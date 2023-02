Malda du Bengale occidental va cultiver le Miyazaki japonais alors que la mangue la plus chère du monde rentre à la maison

Malade : L’une des mangues les plus chères au monde sera désormais cultivée au Bengale occidental. Appelée japonaise Miyazaki, cette variété de mangue est disponible pour des milliers de roupies/kg sur le marché mondial. C’est un type de mangue Irwin qui ne ressemble pas à la mangue pélican jaune cultivée en Asie du Sud-Est. Cultivé à l’origine dans la ville japonaise de Miyazaki, ce fruit a trouvé son chemin vers l’Inde après que le ministère de l’Agriculture a pris l’initiative de cultiver commercialement le « roi de la mangue » dans le district de Malda au Bengale. La région est connue pour les mangues Malda qui sont exportées dans le monde entier. C’est aussi l’une des plus anciennes villes du Bengale occidental datant du 7ème siècle.

Le gouvernement prévoit de cultiver un verger de manguiers dans le bloc anglais du Bazar au Bengale après avoir importé les plants de manguiers Miyazaki du Japon. Les jeunes pousses de mangue coûteuses devraient atteindre Malda d’ici une semaine, établissant le « chez-soi » pour la variété de fruits exotiques parmi les multiples autres qui sont renommés dans le monde entier pour leur goût et leur arôme inégalés. La mangue japonaise Miyazaki va désormais rejoindre la liste des cent autres variétés de mangues cultivées à Malda.

Cette initiative a été prise par le Dr Sefaur Rahman, un responsable du département de l’agriculture de la région. On sait également qu’un total de 50 plants de ce manguier sont importés du Japon par l’intermédiaire d’une agence privée. Pendant ce temps, un jeune arbre de la mangue japonaise Miyazaki coûte environ 1000 INR.

Si l’on en croit les sources, la mangue est aussi appelée Taiyo-no-Tamago, “Œuf du soleil”, en raison de sa couleur intense et de sa forme d’œuf. Les mangues japonaises Miyazagi sont généralement cultivées pendant le pic de récolte entre avril et août. Passant du violet au rouge flamboyant à maturité, une seule mangue Miyazaki peut peser environ 350 grammes et est vendue à Rs 2,70 lakh par kilogramme sur le marché international.Une mangue peut même atteindre un poids de 900 grammes.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici