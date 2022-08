Malgré la colère du public, aucun progrès dans l’impasse politique en Irak

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

En 2019, son sermon a conduit à la démission du Premier ministre de l’époque, Adil Abdul Mahdi, au milieu de manifestations antigouvernementales de masse, les plus importantes de l’histoire moderne de l’Irak. L’administration de Mustafa al-Kadhimi a prêté serment dans le but d’organiser des élections anticipées, qui ont eu lieu en octobre.

Les Irakiens ordinaires sont de plus en plus frustrés parce que le gouvernement intérimaire a du mal à fournir des services de base, tels que l’électricité et l’eau.

Les manifestations dans le sud de l’Irak sont devenues violentes la semaine dernière après que des manifestants lanceurs de pierres ont affronté les forces de sécurité à l’extérieur des champs de pétrole dans les provinces de Missan et Dhi Qar. Plus d’une douzaine de manifestants ont été arrêtés et plus d’une douzaine de membres des forces de sécurité ont été blessés.