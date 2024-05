Jérémie Paige/Netflix

Le dernier thriller de science-fiction de Netflix, Atlas, promet une histoire captivante sur une intelligence artificielle devenue voyou mais qui se débat finalement sous le poids de ses ambitions. Réalisé par Brad Peyton et écrit par Leo Sardarian et Aron Eli Coleite, le film met en vedette Jennifer Lopez dans le rôle d’Atlas, une femme vivant dans un monde futur qui se méfie de l’IA, est bonne en tout et plus intelligente que tout le monde. Le scénario oscille entre un concept haut de gamme et une vitrine pour la polyvalence de Lopez, et malgré une prémisse décente pour des sensations futuristes.Atlas Cela ressemble souvent à une opportunité manquée, entravée par un rythme lent et un manque de profondeur dans le développement du personnage pour tout le monde, à l’exception d’Atlas.

Le film s’ouvre sur un monde chaotique. Les systèmes d’IA, autrefois intégrés dans toutes les facettes de la vie humaine, des transports aux soins médicaux, se sont retournés contre leurs créateurs. La rébellion a été déclenchée par Harlan (Simu Liu), un humanoïde IA créé par Shepard Robotics. Harlan, le principal antagoniste du film, a contourné les protocoles de sécurité, conduisant à un soulèvement qui a coûté la vie à un million de personnes avant de fuir la planète. Le récit saute ensuite 28 ans dans le futur, où nous rencontrons Atlas (Lopez), un expert accompli en matière de lutte contre le terrorisme.

L’intrigue s’accélère lorsque le général Boothe (Mark Strong) et le colonel Banks (Sterling K. Brown) l’engagent pour retrouver Harlan suite à la découverte d’une IA à cellule dormante nommée Casca (Abraham Popoola). Malgré les réticences initiales, Atlas parvient à extraire des informations de Casca, ouvrant la voie à une mission à enjeux élevés visant à capturer Harlan hors de la planète. Cependant, l’exécution de la mission, dirigée par le colonel Banks, est pleine de tensions car elle insiste pour y participer, sachant qu’elle comprend Harlan mieux que quiconque.

Le décor futuriste du film n’est jamais défini avec précision, un choix artistique qui facilite et gêne à la fois sa narration. Même si cette ambiguïté permet une liberté de création, elle m’a laissé chercher le contexte. Le dialogue est souvent maladroit et lourd d’exposition, où les personnages se plaignent ou font l’éloge d’Atlas pour la plupart. C’est le seul objectif de chacun et cela se fait au détriment du développement plus large de l’intrigue et du développement des personnages, c’est pourquoi le film est souvent une corvée à supporter.

Bien que Lopez soit parfois amusante à regarder – elle fait très bien l’humour – le rythme est lent dans le but de donner plus à Atlas. C’est Harlan de Liu qui souffre le plus. Il est censé être un redoutable antagoniste, mais sa présence est malheureusement sous-utilisée. Les motivations et l’histoire du personnage restent largement inexplorées, le réduisant à un personnage sombre plutôt qu’à un méchant pleinement réalisé. Le scénario lui offre peu d’opportunités de faire d’Harlan une force véritablement menaçante.

Visuellement, le film se débat avec les pièges communs à de nombreux films de science-fiction Netflix. Le CGI, bien qu’ambitieux, semble souvent inachevé et trop dépendant de l’écran vert, nuisant au potentiel immersif de son monde futuriste. Malgré cela, la vision du chef décorateur Barry Chusid pour l’avenir est bien plus détaillée que n’importe lequel des effets spéciaux, en particulier dans la conception des décors intérieurs et les avancées technologiques qui peuplent l’univers du film.

La révélation du troisième acte est assez surprenante, surtout compte tenu de la manière dont le film tourne autour d’Atlas. On s’attend à ce qu’elle joue un rôle important dans le complot, mais l’explication de la façon dont Harlan gère ses actions et les raisons de son comportement est inattendue. Les deux personnages partagent un lien intrigant qui est lié au cœur du film, révélant pourquoi elle se sent coupable d’avoir déclenché ces événements et ajoute une couche de complexité à leur relation. Cependant, cette tournure arrive trop tard pour rattraper pleinement les faux pas du film bien plus tôt.

Le message au cœur du film est que l’IA et les humains peuvent coexister en harmonie. Il existe de nombreux films hollywoodiens sur le sujet, ce qui constitue un excellent démarreur de conversation. C’est intéressant de voir ce genre de films à une époque où l’IA est mal vue, surtout à Hollywood. Fait Atlas avez-vous le potentiel d’amorcer une conversation ? Eh bien, ce film d’action de science-fiction ne se démarque pas parmi le catalogue de science-fiction déjà chargé de Netflix, mais pour les fans de Lopez, cela pourrait être le sujet de conversation qu’ils recherchent.

Titre: Atlas

Directeur: Brad Peyton

Scénaristes : Léo Sardarian, Aron Eli Coleite

Casting: Jennifer Lopez, Simu Liu, Sterling K. Brown, Gregory James Cohan, Mark Strong, Abraham Popoola, Lana Parrilla

Distributeur: Netflix

Durée de fonctionnement : 1 h 58 min