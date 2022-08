Malgré la colère du public, aucun progrès dans l’impasse politique en Irak

BAGDAD (AP) – Quelques semaines après que les partisans d’un religieux influent ont pris d’assaut le Parlement, la crise politique irakienne ne montre aucun signe d’apaisement, malgré la montée de la colère du public face à une impasse débilitante qui a encore affaibli le gouvernement intérimaire du pays et sa capacité à fournir des services de base.

Les deux camps politiques chiites rivaux en Irak restent enfermés dans une compétition à somme nulle, et la seule voix potentiellement capable de mettre fin à la scission – le vénéré Grand Ayatollah Ali al-Sistani – est restée remarquablement silencieuse.

Pour l’instant, des centaines de partisans de Muqtada al-Sadr, un religieux chiite incendiaire, campent toujours devant le bâtiment législatif de Bagdad, prêts à intensifier si leurs demandes ne sont pas satisfaites.

Al-Sadr a appelé à des élections anticipées, à la dissolution du parlement et à des amendements constitutionnels. Il a donné au pouvoir judiciaire un délai de fin de semaine pour dissoudre la législature.

Ses rivaux chiites dans le camp soutenu par l’Iran ont leurs propres conditions. Ils l’ont accusé d’avoir violé la constitution, provoquant des contre-manifestations qui ont suscité des craintes d’effusion de sang.

Aucune des deux factions ne semble disposée à faire des compromis pour mettre fin à la crise politique vieille de 10 mois, la plus longue depuis l’invasion américaine de 2003, qui a rétabli l’ordre politique. Le cabinet intérimaire – incapable d’adopter des lois ou d’émettre un budget – s’affaiblit de jour en jour, tandis que le public se déchaîne pour protester contre les services médiocres, y compris les coupures de courant pendant la chaleur torride de l’été.

UNIR LES FACTIONS GUERREUSES

Lorsqu’al-Sadr a ordonné à des milliers de partisans de prendre d’assaut la zone gouvernementale fortement fortifiée de Bagdad le 30 juillet, il a paralysé les institutions de l’État et empêché ses rivaux politiques de procéder à la formation d’un gouvernement.

Al-Sadr aurait pu se sentir enhardi par le silence d’al-Sistani, âgé de 92 ans, une figure spirituelle vénérée dont la parole a une influence énorme parmi les dirigeants et les Irakiens ordinaires.

Trois responsables du séminaire d’al-Sistani dans la ville sainte de Najaf ont déclaré qu’il n’avait pas usé de son influence parce qu’il ne voulait pas paraître prendre parti dans la crise chiite interne la plus aiguë depuis 2003. Ils ont parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’ils n’étaient pas autorisé à informer les médias.

“La Marjaiya observe la situation avec inquiétude”, a déclaré l’un des responsables, faisant référence à l’ayatollah. Il a dit qu’al-Sistani “n’interférera pas pour le moment. Son entrée peut être perçue comme profitant à une partie plutôt qu’à une autre.

Al-Sistani est rarement intervenu dans les affaires politiques, mais lorsqu’il l’a fait, cela a modifié le cours de la politique irakienne.

En 2019, son sermon a conduit à la démission du Premier ministre de l’époque, Adil Abdul Mahdi, au milieu de manifestations antigouvernementales de masse, les plus importantes de l’histoire moderne de l’Irak. L’administration de Mustafa al-Kadhimi a prêté serment dans le but d’organiser des élections anticipées, qui ont eu lieu en octobre.

L’ayatollah s’est lassé de la dynamique politique irakienne actuelle, a déclaré le responsable à Najaf. Il n’a pas repris ses prêches habituels du vendredi, suspendus pendant la pandémie. Ses portes restent fermées aux élites politiques irakiennes, signe qu’il les désapprouve.

Le séminaire de Najaf est également divisé sur al-Sadr. Certains craignent que son audace n’approfondisse le clivage chiite, tandis que d’autres approuvent sa rhétorique anti-corruption et réformiste. Des dizaines d’étudiants du séminaire ont récemment rejoint les manifestations.

