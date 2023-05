Malgré de mauvais conseils, le PDG de Snowflake se dit optimiste quant à l’avenir

Après un rapport sur les résultats qui a vu un battement sur les revenus mais de mauvaises indications, le PDG de la société de cloud computing Flocon de neige Frank Slootman était ferme dans son optimisme quant à l’avenir de l’entreprise.

« Si vous deviez faire un zoom arrière et dire: » Laissez-moi prendre une vue sur cinq ans de la croissance ici « , c’est formidable », a déclaré Slootman à Jim Cramer de CNBC. « De très grandes tendances séculaires, de très grands marchés se forment ici, et nous ne pouvons pas perdre cela de vue en regardant une seule période, donc je suis super optimiste quant à la voie que nous suivons. »

Snowflake a annoncé mercredi un chiffre d’affaires de 624 millions de dollars au premier trimestre, affichant une croissance de 48 % d’une année sur l’autre, et a confortablement dépassé l’estimation consensuelle de Refinitiv de 608 millions de dollars. Cependant, les prévisions du deuxième trimestre et de l’année entière n’ont pas répondu aux attentes, faisant chuter les actions de 12 % pendant les échanges après les heures de bourse.

Slootman a également évoqué le potentiel révolutionnaire de l’IA générative pour Snowflake. Il a déclaré que l’entreprise connaît une « attraction gravitationnelle énorme » en ce qui concerne l’IA générative, car les modèles s’entraînent bien sur les données « hautement sélectionnées et hautement optimisées » de Snowflake.

Slootman est allé jusqu’à dire que Snowflake est en train de devenir rapidement une société d’intelligence artificielle ainsi qu’une société de données.

« C’est très excitant parce que nous avons rendu public le slogan » Mobiliser les données mondiales « et nous avons maintenant des opportunités de mobiliser des données d’une manière que nous n’aurions pas pu prévoir il y a quelques jours à peine », a-t-il déclaré. « C’est incroyablement stimulant pour les individus et les industries et pour littéralement tout ce qui bouge. »

Snowflake a également annoncé mercredi qu’il acquérait la startup de recherche Neeva, déclarant dans un article de blog qu’il « infusera et tirera parti » des produits de recherche équipés d’IA de l’entreprise.