Malgré de longs risques Covid, les employés envisagent de réduire les prestations de santé

La start-up technologique Fast Chief Communications Officer Jason Alderman (R) s’entretient avec un employé le premier jour de travail au bureau le 24 mars 2021 à San Francisco, Californie. Justin Sullivan | Getty Images

L’inflation a étiré les budgets des ménages près de leur limite. En conséquence, la plupart des gens ont limité leurs dépenses discrétionnaires, même lorsqu’il s’agit de santé et de bien-être. Mais tout comme de nombreux Américains veulent réduire, les responsables de la santé américains s’attendent à une autre vague pandémique cet hiver et nouvelle recherche souligne l’importance d’avoir des prestations médicales complètes. Bien que l’administration Biden envisage de mettre fin à l’urgence de santé publique au cours des prochains mois, beaucoup de ceux qui tombent malades mais survivent à Covid souffrent de problèmes de santé persistants, selon des études. Et actuellement, autant que 23 millions d’Américains avoir ce qui est considéré comme un long Covid, selon des estimations récentes du département américain de la Santé et des Services sociaux. Avec la saison des inscriptions ouvertes qui bat son plein, c’est l’occasion de réévaluer votre couverture, a déclaré Gary Claxton, vice-président senior de la Kaiser Family Foundation, une organisation à but non lucratif axée sur les problèmes de santé nationaux. Les employés dépensent 18 minutes, en moyenne, révisant leurs sélections d’avantages lors de l’inscription ouverte, selon Rob Grubka, PDG de Health Solutions pour Voya Financial. “Ils passent plus de temps à décider quoi regarder sur Netflix.” Mais cette année apporte une incertitude supplémentaire, a-t-il déclaré. “Entre la hausse de l’inflation, le Covid et le long Covid, nous sous-estimons à quel point les choses peuvent être différentes à l’avenir.” Dans le même temps, plus d’un quart des employés ont reporté les visites et les dépistages de bien-être et considèrent le coût comme le facteur le plus important pour déterminer leurs choix d’avantages pour l’année prochaine, selon la plateforme d’avantages sociaux Elevate. Les employés font des choix pour se maintenir à flot, a déclaré Brian Cosgray, PDG et cofondateur d’Elevate. Malheureusement, certains s’engagent dans des compromis – comme renoncer aux soins médicaux nécessaires – qui pourraient causer des problèmes plus tard, a-t-il ajouté. Pour équilibrer votre état de santé général et les risques à long terme de maladie ainsi que les contraintes financières, Claxton suggère de réévaluer votre assurance maladie parrainée par l’employeur lors de l’inscription ouverte, qui se déroule généralement jusqu’au début de décembre. Près de 159 millions d’Américains dépendent d’une couverture d’assurance maladie parrainée par l’employeur. Voici quatre considérations clés avec la saison d’inscription ouverte en cours :

1. Régimes d’assurance maladie

Pour commencer, considérez ce que votre couverture santé vous coûte. Les primes familiales annuelles pour l’assurance maladie parrainée par l’employeur – le montant qu’il en coûte chaque année pour l’assurance, souvent divisé en 12 paiements mensuels – s’élèvent en moyenne à 22 463 $ cette année, en légère hausse par rapport à il y a un an, selon la Kaiser Family Foundation. En moyenne, les travailleurs cotisent 6 106 $ au coût d’une prime familiale, les employeurs prenant le reste. Cependant, de plus en plus de travailleurs ont une franchise – le montant que vous payez avant que l’assurance n’entre en vigueur – et cette franchise augmente également. En 2022, la franchise unique moyenne était de 1 763 $, soit plus du double de ce qu’elle était il y a dix ans. Mais “ne vous contentez pas de regarder le coût mensuel de votre assurance maladie”, a conseillé Cosgray. “La plupart des employeurs proposent quelques options de régime de santé”, a-t-il ajouté, comme un régime à franchise élevée avec un compte d’épargne santé ou un PPO plus traditionnel. “Si vous vous attendez à ce que vos coûts de soins de santé soient faibles pour l’année à venir, un régime de soins de santé à franchise élevée associé à un HSA pourrait être un bon moyen d’économiser de l’argent”, a-t-il déclaré. “Cependant, si vous avez des problèmes de santé chroniques dans votre ménage et que vous atteignez généralement votre franchise, un plan traditionnel associé à [a flexible spending account] peut vous faire économiser davantage au cours d’une année, même si le coût mensuel du plan est plus élevé », a déclaré Cosgray. “Si vous allez prendre le plan à franchise élevée, vous devez être en mesure de payer la franchise si quelqu’un tombe malade”, a ajouté Claxton. “Le forfait est peut-être moins cher, mais que se passe-t-il si vous n’avez pas les moyens de l’utiliser ?” La plupart des gens ne peuvent même pas se permettre une dépense de 500 $, a-t-il noté. “Si vous allez à l’hôpital, la probabilité que vos débours soient d’au moins 500 $ est assez élevée.”

