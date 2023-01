Malcolm Brogdon des Celtics et Payton Pritchard renforcent leur élan dans la victoire contre les Nets

BROOKLYN, NY – Sur le banc, Malcolm Brogdon et Payton Pritchard se sont regardés et ont déterminé comment ils allaient changer le jeu. Ils ont vu les partants des Celtics, lors de la deuxième nuit consécutive, avoir du mal à retrouver leur rythme habituel. Ils voulaient frapper les Nets avec une explosion d’énergie. Ils avaient l’intention de militariser leur rapidité.

“Quand nous sommes là-dedans, beaucoup d’entre nous peuvent le mettre au sol et faire un jeu, toucher la peinture, donner un coup de pied, atteindre la jante”, a déclaré Pritchard. “Donc, cela nous rend vraiment dangereux et rapides. Et je pense que c’est ce qui a changé le jeu. Cette vitesse.

Lorsque les Celtics ont pris le contrôle d’une victoire de 109-98 contre les Nets, les cinq partants de la saison dernière étaient hors de l’alignement. Jaylen Brown, un ajout tardif au rapport de blessure avec un adducteur tendu, et Al Horford, qui n’a pas joué dans le match retour d’une saison consécutive, portaient des vêtements de ville. Jayson Tatum, Robert Williams et Marcus Smart étaient tous habillés mais sur le banc. Normalement, Tatum ou Brown jouent avec la deuxième unité, mais Joe Mazzulla devait modifier ses rotations avec cette dernière mise à l’écart. C’était donc une formation inhabituelle sur le terrain lorsque les Celtics ont ouvert le quatrième quart-temps avec une avance de deux points.

Brogdon et Pritchard étaient entourés de Derrick White, Grant Williams et Luke Kornet. Ce groupe n’a pas beaucoup de taille de périmètre, mais cela n’avait pas d’importance jeudi. Lors de la première possession du quart par les Nets, White a tourné à travers la voie pour écraser un tir de TJ Warren sur le bord. Au cours de la minute suivante, Brogdon et Pritchard ont frappé les Nets avec une série de coups rapides. Brogdon a d’abord battu Nic Claxton à la jante pour un lay-up. Puis Brogdon a pénétré, attiré la défense des Nets et trouvé Pritchard pour une autre attaque. Il a terminé un astucieux lay-up inversé dans le trafic. Lors de la prochaine possession de Boston, Pritchard a créé une séparation avec le défenseur Yuta Watanabe avec un certain nombre de mouvements de dribble avant de réussir un tir sauté en arc élevé. Enfin, Brogdon a forcé les Nets à appeler le temps mort en volant une passe après une déviation blanche et en se dirigeant dans l’autre sens pour un lay-up difficile pour gaucher.

Dans un match contre les Nets, qui avaient grimpé au classement de la Conférence de l’Est mais qui ont récemment perdu la superstar Kevin Durant sur blessure, Smart a estimé que cette course “avait vraiment changé le jeu”. Alors que Tatum se débattait mal de l’extérieur en plus des absences clés, les Celtics avaient besoin de leur profondeur pour s’imposer.

“Ils nous ont mis sur un rythme et nous ont redonné notre élan”, a déclaré Smart. « Nous sommes fiers de ces gars. Chaque jour, nous essayons de donner à ces gars leurs fleurs parce que nous comprenons qu’ils ne les reçoivent pas autant, mais ils font beaucoup de choses pour aider cette équipe à gagner.

Tatum a récolté 20 points, 11 rebonds et cinq passes décisives malgré une nuit de tir étrange qui comprenait trois air balls. Smart a terminé avec 16 points, 10 passes décisives et six rebonds à son retour d’une contusion au genou gauche. Robert Williams a joué 30 minutes, un sommet de la saison, et a aidé les Celtics à maintenir leurs adversaires à moins de 100 points à chacun de ses deux départs. Pourtant, Boston a remporté la victoire – qui pourrait être significative au classement de la Conférence de l’Est – sur le dos de ses joueurs moins annoncés.

“Mec, j’étais extatique”, a déclaré Tatum. “Extatique pour ces gars, la façon dont Payton est entré et a contribué, ce que Luke a fait, Malcolm, c’est énorme. Cela montre à quel point nous sommes une bonne équipe. Ces gars-là peuvent garder une avance et prolonger une avance pendant que les partants sont hors jeu. »

Une excellente défense mène à une attaque de transition 💨 pic.twitter.com/FmpSpxfVfd – Celtics de Boston (@celtics) 13 janvier 2023

Grant Williams a joué toute la seconde mi-temps en route pour compiler une ligne de statistiques de 12 points, cinq rebonds et trois tirs bloqués. White a récolté 15 points, sept rebonds et un autre de ses impressionnants tirs bloqués.

Les Celtics ont également reçu une aide importante de quelques gars qui ne jouent pas beaucoup, voire pas du tout, lorsque l’équipe est en parfaite santé. Kornet a marqué sept points au premier quart et 11 pour le match. Il a réussi ses cinq tirs. Il a passé une grande partie de son temps à garder Ben Simmons, qui a fait de sérieux dégâts en tant que passeur en transition mais n’a marqué aucun but en seulement trois tentatives sur le terrain.