Al-Sistani a des lignes rouges qui, si elles sont franchies, l’obligeraient à intervenir, ont déclaré les responsables. Ils comprennent des effusions de sang et des tentatives d’éroder ce qui est considéré comme les fondements démocratiques de l’Irak.

« Muqtada connaît ces lignes rouges et ne les franchira pas », a déclaré un responsable.

À LA RECHERCHE D’UNE SORTIE DE CRISE

Même si les rivaux chiites acceptaient d’organiser des élections, des divergences fondamentales subsistent sur les règles électorales. Il n’existe aucun précédent juridique pour guider les décideurs.

Al-Sadr a laissé entendre qu’il intensifierait les manifestations si le pouvoir judiciaire ne dissout pas le Parlement d’ici la fin de la semaine. Le pouvoir judiciaire dit qu’il n’a pas le pouvoir de dissoudre la législature.

Ses rivaux au sein de l’alliance du cadre de coordination, composée de partis chiites largement soutenus par l’Iran, affirment que la pression d’al-Sadr sur le système judiciaire est inconstitutionnelle. Ils ne s’opposent pas à de nouvelles élections, à condition qu’il y ait un consensus national sur la manière dont le vote se déroulera.

Un tel consensus semble inaccessible.

Al-Sadr veut utiliser les mêmes règles que lors des élections d’octobre, lorsque l’Irak a été divisé en 83 circonscriptions électorales. La loi actuelle profite aux partis ayant une base solide comme celui d’al-Sadr, qui a fait passer son nombre de sièges de 54 à 73, tandis que les partis soutenus par l’Iran ont vu leur nombre passer de 48 à 16.

Le Cadre veut que la loi soit amendée. Cependant, le bâtiment du parlement est fermé, des centaines de partisans d’al-Sadr campant à l’extérieur empêchant les députés d’entrer.

CE QUE PENSE LE RESTE DE L’IRAK

Les Irakiens ordinaires sont de plus en plus frustrés parce que le gouvernement intérimaire a du mal à fournir des services de base, tels que l’électricité et l’eau.

La crise politique survient à un moment de chômage croissant, en particulier chez les jeunes Irakiens. Le pays a subi des sécheresses consécutives qui ont gravement endommagé les industries de l’agriculture et de la pêche, réduisant encore les perspectives d’emploi.

Les manifestations dans le sud de l’Irak sont devenues violentes la semaine dernière après que des manifestants lanceurs de pierres ont affronté les forces de sécurité à l’extérieur des champs de pétrole dans les provinces de Missan et Dhi Qar. Plus d’une douzaine de manifestants ont été arrêtés et plus d’une douzaine de membres des forces de sécurité ont été blessés.

À Missan, Mustafa Hashem a protesté contre les graves pénuries d’eau qui ont endommagé les moyens de subsistance dans les marais irakiens. Il a déclaré que les forces de sécurité se livraient à une “répression brutale et injustifiée” contre des manifestants pacifiques.

D’autres manifestations ont eu lieu dans la province méridionale de Bassorah après trois jours consécutifs de coupures de courant pendant le pic de chaleur estivale. Les manifestations sont courantes pendant l’été en Irak, lorsque la hausse des températures submerge le réseau national, provoquant des pannes. Cette année, de nombreux manifestants ont appelé al-Sadr à défendre leurs droits.

Les niveaux de salinité à Bassora cet été sont presque les mêmes qu’il y a quatre ans, lorsque des dizaines de milliers de personnes ont été hospitalisées en raison de la mauvaise qualité de l’eau, a déclaré l’écologiste Shukri al-Hassan. La crise sanitaire de 2018 a déclenché de violentes manifestations qui ont été le signe avant-coureur de rassemblements antigouvernementaux de masse l’année suivante.

Incapable d’adopter une loi budgétaire, le gouvernement intérimaire a eu recours à des mesures palliatives pour financer des dépenses urgentes telles que les paiements de nourriture et d’électricité aux pays voisins. Pendant ce temps, des investissements cruciaux, y compris dans les infrastructures hydrauliques, ont été bloqués.

Qassim Abdul-zahra et Samya Kullab, The Associated Press