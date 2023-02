Malchanceux en amour ? Faire preuve de créativité; Rendez-vous avec un fantôme pour la Saint-Valentin aux donjons de Londres

La Saint-Valentin peut être la journée la plus animée ou la plus solitaire, selon la chance que vous avez en amour. Pour quelques célibataires chanceux, le 14 février ne doit plus être une journée remplie d’effroi. Il n’est plus nécessaire que ce soit un jour où tout le décor rouge et blanc partout doit être un rappel de la façon dont ils sont célibataires. Pour les cœurs solitaires mais chanceux, le London Dungeons du Royaume-Uni, un théâtre d’action en direct, propose les « services fantômes ». Un nombre limité de personnes, l’attraction touristique le long de la rive sud de Londres, auront la chance de faire plus qu’un peu de créativité avec leur vie amoureuse. Ils diront adieu aux fantômes en se rendant à un rendez-vous habituel le 12 février, avec un fantôme.

Daily Star a cité un porte-parole de London Dungeon disant : « Être fantôme est affreux. Mais sortir avec un fantôme… c’est une toute autre expérience ! En cette Saint-Valentin, le London Dungeon s’engage à transformer une tradition victorienne très appréciée en une nouvelle façon d’organiser un rendez-vous. Selon eux, vous n’aurez plus à vous soucier de trouver l’amour et de passer des heures à balayer à gauche et à droite sur Tinder. Le porte-parole a ajouté : “Pourquoi se limiter à une seule vie alors que l’amour existe depuis des siècles ? Qui sait, les invités pourraient même renouer avec nos propres mecs de l’histoire tels que Henry VIII et Guy Fawkes ou des femmes influentes comme Mme Lovett (l’amour est même dans son nom après tout !).”

Pour toute personne intriguée par cette option de rencontre particulière, mais se demandant comment cela va se passer, la méthode est simple. La communicatrice spirituelle et sorcière pratiquante Madame Celeste sera à la London Dungeon Tavern. Le 12 février, de 12h à 14h, les invités pourront peut-être retrouver l’amour de plusieurs vies grâce à elle. Ils doivent avoir plus de 18 ans pour s’assurer que Witch Madame Celeste canalise ses pouvoirs pour les connecter à un rendez-vous de l’autre monde. Quelqu’un avec qui ils étaient romantiquement liés dans une vie antérieure.

Le London Dungeon est une attraction touristique qui se targue de réunir une grande distribution d’acteurs de théâtre, d’effets spéciaux, de scènes, de scènes et de manèges pour offrir aux clients une expérience inoubliable. Le lieu touristique propose également des thèmes et des effets spéciaux à la pointe de la technologie, ainsi que deux manèges souterrains passionnants.

