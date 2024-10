Malcolm et John David Washington lancent le film

Les deux sœurs de Malcolm et John David Washington sont également impliquées dans The Piano Lesson – Katia Washington est productrice exécutive, tandis qu’Olivia Washington, qui a récemment joué aux côtés de Kit Harington dans la série Slave Play du West End, a un rôle d’actrice.

« Nous allons le passer à travers notre filtre d’honnêteté, de vérité et de vulnérabilité, nous mettre en jeu et l’affiner au point que, lorsque vous arriverez à la fin, l’esprit est toujours là. »

« C’était tellement intrépide parce que, tout de suite, nous nous sommes dit : OK, nous faisons notre film », a-t-il déclaré. « Il existe de nombreuses versions de cette histoire, et celle-ci est la nôtre.

La fille Berniece (Deadwyler) n’a pas joué du piano depuis la mort de la mère des frères et sœurs. Au lieu de cela, il se trouve dans son salon et rappelle ce que ses ancêtres ont enduré en tant qu’esclaves.

Deadwyler a également fait l’éloge de Malcolm Washington, affirmant que le réalisateur « nous a donné carte blanche, en particulier pendant les répétitions, et ces idées et la façon dont nous nous sommes engagés les uns les autres lui ont permis de créer tout ce qu’il faisait avec la caméra ».

La nouvelle adaptation de La Leçon de piano pourrait faire partie de la prochaine course aux prix du cinéma. Les deux autres adaptations d’August Wilson de Washington, Fences et Black Bottom de Ma Rainey, ont été nominées aux Oscars en 2017 et 2021 respectivement.

Mais alors que ces deux films ressemblaient à des pièces de théâtre filmées se déroulant en grande partie au même endroit, The Piano Lesson a beaucoup plus de variété visuelle. Malcolm Washington a fait des efforts pour en faire une adaptation plus cinématographique.

Wilson était un dramaturge américain connu pour ses chroniques sur la vie et les expériences des Noirs américains. Ses autres œuvres incluent Jitney, Two Trains Running et Come and Gone de Joe Turner.