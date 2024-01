Malgré la défaite, Doc Rivers jette les bases de ce qu’il veut que les Bucks soient

DENVER — Les Milwaukee Bucks ont perdu lundi contre les Denver Nuggets 113-107 lors du premier match de Doc Rivers en tant qu’entraîneur-chef des Bucks. C’est une déception, car les Bucks ont de grandes attentes et veulent remporter un championnat cette saison. Gagner des jeux compte.

Mais, comme en témoigne la décision de l’équipe de licencier Adrian Griffin après un début de 30-13 pour sa première saison en tant qu’entraîneur-chef de la NBA, gagner ne suffit pas. Pour faire croire aux décideurs de l’organisation que l’équipe est capable de remporter un championnat, les Bucks doivent être capables de gagner d’une certaine manière, et cela allait nécessiter quelques changements.

Même dans un effort perdant, ces changements ont commencé à prendre forme dès le premier match de Rivers.

Ils ont commencé par l’effort défensif des Bucks contre une attaque menée par le double MVP de la NBA Nikola Jokić. Après leurs difficultés défensives au cours de la première moitié de la saison et leur terrible début de janvier, la question se posait de savoir si les Bucks pourraient s’améliorer défensivement ou s’ils étaient destinés à rester coincés dans le tiers inférieur des défenses de la NBA. Selon Rivers, sa nouvelle équipe a répondu définitivement à cette question lundi soir.

“Nous nous sommes battus”, a déclaré Rivers. « Nous nous sommes bien débrouillés. J’ai adoré leur changement dans le dernier tronçon, faisant beaucoup sortir Dame (Lillard). Je pensais que Dame s’était battue. Donc, vous savez, le chat est sorti du sac. Ils ont tous prouvé qu’ils pouvaient le faire, alors maintenant nous devons le faire tous les soirs. »

Jamal Murray a récolté 14 points sur 6 tirs sur 8 au deuxième quart pour porter son total en première mi-temps à 21. Mais les Bucks ont augmenté l’intensité en seconde période et ont tenu le meneur des Nuggets sans but en troisième.

Il ne s’agissait pas seulement de Brook Lopez contestant les tirs au bord, comme il l’a fait sur le bloc au-dessus pour ouvrir le troisième quart-temps. Lundi, les Bucks ont travaillé dur sur la défensive et ont exécuté plusieurs rotations dans des situations de mêlée tout en restant fondamentalement solides.

Regardez cette possession d’une unité de Giannis Antetokounmpo et de quatre joueurs sortis du banc.

Murray a compromis la défense des Bucks en lançant un lob par-dessus Antetokounmpo, qui faisait face à Jokić au poste pour commencer la possession, mais Bobby Portis était là pour jeter un regard net sur le bord. Jae Crowder et Cameron Payne se sont écrasés pour prendre une voie ouverte sur la coupe de Christian Braun, puis Portis s’est précipité pour contenir Braun. Portis et Pat Connaughton ont ensuite contenu une situation de pick-and-roll de Murray avant que l’équipe ne réussisse à clôturer sur un tireur dans le coin.

C’était une défense se déplaçant ensemble sur une corde autour du sol. Ce n’était pas parfait, mais il y a eu de la communication et des efforts, et les Bucks ont pu s’arrêter. Cela ressemblait à une équipe bien consciente de la longue liste de choses que Rivers suggérait qu’elle pourrait améliorer du côté défensif.

“Défensivement, nous ne forçons pas beaucoup de revirements”, a déclaré Rivers avant le match de lundi. « Les équipes marquent contre nous à un assez bon rythme. La transition D doit s’améliorer. Nous avons énuméré beaucoup de choses aujourd’hui, je vais vous le dire.

Alors que les Bucks n’ont pas été en mesure de marquer suffisamment pour gagner, leur défense a effectué quelques arrêts décisifs dans les moments critiques, y compris cette possession dans laquelle les Bucks ont exécuté plusieurs commutateurs et ont finalement obtenu un arrêt lorsque Lillard a contesté avec succès un alley-oop à Peyton Watson. .

Les Bucks ont effectué quelques changements sous Griffin, mais ils ont rarement empilé plusieurs commutateurs en une seule possession comme celui-ci. Revoyez Lillard sur cette possession. Tout d’abord, il exécute deux commutateurs pick-and-roll avec Khris Middleton et Antetokounmpo. Puis, lorsque Jokić tente de rouler jusqu’au bord et de s’établir sur la ligne des lancers francs, Lillard communique avec Lopez et exécute avec succès un changement de « scram » pour amener Lopez sur Jokić. Et il met fin à la possession en gravissant les échelons et en contestant le lob.

