale de Coupe du monde palpitante.

La France a riposté de 0-2 pour forcer le temps supplémentaire à 2-2 avec deux buts de Kylian Mbappe. Après que Lionel Messi ait remis l’Argentine en tête avec 12 minutes à jouer, le troisième de la soirée de Mbappe a forcé la fusillade décisive et douloureuse pour les Français, rapporte Xinhua.

“Nous avons égalé l’Argentine coup pour coup et nous n’avons jamais baissé les bras”, a déclaré le gardien à la télévision française. “On y a cru jusqu’au bout et ça s’est joué aux tirs au but, et ils sont toujours cruels”, a-t-il ajouté.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Le défenseur central Raphael Varane a également reflété l’esprit d’indécision de la France.

« Nous sommes très déçus. Nous avons tout donné”, a commenté le défenseur.

Varane et d’autres joueurs français ont été touchés par un virus à l’approche du match, et il a admis que la France avait “fait face à beaucoup d’obstacles pendant la compétition, nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous n’avons pas abandonné.”

Cependant, il a admis que jusqu’aux dernières minutes du temps réglementaire, l’Argentine était la meilleure équipe.

« Aujourd’hui, pendant une heure, nous n’étions pas de la partie. Nous sommes revenus et nous aurions pu gagner aussi. Je suis très fier des Français et de ce groupe de joueurs”, a insisté Varane.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)