Pritchard a eu besoin d’un certain temps pour lancer sa propre attaque, mais il a tout de même aidé plus tôt en traquant trois rebonds offensifs. Il a ensuite lancé une brève rafale de buts qui a duré les troisième et quatrième quarts, pompant trois seaux sur une période de trois minutes. Avant que sa clé ne joue au début du quatrième, il a également terminé un lay-up de Brogdon en transition à la fin du troisième. Ce seau a donné aux Celtics un avantage de 84-82.

“Je pense que nous venons d’accélérer le rythme”, a déclaré Brogdon. “Moi et Payton en parlions sur le banc, juste en jouant plus vite. Je pensais que nous étions sortis, nous avons joué un peu lentement. Parfois, nous avons eu du mal à obtenir des coups, de bons coups, des coups faciles dans le demi-terrain. Nous avons juste accéléré le rythme, essayé de le pousser un peu. Même si nous n’avons pas eu de seau de transition, nous avons eu plusieurs attaques de peinture. 15 secondes sur le chronomètre des tirs, nous obtenons un tir ouvert. Nous jouons bien en attaque, au moins votre défense devient de mieux en mieux.

Par la suite, Mazzulla a plaisanté en disant que son “seul regret” était de refuser d’appeler un temps mort lorsque les Celtics ont pris du retard 74-70 à la fin du troisième quart. Avec son esprit sarcastique, il se moquait des critiques qui disent qu’il n’utilise pas assez de temps morts pour arrêter les courses. Bien qu’il laisse souvent son équipe jouer pendant des périodes difficiles, il a fait confiance à son banc en refusant d’en utiliser un à ce moment-là. À ce moment critique, il a remplacé Brogdon et Pritchard, les deux gardes qui allaient changer la donne.

Brogdon a accepté un rôle plus petit depuis que les Celtics l’ont acquis de l’Indiana cet été. Alors que l’équipe essaie de gérer son temps de jeu, il n’a pas joué plus de 32 minutes une fois cette saison. Même en devenant chaud jeudi, marquant 16 points sur un tir de 7 en 13, il n’a joué que 20 minutes.

Pritchard a également dû accepter un rôle diminué. Il a joué des minutes substantielles en tant que recrue et a gagné du temps de jeu clé au cours des derniers mois de la saison dernière, dont 13 minutes par match tout au long des séries éliminatoires. Pourtant, après l’ajout de Brogdon, Pritchard a généralement été hors de la rotation lorsque les Celtics sont en parfaite santé.

“Je dis constamment à Payton tous les jours, aussi mauvais que cela puisse paraître, c’est la vérité et c’est la réalité”, a déclaré Smart. «Nous devons vivre dans la réalité que vous ne jouez pas dans cette équipe, vous n’obtenez pas les moments que vous voulez et vous pensez que vous méritez, ce que vous faites. Parce que nous sommes tellement empilés.

Smart a déclaré qu’il prêchait à Pritchard qu’il devait être prêt chaque fois qu’il en avait l’occasion “parce que vous ne l’obtiendrez peut-être plus jamais”. Les Celtics ont grandi pour s’attendre à ce qu’il soit prêt. Il était contre les Nets.

Pritchard a décroché une opportunité au moins en partie à cause de la blessure de Brown. Brown “a essayé de tenter le coup” jeudi mais “n’a pas pu le faire”, a déclaré Mazzulla. L’équipe espère en savoir plus sur sa situation dans quelques jours. Bien que Mazzulla ne s’attende pas à ce que le problème éloigne Brown du terrain pendant quelques mois, l’ailier de 26 ans pourrait manquer un certain nombre de matchs.

“Je prévois que (l’absence) sera assez courte”, a déclaré Mazzulla. “Probablement une semaine ou deux.”

La semaine prochaine à Boston comprend deux matchs à Charlotte avant un match revanche de la finale de la NBA contre les Warriors à Boston. Avec Durant envisageant une absence prolongée et les Bucks embourbés dans une séquence difficile, les Celtics pourraient avoir une chance de reconstruire un petit coussin au classement de la Conférence Est s’ils peuvent surmonter la blessure de Brown et / ou le récupérer bientôt.

Si Brown manque plus d’action, ce serait la première fois cette saison que les Celtics seraient sans lui ou Tatum pour des matchs consécutifs. Y compris jeudi, les deux meilleurs marqueurs n’ont raté que cinq matchs combinés toute la saison. Les Celtics ont traversé d’autres problèmes de santé, comme l’absence de 29 matchs de Robert Williams lors de l’ouverture de la saison, mais ont eu la chance d’avoir leurs deux ailes polyvalentes dans l’alignement presque tous les soirs.

Les Celtics n’en ont pas profité à Brooklyn. Pour exécuter leur record sur les matches retour consécutifs à un parfait 7-0, ils avaient besoin de plus de leur deuxième unité.

“En ce qui concerne notre profondeur, je fais confiance à ces gars”, a déclaré Mazzulla. « Pour avoir une grande équipe, vous devez avoir des gars qui ont l’humilité de savoir quand c’est le moment d’intervenir et quand c’est le moment de ne pas le faire. Pour Payton, je suis vraiment content pour lui. Il a maintenu un niveau de professionnalisme, de préparation et de ténacité pour maintenir le cap. Malcolm, Derrick, Grant, ces gars-là ont fait un excellent travail ce soir.

(Photo de Malcolm Brogdon : Nathaniel S. Butler / NBAE via Getty Images)