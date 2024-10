Malcolm McRae envoie un doux message à sa femme Anya Taylor-Joy

Elle manque au mari d’Anya Taylor-Joy, Malcolm McRae, alors qu’ils sont séparés à cause du travail.

Le musicien et acteur a profité de son compte Instagram officiel pour partager un cliché avec Taylor-Joy, révélant que sa femme lui manque car ils sont actuellement séparés.

« Ma femme me manque lorsque nous devons travailler dans différentes villes et j’aime cette photo de nous d’il y a un peu », a légendé McRae dans son message.

En réponse, Taylor-Joy n’a pas pu retenir son amour pour son mari et s’est précipitée vers la section des commentaires pour lui envoyer des dizaines d’émojis en forme de cœur.

Il est pertinent de mentionner que le Furiosa La star et le chanteur ont dévoilé sur leurs réseaux sociaux plus tôt cette année que le couple s’était secrètement marié le 1er avril 2022 à la Nouvelle-Orléans.

Taylor-Joy a écrit dans la légende de son message du 2 avril : « NB : oui, ce sont des gâteaux au cœur anatomiquement corrects. Oui, je suis le vampire Lestat. »

En octobre 2023, le couple a célébré son mariage à Venise, en Italie, en présence d’invités célèbres, notamment Julia Garner, Evan Ross et Cara Delevingne. et plus encore.

Le couple s’est rencontré pour la première fois lors de la première de la série Netflix de Taylor-Joy. Le Gambit de la Dame.