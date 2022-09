OMAHA, Neb. (AP) – Quinze ans après avoir été rejeté comme trop controversé, Malcolm X a été intronisé en tant que nouveau membre du Nebraska Hall of Fame.

La commission de l’organisation a sélectionné l’icône des droits civiques lundi avec un vote de 4 contre 3, devançant la regrettée éducatrice et auteure de l’Université du Nebraska, Louise Pound.

“Malcolm X a utilisé les leçons qu’il a apprises tôt dans la vie et sa puissance intellectuelle, son dévouement et sa persévérance dans la lutte pour la liberté et l’égalité pour tous pendant le mouvement des droits civiques en Amérique”, a déclaré le président de la commission, Ron Hull. “Son travail et son héritage continuent d’avoir un impact sur les citoyens du monde.”

Malcolm X est né Malcolm Little à Omaha, Nebraska, en 1925 en tant que fils d’un prédicateur baptiste. Sa famille part pour Milwaukee l’année suivante après des menaces du Ku Klux Klan.

À 20 ans, il a été reconnu coupable de cambriolage à New York et condamné à près de sept ans de prison, où il s’est converti à l’islam et a ensuite changé de nom. Il est devenu un ministre fougueux de la Nation of Islam avec un message selon lequel les Noirs devraient rejeter l’oppression blanche « par tous les moyens nécessaires », avant de se séparer plus tard de la Nation of Islam et de renoncer au séparatisme racial.

Il a été assassiné dans la salle de bal Audubon de Manhattan par des hommes armés qui ont ouvert le feu lors d’un discours.

Le brandon a été nominé pour la première fois au Temple de la renommée du Nebraska en 2004, mais a été ignoré par une commission composée uniquement d’hommes blancs qui a plutôt choisi un sénateur américain du milieu des années 1900 qui s’est fait un nom avec sa campagne pour retirer les homosexuels des postes gouvernementaux. dans les années 1940 et 1950. Le choix du sénateur Kenneth Wherry a ensuite été annulé en raison d’une violation des réunions publiques.

Malcolm X a de nouveau été abandonné en 2007 pour le botaniste peu connu Charles Bessey.

Chaque membre du Temple de la renommée du Nebraska est immortalisé par un buste en bronze exposé dans le Capitole de l’État. Malcolm X est le premier lauréat du Black Hall of Fame du Nebraska.

The Associated Press