C’est un gros effort de la part du meneur All-Star des Bucks, le type exact d’effort dont Rivers s’est retrouvé à parler après le match. Et les joueurs partageaient l’enthousiasme de Rivers.

“Je pensais que c’était génial”, a déclaré Lopez à propos de l’effort défensif des Bucks. « Nous avons tenu bon pendant presque tout le match. Il y a eu quelques possessions où je sais que je n’ai pas moi-même réussi à atteindre 50-50 balles. Cela a fait une petite différence, mais dans l’ensemble, vous savez, notre énergie était géniale. Notre intention était grande. Comme il l’a dit, il n’y a aucune excuse de ce côté-là car nous avons montré que nous pouvons être une grande équipe (défensive).

Même si l’effort défensif des Bucks était meilleur, il n’était pas parfait. Il y avait encore des erreurs et des choses à améliorer pour avancer, comme ce changement bâclé d’Antetokounmpo et Middleton. C’est une action difficile à défendre pour quiconque, car peu de joueurs manipulent les défenseurs mieux que Jokić.

Et même si la performance défensive des Bucks lundi mérite l’essentiel de l’attention, c’est loin d’être la seule chose qu’ils ont changé lors du premier match de Rivers. Il a également apporté un changement majeur aux rotations des Bucks.

Pour débuter la saison, Griffin a construit ses rotations pour décaler les minutes d’Antetokounmpo et de Lillard afin de garder à tout moment une de ses superstars sur le terrain. Après les 10 premiers matchs de la saison, Lillard a déclaré à Griffin qu’il préférerait jouer tout le premier quart et le troisième quart parce que c’est ce qu’il a fait avec les Portland Trail Blazers. Griffin a acquiescé et Lillard a commencé à jouer l’intégralité des premier et troisième quart-temps, ce qui signifiait que les Bucks commençaient toujours les deuxième et quatrième quart-temps avec Antetokounmpo et Lillard sur le banc.

À 5 :15 de la fin du premier quart-temps lundi, Rivers a effectué son premier remplacement et a éliminé Antetokounmpo et Lillard du match. Antetokounmpo est revenu avec 3:36 à jouer au premier quart, tandis que Lillard est revenu sur le terrain avec 1:23 à jouer dans la première période.

Après le match, Rivers a expliqué que ces remplacements n’étaient pas dictés par les effets du jeu en altitude à Denver. Ils étaient utiles et constituaient le nouveau modèle de substitution qu’il souhaitait utiliser avec son duo de superstars.

“C’est quelque chose dont nous avons parlé”, a déclaré Rivers. « Nous en avons parlé le premier jour. Je veux vraiment que Dame et Giannis soient là lorsque nous entrons dans le penalty. Mais je ne veux pas que Dame soit fatiguée lorsque nous obtenons le penalty. Donc, notre plan est de les éliminer et de les ramener tous les deux, afin qu’ils puissent terminer les trimestres.

Rivers a également déclaré qu’il avait prévu d’adopter une configuration de petit ballon avec Antetokounmpo au centre au quatrième quart, mais Antetokounmpo a commis sa quatrième faute avec 7 :51 à jouer à jouer, ce qui a modifié les plans de Rivers.

“(Cela) nous a fait mal quand il a commis cette quatrième faute parce que nous étions sur le point d’aller le voir en gardant (Jokić)”, a déclaré Rivers. « Nous allions faire petit, Giannis était le seul grand. Joker devrait le garder en transition, mais il commet ensuite sa quatrième faute. Alors, parfois, vous avez des projets et ils ne fonctionnent pas.

Rivers a apporté d’autres modifications à la rotation. Payne a recommencé à refléter les minutes de Lillard et à jouer chaque minute où Lillard n’était pas au sol. Rivers a utilisé une rotation de neuf joueurs, et ni Andre Jackson Jr. ni MarJon Beauchamp n’ont vu de minutes à Denver.

Le groupe de propriété des Bucks et le directeur général Jon Horst ont clairement indiqué que perdre n’était pas un résultat acceptable à Milwaukee. Le changement qu’ils ont apporté au poste d’entraîneur-chef ne visait pas seulement à gagner des matchs ; il s’agissait de trouver un entraîneur capable d’apporter les changements nécessaires pour aider les Bucks à trouver une identité qui, selon l’organisation, peut concourir pour un championnat au moment des séries éliminatoires.

Il reste à voir quels seront les résultats, mais lors de la première nuit de travail de Rivers, il est clair que l’organisation a choisi l’entraîneur n’ayant pas peur d’effectuer ces changements.

(Photo du haut : Jamie Schwaberow / Getty Images)