Malgré la défaite au tour de division contre les Chiefs, les Jaguars 2022 ont été un énorme succès

KANSAS CITY, Mo. – Plus tôt cette semaine, l’entraîneur des Jaguars Doug Pederson a résumé comment la saison 2022 de Jacksonville devrait être définie.

Il avait été interrogé sur son message aux joueurs entrant dans la ronde divisionnaire.

“Nous nous sommes mis dans cette position pour être l’une des quatre équipes restantes de l’AFC et vous avez beaucoup à jouer”, a expliqué Pederson mardi. “Que nous gagnions ou que nous perdions, notre saison a été un énorme succès de ce point de vue.”

Et ce message reste le même après la défaite 27-20 des Jaguars contre les Chiefs au GEHA Field du Arrowhead Stadium, mettant fin à la saison de Jacksonville.

Cette campagne des Jags a été un succès. Un énorme succès.

Cela n’efface pas la blessure du match de samedi pour les Jaguars, bien sûr. Ils avaient des circonstances favorables. En dépit d’être de gros outsiders, le quart-arrière des Chiefs Patrick Mahomes s’est blessé à la cheville à la fin du premier quart et a raté le reste de la première mi-temps – et les Jaguars n’ont pas pu en profiter.

C’était 10-7 lorsque Mahomes a quitté le match après un placement au panier. Mais lors de la possession subséquente des Chiefs, les Jaguars ont abandonné un touché de 98 verges pour soutenir Chad Henne, aidés par un appel brutal contre le joueur de ligne défensive Arden Key et ont abandonné une course de 39 verges au tailback Isiah Pacheco.

Les Jaguars ont récupéré moins de trois points au début du quatrième quart avec un touché de quatre verges par Travis Etienne Jr., mis en place par la frappe de 37 verges de Trevor Lawrence contre Zay Jones et un revers de 18 verges par le receveur large Christian Kirk. Mais l’avance des Chiefs était de retour à 10 après que Mahomes – sur sa cheville blessée – a conçu un touché de 10 jeux et 75 verges pour mettre Kansas City en tête 27-17 au milieu de la dernière période.

Ensuite, les Jaguars ont eu des revirements consécutifs. Le receveur Jamal Agnew a tâtonné à la ligne des 3 mètres, puis Lawrence a été choisi par le demi de coin Jaylen Watson ciblant Jones.

Jacksonville était toujours dedans jusqu’à la fin, après le placement de 48 verges de Patterson, avant une tentative ratée de coup de pied en jeu avec 24 secondes à jouer.

“Certaines des mêmes vilaines erreurs qui se sont produites dans ce match étaient celles qui se sont produites au début de la saison”, a déclaré Pederson.

Mais la défaite mise à part, comment cette saison des Jaguars pourrait-elle être qualifiée d’autre qu’un succès ?

Jusqu’en 2021, c’était une franchise qui nageait dans l’insignifiance et le dysfonctionnement. Une franchise qui a remporté quatre victoires les deux saisons précédentes combinées. Une franchise qui a terminé dernière de sa division quatre années consécutives. Une franchise qui a fait les séries éliminatoires pour la dernière fois en 2017. Une franchise qui n’avait montré aucun progrès malgré des sélections répétées au sommet ou près du sommet du repêchage.

Puis, au cours de la première année avec Pederson, ils ont trouvé quelque chose sur quoi s’appuyer.

“Personne ne s’attendait à ce que nous, les Jaguars, soyons dans ce match de football – du début de la saison à aujourd’hui”, a déclaré Pederson. “Je leur ai juste dit à quel point j’étais fier d’eux pour la façon dont ils se sont accrochés tout au long de la saison, comment ils se sont battus et se sont battus à travers une tonne d’adversité. Juste fier de la façon dont ils se sont battus toute la saison pour arriver à cet endroit et vraiment se battre dans ce jeu pour se résumer à un coup de pied en jeu pour potentiellement voir ce qui se passe. »

Bien sûr, nous nous attendions à une amélioration lors de la première saison des Jaguars avec le très apprécié Pederson, un entraîneur vainqueur du Super Bowl. Mais pas comme ça : neuf victoires en saison régulière (une amélioration de six victoires par rapport à la saison dernière), un titre AFC Sud et une victoire en séries éliminatoires. Lawrence, qui a connu des difficultés en tant que recrue, est devenu un véritable quart-arrière de la franchise.

Le plus important ? La culture a changé; la norme élevée. Cela commence avec Pederson, qui a fait de la transparence et de l’établissement de la confiance ses principales priorités à son arrivée à Jacksonville. Les fondations qu’il a posées ont rendu les Jaguars à l’épreuve des balles face à l’adversité à laquelle ils ont été confrontés en 2022. Cela les a aidés à surmonter un début de saison de 2-6, dont une séquence de cinq défaites consécutives en octobre. Cela les a aidés à remporter cinq victoires de retour depuis le début du mois de novembre, y compris la troisième plus grande victoire de retour de l’histoire des séries éliminatoires de la NFL la semaine dernière lorsqu’ils ont battu les Chargers dans le joker après avoir mené 27-0 au deuxième quart.

“La pratique n’était pas un moment où nous nous contentions de déconner ou de nous débrouiller”, a déclaré Jones à propos de la culture. “Nous essayions de gagner à l’entraînement. Il y avait des scénarios à l’entraînement qui étaient très, très difficiles. … nous aurions une routine pour ce que nous faisons normalement, puis peut-être que Doug renverse le scénario : ‘Maintenant, c’est une période de compétition .’ Bon sur bon. Troisième essai. Qui va gagner ça. Mettez-nous dans une situation de sauvegarde. Mettez-nous dans un troisième et long. Mettez-nous dans une situation stressante. Mettez la défense dans une situation stressante. sont les types de choses qui vous donnent ce sentiment dans votre estomac comme, ‘Même si, c’est la pratique. Il y a quelque chose sur la ligne.’ Donc, vous pratiquez constamment ces habitudes. Ainsi, lorsque le moment du jeu arrive, ce n’est pas que vous passez en mode jeu. C’est que vous y êtes déjà.

À l’approche de 2023 et au-delà, les Jaguars seraient justifiés de croire qu’ils peuvent être l’un des meilleurs candidats de l’AFC dans un avenir prévisible – dans le mélange avec les Chiefs, les Bills et les Bengals – avec les bons ajustements. Ils ont maintenant l’entraîneur. Ils ont le quart-arrière. Ils ont la fondation. Et ils auront Calvin Ridley, l’ancien receveur n ° 1 des Falcons acquis en novembre, qui pourra jouer en 2023, en supposant qu’il n’y aura pas de problème avec son processus de réintégration le mois prochain (il a été suspendu jusqu’en 2022 au moins pour avoir parié sur matchs de la NFL).

“Nous nous attendons à participer à ces matchs chaque année”, a déclaré Pederson. “Nous voulons être l’une des quatre, cinq, six équipes de l’AFC chaque année.”

Les Jaguars 2022 sont un succès, et les définir comme tout sauf – malgré la défaite de samedi contre les Chiefs – discréditerait où cette équipe a pris la franchise.

“Participer au redressement de Jacksonville, même en voyant la ville revenir en vie et les fans revenir en vie, c’est génial”, a déclaré l’ailier serré Evan Engram. “C’est quelque chose auquel ce groupe de gars peut s’accrocher pour le reste de leur carrière, le reste de leur vie. Nous ne faisons littéralement que commencer.”

“Nous n’attendons plus de la médiocrité de cette équipe”, a déclaré le secondeur Foye Oluokun. “Ça c’est sûr.”