Il existe souvent des ressources offertes par les employeurs conçues pour aider à choisir entre les offres d’avantages sociaux, qui peuvent inclure des webinaires et des professionnels des avantages sociaux dédiés. “De nombreux régimes d’assurance-maladie disposent désormais d’excellents outils pour vous aider à gérer vos choix en fonction de vos prévisions de coûts de soins de santé”, a conseillé Thomas Belmont, chef de la pratique santé et avantages sociaux chez Gallagher. “Cela vous aidera à vous guider.”

2. Comptes d’épargne santé

Une façon d’aider à couvrir les coûts des soins de santé consiste à utiliser des comptes fiscalement avantageux pour les frais médicaux – plus précisément, comptes d’épargne santé ou comptes de dépenses flexibles. Dans les deux cas, vous utilisez l’argent avant impôts pour couvrir les dépenses personnelles, y compris les visites chez le médecin et les médicaments sur ordonnance. Pour pouvoir utiliser un HSA, vous devez être inscrit à un plan de santé à franchise élevée, ou HDHP. Les cotisations augmentent ensuite en franchise d’impôt, et tout argent que vous n’utilisez pas peut être reporté d’une année à l’autre. “L’opportunité d’économiser et d’économiser efficacement est là”, a déclaré Grubka.

Pour 2023, les employés et les employeurs peuvent cotiser jusqu’à 3 850 $ pour la couverture individuelle et jusqu’à 7 750 $ pour la couverture familiale, avec 1 000 $ supplémentaires comme contribution de rattrapage pour les 55 ans et plus. Les FSA santé ont des plafonds de cotisation inférieurs – 3 050 $ pour 2023, mais vous n’avez pas non plus besoin d’avoir un plan à franchise élevée pour être éligible – en fait, vous n’avez pas du tout besoin d’une couverture maladie s’inscrire pour un. Cependant, vous devrez peut-être utiliser l’argent d’ici la fin de l’année ou vous le perdrez, à quelques exceptions près.

3. Polices d’assurance-vie et d’assurance-invalidité

Certes, la pandémie a entraîné une plus grande prise de conscience des risques financiers associés à une maladie grave. Les polices d’assurance-vie émises par l’employeur s’élèvent généralement à une année de salaire, souvent moins, mais cela peut ne représenter qu’une fraction de ce dont vous avez besoin pour protéger les jeunes enfants ou d’autres personnes à charge. Considérez quel est le bon montant pour vous et votre famille, puis déterminez si vous souhaitez acheter une couverture supplémentaire ou une assurance complémentaire par le biais de votre régime collectif en milieu de travail ou acheter le vôtre. police d’assurance-vie temporaire individuelle, une décision recommandée par de nombreux conseillers, bien que cela puisse également nécessiter davantage d’informations médicales, notamment un examen physique et des analyses de sang. Il en va de même pour l’assurance invalidité, qui peut vous aider à remplacer une partie de votre salaire si vous tombez malade et êtes incapable de travailler. Il en existe deux types de base : L’invalidité de courte durée remplace généralement 60 % à 70 % de votre salaire de base et les primes sont souvent payées par votre employeur. L’invalidité de longue durée, qui survient généralement après trois à six mois, remplace généralement 40 à 60 % de votre revenu. D’autres avantages volontaires offerts par l’intermédiaire d’un employeur peuvent fournir une protection supplémentaire, notamment une assurance hospitalisation, une assurance maladies graves et une assurance accident. “Alors que nous entrons dans l’année prochaine et les pressions financières supplémentaires, assurez-vous de protéger vos revenus”, a déclaré Belmont.

4. Bien-être