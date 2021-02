Malgré les contraintes liées à la pandémie COVID-19, l’Europe a confirmé un montant record de 26,3 milliards d’euros d’investissements dans de nouveaux parcs éoliens offshore en 2020.

Selon WindEurope, cela financera 7,1 GW de nouvel éolien offshore qui sera construit dans les années à venir. L’année dernière, l’Europe a construit 2,9 GW de nouvel éolien offshore. L’Europe dispose désormais de 25 GW de capacité éolienne offshore, a déclaré WindEurope le 8 février, notant que l’UE vise à atteindre 300 GW d’ici 2050.

Selon les dernières données de WindEurope, l’Europe a levé 26,3 milliards d’euros pour financer 7,1 GW de nouvelles capacités éoliennes en mer en 2020. Le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne et la France ont tous pris des décisions d’investissement finales pour de nouveaux parcs éoliens offshore majeurs.

Le PDG de WindEurope, Giles Dickson, a noté que 26 milliards d’euros de nouveaux investissements en 2020 sont un énorme vote de confiance dans l’éolien offshore. «Les investisseurs voient que l’éolien offshore est bon marché, fiable et résilient – et que les gouvernements en veulent plus. Et ces investissements créeront des emplois et de la croissance. Chaque nouvelle éolienne offshore génère 15 millions d’euros d’activité économique. Nous prévoyons que les 77 000 personnes travaillant dans l’éolien offshore aujourd’hui en Europe seront 200 000 d’ici 2030 », a déclaré Dickson.

L’Europe a installé 2,9 GW de nouvelle capacité éolienne offshore en 2020. Ceci est conforme aux prévisions pré-COVID de WindEurope.

«Les nouvelles installations montrent la résilience de l’industrie éolienne offshore. Les parcs éoliens offshore existants en Europe ont continué à fonctionner. Nous avons continué à construire de nouveaux parcs éoliens. Nous avons continué à fabriquer de nouvelles turbines », a déclaré le PDG de WindEurope.

Neuf nouveaux parcs éoliens offshore ont été mis en ligne dans cinq pays. Les Pays-Bas ont connecté 1 493 MW et achevé le développement de la zone du parc éolien de Borssele. La Belgique a connecté 706 MW, le Royaume-Uni 483 MW et l’Allemagne 219 MW. Le Portugal a achevé l’installation d’une ferme viticole flottante en mer, cofinancée par le programme NER300 de l’UE.

L’Europe compte désormais 116 parcs éoliens offshore dans 12 pays, a déclaré WindEurope, ajoutant que 40% de la capacité se trouve au Royaume-Uni. Mais de nouveaux joueurs entrent en scène. La France va enfin commencer à construire ses parcs éoliens offshore après les décisions finales d’investissement sur 1 GW qui sera construit d’ici 2023. Elle prévoit également quatre petits parcs éoliens offshore flottants et soumettra cette année un grand parc éolien offshore flottant. La Pologne a adopté une loi historique sur l’éolien offshore et vise 28 GW d’éolien offshore d’ici 2050. De plus, elle a initié un accord entre les huit pays baltes pour coopérer sur l’éolien offshore. La Grèce est sur le point d’adopter des plans pour la construction de l’éolien offshore. Et les trois États baltes – l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie – développent tous des projets.

«L’éolien offshore ne concerne plus seulement la mer du Nord. Cela devient rapidement une affaire paneuropéenne. De plus en plus de pays s’y engagent. La Pologne, l’Espagne, la Grèce, l’Irlande, les trois États baltes ont tous des projets. Et l’avancée rapide de l’éolien offshore flottant aidera à la construction dans l’Atlantique, la Méditerranée et la mer Noire », a déclaré Dickson.

La technologie éolienne offshore continue d’évoluer. La taille moyenne des turbines installées l’an dernier était de plus de 8 MW. 2020 a vu de grosses commandes pour la turbine GE Haliade-X de 13 MW de GE. Et Siemens Gamesa a annoncé une nouvelle turbine de 14 MW. Les nouveaux parcs éoliens offshore offrent désormais des facteurs de capacité supérieurs à 50%.

La stratégie de l’UE pour les énergies renouvelables offshore (ORES) que la Commission européenne a présentée l’année dernière a été une étape importante. Il a tracé le cadre réglementaire pour l’expansion du développement de l’éolien offshore et a fixé un objectif de 300 GW éolien offshore pour l’UE d’ici 2050, soit 25 fois plus que ce que l’UE a aujourd’hui.

«Il est excellent que de nombreux autres pays se soient désormais engagés à utiliser des contrats pour différence (CfD) comme modèle de financement de l’éolien offshore. C’est bon marché pour les gouvernements: ils paient et sont remboursés en fonction des prix du marché. Et cela réduit considérablement les coûts de financement, ce qui signifie des factures moins élevées pour les consommateurs d’énergie », a déclaré Dickson, ajoutant que le Royaume-Uni, le Danemark, la Pologne, la France, l’Irlande et la Lituanie utiliseront désormais tous les CfD. « Et l’Allemagne a abandonné ses plans malavisés pour introduire un système très différent », a plaisanté Dickson.

En 2020, six grands accords d’achat d’électricité (PPA) provenant de l’éolien offshore ont été signés. Cela montre la demande des entreprises en énergie éolienne offshore propre. Les nouveaux accords de PPA provenaient de différents secteurs de l’industrie et comprenaient les grands acheteurs d’entreprises Nestlé, Amazon, Deutsche Bahn, Borealis et Ineos.

«Continuons sur cette lancée!» Dickson a déclaré, ajoutant: «Nous avons maintenant besoin d’un cadre législatif complet pour les projets éoliens offshore hybrides, d’une planification de l’espace maritime améliorée et de procédures d’autorisation simplifiées pour libérer le plein potentiel de l’éolien offshore européen».