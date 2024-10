MALBA Puertos / Estudio Herreros

© Cécilia Gil

+ 20

© Cécilia Gil

Description textuelle fournie par les architectes. MALBA PUERTOS, le nouvel avant-poste de l’institution capitale à Escobar, n’est pas un musée typique mais une combinaison d’actions architecturales et paysagères visant à créer un centre gravitationnel de la vie artistique et culturelle dans la région nord de la province de Buenos Aires. À MALBA PUERTOS, trois intérêts incontournables convergent pour comprendre le cours du présent : l’art comme mécanisme de remise en question des contradictions de l’époque dans laquelle nous vivons ; la fragilité de la nature comme base de notre relation avec le monde ; et l’attention portée aux communautés dont les histoires, souvent ignorées par l’environnement culturel orthodoxe, doivent être réécrites.

© Cécilia Gil

Face à une telle demande, l’architecture d’Estudio Herreros, en collaboration avec Bulla pour l’aménagement paysager, FloraEstudio pour la production industrielle d’équipements et Torrado Arquitectos comme entreprise locale, n’a pas pu proposer un « bâtiment » traditionnellement urbain avec des limites et une hiérarchie rigidement définies. organisation. Même l’idée conventionnelle d’un musée semblait inadéquate pour un lieu qui aspire à être davantage un espace de rassemblement aléatoire qu’une visite ordonnée. Ainsi, Malba Puertos est une construction transparente, poreuse et démocratique qui brouille ses limites, fusionnant l’exposition avec l’apprentissage, le travail d’archives avec les cultures indigènes, l’intérieur avec l’extérieur et, surtout, elle n’a même pas de porte principale.

Régime – Général

MALBA PUERTOS est une superposition de trois modèles d’exposition qui vont au-delà du musée conventionnel, partageant rarement le même projet : un circuit de sculptures en plein air qui cherche à relier l’enclave urbaine environnante à l’art contemporain et à mettre en valeur la réserve naturelle inestimable des lacs ; une forêt géométrique encadrant une plantation d’aulnes, avec des clairières faisant office de salles d’exposition à ciel ouvert ; et un ensemble de trois pavillons et trois places formant le cœur du projet, méritant une description plus détaillée.

© Cécilia Gil

Un grand toit de 2 500 m² repose sur trois pavillons qui abritent : un hall d’exposition avec une petite librairie et une boutique de design (600 m²), un espace de stockage d’art visitable avec un espace pédagogique et un café (500 m²), et un volume entièrement vitré. contenant une installation sculpturale permanente de l’artiste tucumán Gabriel Chaile (350 m²). Les pavillons sont des prismes légers avec une structure en acier périmétrique répétitive et des sections de panneaux de béton opaques. Leur simplicité, leur caractère isotrope, leur ambiance industrielle et l’intégration naturelle des installations visibles diluent la solennité habituelle associée aux entrées et visites des musées.

© Cécilia Gil

© Cécilia Gil

Axonométrique

Le grand toit est constitué d’une grille de poutres en acier à âme solide surmontée d’une mer de dômes translucides, projetant une lumière énigmatique sur trois places : une ouverte sur la ville, une autre sur le lac et une troisième sur la nature. Ces places sont conçues comme des espaces d’exposition, de loisirs et programmables, accueillant tout ce qui va des marchés et spectacles au cinéma en plein air, aux expositions ou aux festivals. L’architecture crée l’espace et l’infrastructure qui rendent possible le miracle multiformat, en s’étendant jusqu’au couloir naturel des « Forest Rooms » qui abritent les espaces d’exposition extérieurs entourés d’aulnes.

© Cécilia Gil

© Cécilia Gil

Le rituel de « visiter » un musée se transforme en « habiter » l’ambiguïté de l’espace ouvert ou clos. Les enfants et les adolescents reçoivent la plus grande attention, avec des programmes qui leur sont destinés. Pour eux, l’architecture rend accessible le stockage d’œuvres d’art, généralement caché et mystérieux, afin qu’ils puissent comprendre l’importance d’une collection d’art en tant que chronique vivante de leur histoire. L’espace est équipé de technologies adaptées aux activités pédagogiques : actions collectives, projections, conférences, ateliers, etc., ainsi qu’une programmation intensive des espaces sous le grand toit.

© Cécilia Gil

MALBA PUERTOS est un manifeste sur les institutions du 21e siècle et sur la manière de s’appuyer sur la capacité de transformation de l’architecture pour étendre les pratiques artistiques à tous les groupes sociaux, en brisant tout élitisme.