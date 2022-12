Malgré de modestes gains du GOP, les démocrates maintiennent leur emprise sur les banlieues

Jennifer Turpin, responsable de la cafétéria des écoles du comté de Cobb, faisait partie de la poussée des démocrates dans la banlieue d’Atlanta. Elle a dit qu’elle avait été tirée de l’apathie politique par l’élection de M. Trump en 2016 et avait rejoint un groupe de base, East Cobb Liberal Moms, qui s’organise pour élire les démocrates. Cette année, elle était particulièrement motivée par le désir de protéger le droit à l’avortement et a même persuadé son fils de 27 ans, Conner – un électeur de Trump en 2020 – de voter pour M. Warnock sur la question.

“Ce serait la deuxième fois que nous avons sauvé l’Amérique pour les démocrates”, a déclaré Mme Turpin.

Il y avait des valeurs aberrantes en 2022, des endroits où les républicains ont annulé les récents gains démocrates.

Dans la banlieue de New York, par exemple, la gouverneure Kathy Hochul s’est avérée un porte-drapeau démocrate faible, et les démocrates n’ont pas été en mesure de signaler une menace urgente pour le droit à l’avortement, tandis que les républicains ont lancé une campagne viscérale attaquant les démocrates à propos du crime. Le résultat : le changement de quatre points vers les démocrates en 2020 a été plus que annulé par un changement de cinq points vers les républicains.

Au Texas et en Floride, où de puissants gouverneurs républicains étaient candidats à la réélection, leurs queues de peloton ont aidé le GOP à plus que compenser ses pertes antérieures dans les banlieues de Dallas, Houston et Tampa.

Mais dans des États du champ de bataille comme le Michigan, le New Hampshire et la Pennsylvanie, le schéma de petits gains républicains après un succès démocrate antérieur et plus large était cohérent.