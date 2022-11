Malgré COVID, Martin Luther King Jr. Day est toujours une journée de service – Shaw Local

Pour la deuxième année consécutive, l’événement multi-agences MLK Day of Service du comté de Will est annulé.

Kristine Schlismann, directrice des relations avec la communauté et les anciens du Joliet Township High School District 204, a déclaré lundi dans un e-mail que le dernier événement avait eu lieu en 2020.

Le District 204 est l’un des organismes partenaires pour la journée de service.

“À cause de [COVID-19], nous n’avons pas organisé l’événement l’année dernière et ne le tiendrons pas cette année pour la même raison », a déclaré Schlismann dans l’e-mail. “Nous avons pleinement l’intention d’organiser l’événement en 2023 si les conditions le permettent.”

Selon le site Web d’AmeriCorps, le MLK Day a lieu le troisième lundi de janvier et est le seul jour férié fédéral “désigné comme une journée nationale de service pour encourager tous les Américains à se porter volontaires pour améliorer leurs communautés”.

Dave Wendt de Joliet lance une bûche alors qu’il fait du bénévolat à la réserve forestière de Rock Run à Joliet lundi. Des bénévoles ont aidé à enlever les broussailles dans le cadre de la journée de service de Martin Luther King Jr. (Lathan Goumas)

AmeriCorps a dirigé l’effort au cours des 25 dernières années, selon son site Web.

Trois événements en personne seront proposés localement cette année – et le district de Forest Preserve du comté de Will accueille les trois lundi, et tous les trois sont des événements en plein air.

“La journée de service MLK est un excellent moyen de s’engager avec les autres membres de la communauté tout en honorant l’héritage du Dr King”, a déclaré jeudi Emily Kenny, superviseure des services bénévoles du Forest Preserve District. «C’est une journée qui permet aux individus d’agir et, espérons-le, les inspirera au-delà des vacances pour avoir un impact positif dans leur communauté tout au long de l’année. Vous pouvez faire toute la différence en quelques heures seulement. »

Des bénévoles et des membres du personnel de la forêt du comté de Will travaillent à nettoyer les broussailles de Theodore Marsh lundi lors de la journée de travail de Martin Luther King Jr. à Crest Hill. (Eric Ginnard)

Une journée de gestion des ressources aura lieu de 8 h à midi à la réserve Theodore Marsh. Les participants couperont et transporteront des arbres et des arbustes envahissants. Habillez-vous pour les travaux extérieurs et la météo du jour, qui comprend des pantalons longs, des chaussures à bout fermé et des gants de travail, selon le site Web de la réserve forestière.

Deux séances de petit nettoyage auront également lieu le long du sentier Joliet Junction. Les enfants peuvent y assister s’ils sont accompagnés d’un parent ou d’un tuteur, a indiqué le site Web. La réserve forestière fournira tous les équipements et matériaux. Les participants doivent s’habiller en fonction de la météo du jour, selon le site Web.

La première séance de nettoyage aura lieu de 10 h à midi. Rendez-vous à l’Abri Credit Union, 2350 W. McDonough St. à Joliet.

Helpers of Mother Earth ramassera les déchets le long du sentier Joliet Junction le 7 avril. (Eric Ginnard)

La deuxième session aura lieu de 14h à 16h. Rendez-vous au salon funéraire et crématoire Carlson Holmquist-Sayes, 2320 chemin Black à Joliet.

Tous les bénévoles et groupes doivent s’inscrire à l’avance. Appelez la superviseure des services bénévoles Emily Kenny au 815-722-7364 ou envoyez un courriel à ekenny@fpdwc.org.

Même si vous ne pouvez pas assister à l’un de ces trois événements de nettoyage, trouvez une autre façon de redonner, même si ce n’est pas lundi.

Sur cette photo du 28 août 1963, King s’adresse aux marcheurs lors de son discours “J’ai un rêve” au Lincoln Memorial à Washington, DC (photo du dossier CNA)

Par exemple, United Way of Will County dispose d’un centre de bénévolat en ligne. Cette page répertorie les agences et les types de bénévoles dont elles ont besoin. Visitez cette page à uwwill.galaxydigital.com/need.

Dans un article du Herald-News de 2012 faisant la promotion de la Journée de service MLK de 2012, R. Dale Evans, coordinateur des services sociaux pour la Housing Authority de Joliet à l’époque, a déclaré que Martin Luther King Jr. avait dit un jour que la question la plus urgente de la vie était : faites-vous pour les autres ?

Evans a souligné dans cette histoire l’importance de faire quelque chose “dans l’esprit du Dr Martin Luther King”. La raison donnée par Evans s’applique toujours en 2022, peut-être plus encore.

“En ce moment, c’est une période difficile pour beaucoup de gens”, a déclaré Evans dans l’histoire de 2012. “Mais c’est en donnant qu’on reçoit.”