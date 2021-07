Malcolm D. Lee sur ‘Space Jam: A New Legacy’ et réalisateur LeBron James

La réalisation de « Space Jam: A New Legacy » a été un exercice qui fait tourner la tête dans l’inconnu du réalisateur Malcolm D. Lee. D’une part, le film est entré en production moins d’une semaine après avoir officiellement signé pour diriger le film. Lee était un ajout tardif à l’été 2019, prenant le relais fonctions de direction de Terence Nance. Le script était encore en développement. Lee, le réalisateur chevronné de comédies comme « Girls Trip » (2017) et « The Best Man » (1999), n’avait jamais travaillé avec l’animation auparavant et n’avait jamais vu le « Space Jam » original le crossover basket-ball Looney Tunes de 1996 avec Michael Jordan. En plus de tout cela, Lee a été chargé de s’occuper d’un film construit autour de LeBron James, l’un des athlètes les plus populaires au monde. James était déjà apparu sur grand écran (notamment dans un second rôle dans la comédie romantique « Trainwreck ») mais n’avait jamais ancré un long métrage. « C’était un chaos organisé », a déclaré Lee, 51 ans, dans une interview cette semaine. Le réalisateur a rencontré James une décennie plus tôt lorsqu’ils avaient discuté de faire un film ensemble, mais cela n’a jamais abouti. Le nouveau projet est un pari pour Lee et James : il sera inévitablement comparé à l’original désormais bien-aimé de la même manière que James est continuellement mesuré par rapport à Jordan. S’il échoue, un film littéralement présenté comme « A New Legacy » peut être préjudiciable au propre de James.

Le film est, à tout le moins, conscient de lui-même. À un moment donné, James, jouant lui-même, note à quel point les athlètes se débrouillent mal lorsqu’ils essaient d’agir. (Comme à l’original, d’autres joueurs de basket-ball professionnels – dont Damian Lillard, Anthony Davis et Diana Taurasi – ont des camées.) Le film présente également Don Cheadle comme la manifestation crapuleuse d’un algorithme nommé, eh bien, Al G. Rhythm, qui kidnappe James , son plus jeune fils (Cedric Joe) et le reste de l’univers Warner Bros.

En plus de se préparer pour le film, James, 36 ans, devait également rester en forme pour la saison NBA. Lee a déclaré que les jours de tournage, James se réveillait à 2 heures du matin et s’entraînait jusqu’à 6 heures du matin, puis se présentait pendant une journée complète sur le plateau. Dans une interview, Lee, qui est le cousin de son collègue cinéaste Spike Lee, a parlé de son propre amour pour le basket-ball et de la façon dont il a dirigé une star sans expérience d’acteur traditionnel. Voici des extraits édités de notre conversation. As-tu grandi en jouant au basket ? La troisième année, c’est vraiment quand j’ai commencé à jouer au basket-ball organisé. Je n’étais pas aussi intéressé que mon frère et mon père m’y encourageaient. J’ai commencé à jouer dans cette ligue à Brooklyn appelée Youth Basketball Association. Mon père a été entraîneur pendant un an. En fait, c’est aussi drôle, car Spike, qui vivait avec nous à l’époque, était l’entraîneur adjoint. [Lee is 13 years older than his cousin.]

Sans blague. Jurer devant Dieu. Et Spike vous le dira lui-même. Il y a eu une semaine où mon père est allé en Alabama – c’est de là qu’il vient – et Spike a dû nous coacher. Nous avons eu une saison sans défaite jusqu’à cette date, donc Spike transpirait pour nous entraîner. Et nous avons en fait remporté la victoire. Il ne voulait pas gâcher la séquence de mon père. Comment s’est passée ta première conversation avec LeBron quand tu as pris le concert de « Space Jam » ? Je pense que LeBron avait le même programme que tout le monde en ce sens qu’il voulait rendre le film génial. Il voulait s’assurer que je savais ce que je faisais, que ma vision était claire et qu’on s’occuperait de lui. Pas choyé, mais qu’il y avait un chef à bord qui allait dire : « Voici ce que nous allons faire et voici comment nous allons le faire. » Je lui ai assuré qu’il pourrait y avoir des retards – je ne sais pas – mais je suis un professionnel, je suis là-dedans depuis longtemps et je vais m’assurer que vous êtes pris en charge.