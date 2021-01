Les écoliers qui apprennent encore l’anglais passent généralement un test obligatoire au niveau fédéral peu après la pause hivernale qui mesure leur maîtrise de la langue.

Cette année scolaire est loin d’être typique, bien sûr, et beaucoup – sinon la plupart – des quelque 5 millions d’apprenants d’anglais des écoles publiques du pays reçoivent un enseignement à domicile. ACCESS, un test de maîtrise de l’anglais utilisé par la plupart des États et qui prend jusqu’à quatre heures à compléter, ne peut pas être effectué à distance.

Pourtant, de nombreux États semblent procéder comme d’habitude, et on ne sait pas ce que cela signifie pour les apprenants d’anglais qui ne peuvent ou choisissent de ne pas retourner sur le campus.

Cet oubli est confronté à une vague croissante de critiques de la part des défenseurs et des parents du pays qui disent que les tests en personne pourraient exposer les apprenants d’anglais et leurs familles à un plus grand risque de contracter le COVID-19.

La grande majorité des apprenants d’anglais – 94% – sont des étudiants de couleur, et ces communautés ont été les plus durement touchées par la pandémie. Les données des Centers for Disease Control and Prevention montrent que les Latinos et les Noirs aux États-Unis sont presque trois fois plus susceptibles que leurs homologues blancs de mourir du virus.

Les enfants latinos et noirs sont huit fois et cinq fois plus susceptibles que leurs pairs blancs d’être hospitalisés avec COVID-19, respectivement.

Certains États, dont la Pennsylvanie et la Virginie, ont prolongé leurs délais de test. Mais la confusion – et l’inquiétude – demeurent quant à savoir si les étudiants qui ne passent pas l’évaluation cette année en subiront les conséquences.

‘Risques inutiles’

Une coalition de groupes comprenant l’Association nationale pour l’éducation bilingue et le Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi a récemment écrit une lettre à l’équipe de transition du président élu Joe Biden, disant que les tests pour les apprenants d’anglais – également appelés étudiants EL – devraient être reportés ou effectués. optionnel.

« Bien que la mesure de la maîtrise de l’anglais des élèves EL reste importante, les élèves EL et leurs familles ne devraient pas être contraints à aller à l’école et s’exposer à des risques inutiles en ces temps sans précédent », indique la lettre.

« Dire tout d’un coup aux centaines de milliers d’enfants à travers le pays qui ont suivi un apprentissage à distance qu’ils devront (aller) à l’école est particulièrement préoccupant » étant donné que la pandémie est à des niveaux qui dépassent de loin ceux du printemps dernier, lorsque le ministère américain de l’Éducation a renoncé aux exigences en matière de tests, a déclaré David Hinojosa, directeur du projet des opportunités éducatives du Comité des avocats pour les droits civils en vertu de la loi.

En Floride, une pétition lancée la semaine dernière par deux groupes de défense latino-américains demande au ministère de l’Éducation de l’État d’informer les parents que le test est volontaire et de garantir que les étudiants EL ne seront pas pénalisés pour leur refus. Une pétition similaire a été lancée par des enseignants de Virginie.

Les tests aident à la fois les éducateurs à affiner leur enseignement aux apprenants d’anglais et à s’assurer que les écoles en font suffisamment pour promouvoir la réussite de ces élèves.

Ils sont également l’un des seuls – sinon le seul – moyen normalisé de déterminer si les élèves apprennent encore l’anglais et où ils en sont.

Les arguments en faveur de tests continus de compétences linguistiques font écho à ceux de l’administration des évaluations académiques annuelles au milieu de la pandémie.

Certains membres du Congrès, y compris le représentant Bobby Scott, D-Va., Et la sénatrice Patty Murray, D-Wash., Ont décrit les évaluations académiques de cette année comme un impératif moral étant donné les pertes d’apprentissage généralisées remontant au printemps dernier, lorsque les mêmes les tests ont été mis en pause. Ces évaluations ont tendance à être administrées plus tard dans l’année.

« Le mouvement autour des évaluations et des tests standardisés a été provoqué parce que (EL) et les autres étudiants de couleur ont été négligés » pendant si longtemps, a déclaré Melissa Lazarín, conseillère principale pour la politique de la maternelle à la 12e année au Centre national sur l’intégration des immigrants de l’Institut des politiques de migration. Politique. Bien que la perte d’apprentissage parmi ces populations d’élèves et d’autres soit bien documentée, ces tests fournissent des données essentielles qui aident les écoles à mieux comprendre comment préparer les enseignants et planifier les budgets.

Autres moyens de promouvoir le succès

Bien que ces étudiants aient tendance à maîtriser les compétences de communication interpersonnelle quotidiennes en aussi peu qu’un an, la recherche suggère que le chemin vers la maîtrise de l’anglais formel et académique prend beaucoup plus de temps – jusqu’à sept ans.

Pourtant, les experts soulignent qu’il existe une foule d’autres outils et stratégies qui peuvent également faire progresser ces objectifs – des méthodes qui, selon eux, peuvent s’avérer particulièrement utiles, car les écoles s’efforcent de sortir les apprenants d’anglais d’une diapositive COVID-19.

Par exemple, l’alphabétisation dans sa langue maternelle est l’un des prédicteurs les plus puissants de la façon dont les élèves se débrouilleront en lecture et en développement de l’anglais en général, selon une étude de 2019 sur les enfants bilingues hispanophones. Pour les apprenants d’anglais qui apprennent à la maison, les écoles peuvent encourager les parents immigrants à lire avec leurs enfants dans leur langue maternelle.

De plus, les observateurs craignent que les résultats d’ACCESS ne soient pas fiables à un moment où tant d’étudiants sont confrontés à des facteurs qui pourraient fausser leurs résultats à un test standardisé. Dans ce contexte, les performances des élèves sur les devoirs et les questionnaires quotidiens peuvent offrir une meilleure fenêtre sur leur compréhension de la langue anglaise.

« Si nous étions inquiets que cela [a language proficiency exam] est le seul moyen de mesurer les étudiants, alors nous chercherions bien sûr un moyen de l’offrir », a déclaré Hinojosa.« Mais le fait est qu’il y a beaucoup d’autres informations.