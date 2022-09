Malgré la blessure au genou de Karim Benzema, le Real Madrid s’impose 3-0 contre le Celtic

Le Real Madrid a remporté une victoire 3-0 sur le Celtic lors de son match d’ouverture du groupe F de la Ligue des champions mardi, mais cela a eu un coût car ils ont perdu l’attaquant Karim Benzema à cause d’une blessure au genou en première mi-temps.

Vinicius Jr, Luka Modric et Eden Hazard étaient tous sur la cible en seconde période pour les détenteurs du Real dans un Celtic Park à guichets fermés, bien qu’ils aient parfois profité de leur chance alors que l’équipe écossaise repoussait un certain nombre d’opportunités.

Les hôtes ont connu un départ impressionnant, créant plusieurs occasions devant leurs supporters locaux, mais ils n’ont pas pu trouver cet instinct de tueur devant le but et ont été punis par les 14 fois champions.

Liel Abada du Celtic a eu deux occasions au début qui sont passées juste à côté du poteau gauche du gardien du Real Thibaut Courtois.

Callum McGregor a décoché un tir à longue distance qui s’est écrasé sur le poteau à la 20e minute et, quelques minutes plus tard, un centre bas de Reo Hatate a failli se terminer par un but contre son camp d’Eder Militao, qui a mal raté un dégagement.

Federico Valverde du Real a eu un tir croisé qui est allé juste à côté à la 30e minute, mais lorsque le jeu s’est arrêté, Karim Benzema s’est penché en tenant son genou droit, demandant des soins médicaux.

L’attaquant français, qui souffrait clairement, a été remplacé par Hazard à la 30e minute, boitant hors du terrain et directement dans le vestiaire du Real.

“Nous devrons attendre les tests demain, mais les premières impressions de notre personnel médical sont que ce n’est pas quelque chose de grave”, a déclaré le manager Carlo Ancelotti à Movistar Plus à propos de Benzema.

Vinicius a eu une chance pour le Real sur le contre juste avant la pause que Joe Hart a nié avec un bel arrêt.

Ils ont également perdu le défenseur Eder Militao sur blessure à la mi-temps.

Le Celtic a de nouveau pris un départ rapide en seconde période et le remplaçant Daizen Maeda a gâché une occasion en or lorsqu’il a reçu un centre parfait à l’intérieur de la surface de réparation mais a raté un tir à bout portant avec le but grand ouvert.

Aussi délicat que les choses avaient semblé pour le Real, ils ont cliniquement tué le match en marquant trois buts avec leurs trois seuls tirs cadrés en seconde période.

C’est d’abord Vinicius qui a frappé à la maison une finition à bout portant sur un centre de Valverde à la 56e minute.

Quatre minutes plus tard, Modric a prolongé l’avance avec un tir de l’intérieur de la surface et Hazard a bouclé les points à la 77e minute avec une simple finition à bout portant grâce à une belle passe décisive de Dani Carvajal.

“Nous ne nous attendions pas du tout à un match facile, ils ont gagné 4-0 contre les Rangers, finalistes de la Ligue Europa, ce week-end. Ils sont à un grand moment en tant qu’équipe », a déclaré Toni Kroos à Movistar Plus.

« Nous devions être patients, garder notre calme et attendre que les bonnes opportunités se présentent. Notre expérience a joué un rôle majeur.

