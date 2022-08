Malgré des pertes importantes, Ottawa s’attend à tourner la page en 2022 – Shaw Local

En ce qui concerne les attentes concernant le programme de football des Pirates d’Ottawa à l’approche de la saison 2022, l’entraîneur-chef de cinquième année Chad Gross est franc sur ce qu’il recherchera.

Ottawa a terminé la saison dernière 2-7 au total, 1-5 dans le jeu de la division Kishwaukee River / Interstate 8 West et a perdu contre les sélections de la première équipe du Times All-Area QB Braiden Miller, RB Javarius Whitfield et Ol / DL Ethen Swords.

Cependant, Gross a un certain nombre de partants clés qui reviennent des deux côtés du ballon et sent que la combinaison de l’expérience et d’une solide intersaison augmente les possibilités d’une saison de retournement pour les Pirates.

“Nous avons été assez ouverts et très honnêtes avec les enfants en tant que personnel d’entraîneurs en ce qui concerne les attentes cette saison”, a déclaré Gross. «Nous nous attendons à tourner le coin en tant que programme. Nous avons des enfants qui ont une bonne expérience universitaire et de très bons chiffres aux niveaux inférieurs. Nous avons eu quelques années difficiles; mais nous pensons que c’est du passé et qu’il est temps d’aller de l’avant.

“Nous nous attendons à concourir pour une place dans les séries éliminatoires. Les enfants le veulent vraiment et ont travaillé dur pour atteindre cet objectif. Ils doivent avoir faim et s’attendre à gagner.

Alors, que faudra-t-il pour atteindre ces objectifs ?

“La plus grande clé pour nous sera d’être constant dans les quatre quarts de chaque match”, a déclaré Gross. « Au cours des dernières saisons, nous avons participé à tant de matchs à la mi-temps, puis pour une raison quelconque, nous n’avons tout simplement pas pu terminer. Nous devons être capables de terminer les entraînements avec des touchés – c’était une grande clé pour nous la saison dernière. Nous entrions dans la zone rouge et nous ne pouvions tout simplement pas entrer.

“Ces situations ont été au centre de nos préoccupations pendant l’intersaison.”

Le junior Colby Mortensen prend les rênes du poste de quart-arrière après deux ans à la tête de l’équipe universitaire junior.

“Il a vraiment passé un bon été et une bonne intersaison”, a déclaré Gross. “Il a travaillé et s’est mis en position de faire une bonne saison pour nous. Nous sommes tous ravis de voir ce qu’il peut faire.

Gross dit qu’à partir de maintenant, il considère la gestion du ballon comme un effort conjoint entre Keevon Peterson, le transfert de la Marquette Academy Julian Alexander, Branden Aguirre, Dillan Quatrano et Ryder Miller. Il ajoute que le groupe a un bon mélange de rapidité, de puissance et de compétences, alors que tous attrapent bien le ballon.

Mortensen aura les larges vétérans Levi Sheehan (43 attrapés, 667 verges, six touchés) et Conner Price (13-165-1), ainsi que Packston Miller pour se tourner vers le champ inférieur,

“Levi a une bonne idée du jeu et ce qu’il faut pour être un bon receveur”, a déclaré Gross. “Il a la capacité de s’adapter et de faire des attrapés difficiles, mais aussi la capacité de faire rater les plaqueurs et d’obtenir des verges après l’attrapé – transformant ce qui serait normalement une attrapée de 5 verges en une attrapée de 20 verges.”

La ligne offensive revient aux partants Michael Mills au tacle et Tanner Coglianese à la garde, avec trois places ouvertes en cours de bataille.

Cam Loomis revient au botteur et ajoutera également le punting à ses fonctions.

En défense, les partants Charles Medrow, Alex Perez et Coglianese reviennent tous à l’avant, tandis que Gross dit un peu comme les places sur la ligne O, la dernière place est toujours à gagner.

“Nous aimerions avoir six à huit gars que nous pouvons faire tourner pour garder tout le monde frais”, a déclaré Gross.

Aguirre, un partant de trois ans, ancrera une place de secondeur, avec d’autres comme Johnny Pacholski, Weston Averkamp, ​​Tyce Kubiak et Trey Donnely en lice pour les places OLB.

Le secondaire vétéran sera composé des demis de coin de retour Sheehan et Price, avec Peterson et Alexander comme remplaçants ainsi que la sécurité Quatrano et le partant de trois ans Ryder Miller partageant le temps entre S et LB. Gross dit également que Matt Haerle, qui verra le temps à l’écart, a bien semblé en matière de sécurité.

“Ils ont vu tant d’itinéraires combinés différents, et ils comprennent tous ce que les autres équipes vont essayer de faire contre nous”, a déclaré Gross. “Ils ont tellement joué ensemble, donc il y a un niveau de confort là-bas, et ils communiquent aussi si bien les uns avec les autres.”

Ottawa ouvre la saison en accueillant Plano avant les matchs sur la route contre Streator, Harvard et Sycamore. Les Pirates divertissent ensuite Kaneland, se rendent à Woodstock North, accueillent leur rival de longue date La Salle-Pérou, jouent à Morris et terminent la saison régulière à King Field contre Woodstock.